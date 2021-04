Spieler segeln in Demo auf Nintendo Switch und Xbox One über King of Seas

You're watching Werben

Xbox-One- und Nintendo-Switch-Besitzer können ab sofort einen Vorgeschmack auf das bevorstehende Roguelike-Abenteuer King of Seas bekommen. Die Entwickler von 3DClouds haben in den jeweiligen Online-Shops am Nachmittag eine Demoversion bereitgestellt, doch auf der Playstation 4 fehlt vom Spiel nach wie vor jede Spur. King of Seas spielt in einer prozedural generierten Piratenwelt, in der ihr versuchen müsst, einen politischen Komplott aufzudecken. Das Spiel bietet fünf unterschiedliche Schiffe, mit denen ihr die Sieben Weltmeere unsicher machen sollt.