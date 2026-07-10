Spieler legen viel zu viel Wert auf die Stunden, die sie in ihre Spiele investieren

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Kürzlich habe ich über die Bewertungskriterien von Steam nachgedacht, dank der Kontroverse um Paddle Paddle Paddle, ein Spiel, bei dem viele Leute das Spiel nach einer Stunde und etwas zurückerstatteten. Realistisch betrachtet, dachte ich, kann man nicht erwarten, dass Leute für ein Spiel bezahlen, das nicht einmal zwei Stunden dauert. Dann erinnere ich mich an Mixtape, ein Spiel, das viel mehr kostet als Paddle Paddle Paddle, aber man braucht von Anfang bis Ende etwa drei Stunden, um es durchzuspielen. Dann denke ich an Dota 2, ein Spiel, das kostenlos ist und trotzdem hunderte, wenn nicht tausende Stunden von einem engagierten Spieler auffrisst.

Spiele sind aus vielen Gründen eine seltsame, einzigartige Form der Unterhaltung, einer davon ist die Bedeutung, die wir der Zeit beimessen, die wir in einem Spiel investieren. Titel verkaufen sich immer noch als umfangreiche Abenteuer, in denen wir hunderte Stunden verbringen können, selbst wenn ein alterndes Publikum Schwierigkeiten hat, 40 Stunden in ein durchschnittliches RPG zu investieren. Wir beenden Spiele nicht, doch die Internetblase verlangt immer, dass wir aus dem, was wir spielen, den Mehrwert ziehen, indem wir so viel Zeit wie möglich investieren. Es gibt eine alte Regel, dass ein Spiel ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat, wenn man etwa 1 Dollar pro investierter Stunde ausgibt. Diese Regel funktioniert gelegentlich, aber in dem schweren Zeitalter überhöhter Budgets und Entwicklungszeiten, in dem wir uns gerade befinden, denke ich, es wäre sinnvoll, nicht so viel Druck darauf auszuüben, einem Spieler "endlose" Stunden Spaß zu bieten.

Man beurteilt einen Film nicht nach seiner Laufzeit. Man beurteilt ein Buch nicht nach der Anzahl der Seiten, die man lesen wird. Wenn überhaupt, können Filme, Bücher und andere Medien sogar günstiger bewertet werden, wenn sie etwas kürzer sind, weil es sich anfühlt, als hätten sie unter Zeitdruck viel erreicht. Wir beurteilen Spiele nicht auf dieselbe Weise, vor allem weil sie nicht nur ein erzählerisches Medium sind, aber es fühlt sich trotzdem so an, als könnte es sinn, ein Spiel aufgrund seiner Länge zu kritisieren, ohne die richtige Relevanz. Beyond Galaxyland, ein Indie-RPG, das ich 2024 rezensiert habe, wirkte kurz – nicht wegen der vielen Stunden, die ich in das Spiel gesteckt hatte, sondern weil sein Ende aus dem Nichts kommt, gerade wenn die Geschichte auf ein befriedigenderes Ende hinausläuft. Hellboy Web of Wyrd ist zwar ein brillant stilistisches Spiel, fühlte sich aber etwas lang an, obwohl ich etwa 6 Stunden gebraucht habe, um es durchzuspielen, weil das Kampfsystem nach einer Weile so eintönig wurde.

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Wenn man ein Spiel nach den Stunden beurteilt, die man daraus erhält, statt nach dem gewonnenen Wert, behandelt man sich selbst wie eine Ressource. Ein Akku, der nach all den 100 Stunden Spielzeit komplett entladen ist. Da inzwischen mehr Spiele veröffentlicht sind, als wir jemals in unserem Leben spielen könnten, ist es wichtiger denn je, unsere Perspektive zu ändern, also machen wir uns nicht nur Sorgen um die Anzahl der Stunden. Es ist erwähnenswert, dass wir gerade eine große Phase hinter uns haben, in der Spielestudios automatisch denken, größer sei besser. Größere Karten, mehr Stunden – das klingt auf dem Papier großartig, aber wenn die Karte nichts Interessantes enthält und die Stunden, die du investierst, für aufgeblähte, sich wiederholende Quests verschwendet werden, hast du dann wirklich einen Mehrwert aus deinem Kauf? Oder wünscht man sich, man hätte schneller zum Kern des Erlebnisses gelangen und es ohne unnötige Ablenkungen genießen können, nur um die Zeitquote zu füllen?

Bei manchen Spielen ist die investierte Zeit Teil dieses Kernerlebnisses. Ich spreche nicht nur von Spielen, bei denen man für die größten Belohnungen grinden muss, aber RPGs wie The Elder Scrolls V: Skyrim und Kingdom Come: Deliverance II fühlen sich an, als würden sie dir einfach eine Welt bieten, in der es sich lohnt, Zeit zu verbringen, ohne viel Rücksicht darauf, was du eigentlich machen sollst. Trotzdem hängt der Spaß an diesen Spielen, den RPGs, in denen man sich völlig verliert, nicht von der Anzahl der Stunden ab, die man darin verbringt, sondern davon, wie man während des Ganzen gefesselt ist. Dieses Gefühl der Leere, das man empfindet, wenn man die Welt, die Charaktere und die Geschichte verlässt, an die man so sehr gebunden ist, kann von einem 10- oder 100-Stunden-Spiel kommen. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du mit mehr Zeit ein tieferes Gefühl des Verlusts spürst, aber das vervielfacht auch die Herausforderung für einen Entwickler, das Erlebnis durchgehend lohnenswert zu machen. Selbst Meister ihres Fachs können das nicht immer tun. Für mich ist Sekiro: Shadows Die Twice ein besseres Spiel als Elden Ring, vor allem weil die offene Welt von Elden Ring im Großteil des Spiels schlichtweg majestätisch ist, es Stellen gibt, an denen sie nachlässt und man stundenlang das Gefühl hat, durch einen Sumpf zu schöpfen (was Miyazaki nicht überrascht).

Ich finde, es ist fair, sich mehr von einem Videospiel zu wünschen. Ein paar Stunden in Mixtape, etwa hundert Minuten in Paddle Paddle Paddle – das sind nicht ganz das, was wir gewohnt sind, wenn wir an ein denkwürdiges Spielerlebnis denken. Gleichzeitig erinnert uns die Länge eines Spiels an eine der wichtigsten kreativen Entscheidungen bei der Entstehung eines Titels. 007: First Light dauert 20 Stunden nicht, weil die Entwickler auf mehr Inhalte sparen wollten, sondern weil das die Länge der Geschichte war, die sie erzählen wollten. Alles danach wäre nicht so beeindruckend oder fesselnd gewesen. Es wäre dasselbe, wenn Baldur's Gate III auf ein zehnstündiges Erlebnis zusammengefasst würde. Viele Leute mögen denken, dass er so kurz ist, da sie Akt I immer wieder spielen, aber man kann sicher sein, dass er ohne seine epische, lange Geschichte nicht annähernd so viele GOTY-Trophäen hätte.

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Je mehr wir ein Spiel ausschließlich nach der Zeit bewerten, die wir damit verbringen, desto weniger behandeln wir Videospiele als Kunst. Wir tun uns als Konsumenten auch keinen Gefallen und fördern die Aufblähung, die die Spiele und die Branche, die wir so lange lieben, plagt. Es klingt wie eine Ausrede, aber es gibt wirklich keine "perfekte" Zeitspanne für ein Spiel, das für jeden passt. Manche wünschen sich hochoktanige Erlebnisse, die maximal 10 Stunden dauern. Andere sagen dir, wenn du nur 10 Stunden mit einem Spiel verbracht hast, hast du es nicht genug versucht. Videospiele sind ein unglaublich subjektives Medium, aber wenn wir sie auf die Stunden reduzieren, die wir daraus erleben, riskieren wir, die Kreativität zu dämpfen, die Titel wie Clair Obscur: Expedition 33, Kingdom Come: Deliverance II und Dispatch uns im selben Jahr eine großartige Zeit bieten, obwohl die Spielzeiten sehr unterschiedlich sind.