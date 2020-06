Spieler können Duos-Modus in Call of Duty: Warzone jetzt genießen

Der in Call of Duty: Warzone angebotene Battle-Royale-Modus unterschiedlich sich in einigen Elementen von der Konkurrenz. Wenn Spieler zum ersten Mal im Match getötet...

Cheater spielen Call of Duty: Warzone von nun an unter sich

am 23. April 2020 um 10:04 NEWS. Von Lisa Dahlgren

Infinity Ward hat noch immer mit dem hohen Andrang von Cheatern in Call of Duty: Warzone zu tun, doch in einem Update (das sich konkret an die vielen Betrüger richtet)...