Spieler haben über 600 Millionen Euro im Epic Games Store ausgegeben

In den letzten Jahren wurde das große Feld des PC-Gamings zunehmend von Diskussionen rund um exklusive Veröffentlichungsrechte und den Start neuer Games-Launcher dominiert. Insbesondere der Epic Games Stores beflügelt diese Entwicklung seit Mitte 2018, was unter anderem dazu führte, dass der große Titan Steam nicht mehr automatisch alle großen Blockbuster sofort auf ihrer Plattform anbieten darf. Obwohl sich einige wenige Fans von diesem Umstand persönlich angegriffen fühlen, stellt sich heraus, dass der Epic Games Store sehr beliebt zu sein scheint.

Das geht aus einer Infografik heraus, die vom Unternehmen erstellt und veröffentlicht wurde. Darin werden Einnahmen in Höhe von 680 Millionen US-Dollar aufgelistet, demnach haben die Nutzer der Plattform umgerechnet ca. 611 Millionen Euro für Spiele ausgegeben, seitdem der Shop eröffnet wurde. Insgesamt 73 kostenlose Spiele wurden seit dem Start an angemeldete Spieler verteilt, was auf großes Interesse stieß (weshalb die Initiative auch für das aktuelle Jahr fortgeführt wird). Nach Angaben des Plattformeigentümers gibt es über 300 Millionen Kundenkonten im Epic Games Store. 2020 möchte Epic vor allem den Funktionsumfang ihres Shops ausbauen und weiterhin auf plattformübergreifenden Spiele, wie Fortnite und Dauntless setzen. Weitere Informationen zum Geschäft und seiner Leistung findet ihr in der Infografik.

Quelle: Epic Games.