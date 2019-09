Spieler findet Hinweis auf nächste Legende Crypto bereits jetzt in Apex Legends

Seit einer knappen Woche treten merkwürdige Ereignisse in Apex Legends auf, die Spieler zweifelslos auf die bevorstehende dritte Saison von Respawn Entertainments Battle-Royale-Shooter vorbereiten sollen. Einige dieser Überraschungen betreffen Störgeräusche und -bilder auf den Übertragungstafeln im Kings Canyon, andere sind subtiler und deuten auf ein mögliches Halloween-Event hin. Ein Youtuber hat derweil im Bunker des überarbeiteten Labors eine interessante Entdeckung gemacht.

Direkt zu Beginn des Matches ist er in die neue Location abgesprungen und in einen versteckten Bereich innerhalb des verlassenen Bunkers gerannt. Dort fand er einen verrückten Wissenschaftler hinter einem Sicherheitsglas, der von einer fliegenden Roboterdrohne begleitet wird. Sobald der NPC die Spieler bemerkt, flieht er in einen unzugänglichen Bereich. Direkt in der Nähe gibt es eine Sound-Datei mit kryptischen Bemerkungen. Das alles hat zuvor offenbar niemand gefunden und es ist ein starker Hinweis auf die nächste Legende, die mit dem Start der dritten Season von Apex Legends ins Spiel kommen soll - Crypto, so vermuten die Fans.