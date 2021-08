Spieler bewältigt Sekiro: Shadows Die Twice mit verbundenen Augen

From Software ist für schwierige Spielerfahrungen bekannt und Sekiro: Shadows Die Twice ist zweifelsohne eines der herausforderndsten Beispiele des Studios. Das...

Denkt kommende Woche an das Sekiro-Update

am 24. Oktober 2020 um 13:44 NEWS. Von Stefan Briesenick

Wer sich gerade auf die Raid-Herausforderung von Ghost of Tsushima vorbereitet, der darf bei all dem Samurai-Grind nicht vergessen, dass Sekiro: Shadows Die Twice Ende...