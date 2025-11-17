Spieler bevorzugen im Allgemeinen Einzelspieler-Titel

HQ

Vor etwas mehr als einem Jahr berichteten wir über eine Studie von Midia Research, die zeigte, dass Spieler im Allgemeinen Einzelspieler gegenüber Mehrspielermodus bevorzugen. Das ist vielleicht eine etwas überraschende Schlussfolgerung, wenn man bedenkt, wie stark derzeit alle Unternehmen in Live-Service- und Mehrspieler-Titel investieren, obwohl ein erstaunlich großer Teil der Spiele kurz nach dem Start oder sogar noch vor ihrer Fertigstellung eingestellt wird...

Jetzt hat Ampere Analysis (danke VGC) eine ähnliche Studie durchgeführt, und ihre Schlussfolgerung ist tatsächlich dieselbe wie die von Midia Research. Wenn die Spieler die Wahl haben, spricht sie der Einzelspieler an. In großen europäischen Märkten wie Großbritannien und Deutschland bevorzugen 58 % bzw. 60 % Einzelspieler, in Japan liegt der Wert bei 63 %, in den USA sogar bei 65 %. Es gibt jedoch Ausnahmen wie China und Schweden, wo nur 47 % bzw. 49 % der Spieler Einzelspieler bevorzugen.

Was das Alter betrifft, ist es üblicher, dass ältere Spieler Einzelspieler bevorzugen, aber Tatsache ist, dass die einzige Altersgruppe, die Mehrspielermodus bevorzugt, diejenigen im Alter von 16 bis 24 Jahren sind, wo es im Grunde immer noch gleich ist, dass 49 % Einzelspieler bevorzugen.

Leider gibt es keine Hinweise darauf, dass die Live-Service-Bemühungen der Publisher nachlassen werden, und die Spiele, an denen die Mehrheit interessiert ist, bleiben in der Minderheit, wenn Ressourcen für neue Spiele bereitgestellt werden. Eine Erinnerung daran, dass Publisher schließlich zu ihrem eigenen Vorteil arbeiten und nicht zu dem der Spieler.