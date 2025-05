Spielen Sie Super Mario und mehr auf dieser Dreamcast-Speicherkarte

HQ

Die Dreamcast war ihrer Zeit in vielerlei Hinsicht voraus, als sie Ende 1998 auf den Markt kam. Voller Rache nach dem Saturn -Flop zog Sega alle Register, um etwas zu bieten, das sich wirklich von der Masse abhob. Eines der seltsameren Dinge war die Speicherkarte, die als Visual Memory Unit (VMU) bezeichnet wird.

Anstatt nur eine normale Speicherkarte zu sein, besaß das Gerät einen Bildschirm, der auf verschiedene Weise verwendet werden konnte, nicht zuletzt, indem er geschickt so gestaltet wurde, dass er als Bildschirm auf dem Controller fungierte, auf dem man zum Beispiel seine verbleibende Gesundheit in Resident Evil - Code: Veronica sehen konnte. Es diente aber auch als kleines Spielgerät, eine Art Game Boy, auf dem man Minispiele spielen konnte, die mit den Dreamcast-Titeln geliefert wurden, und auf diese Weise Vorteile im Hauptspiel freischalten konnte (ein gutes Beispiel ist Pinta's Quest von Skies of Arcadia ).

Jetzt veröffentlicht 8BitMods eine neue Version von VMU namens VMU Pro, die wie das Original aussieht und funktioniert, aber mit einigen neuen Funktionen. Dazu gehören unter anderem ein völlig enormer Speicherplatz (man verwendet einfach SD-Karten, wodurch er im Grunde unendlich ist), ein langlebiger Akku, Bluetooth und WLAN (so werden Ihre gespeicherten Dateien automatisch in der Cloud gespeichert).

Das vielleicht aufregendste Feature sind jedoch die Emulatoren - nicht nur für VMU-Spiele, sondern auch für Game Boy, Game Boy Color, Game Gear, Master System und NES. Und das alles zu einem recht erschwinglichen Preis von 74,99 £/74,99 €.

Vorbestellungen sind ab sofort für die Auslieferung im November möglich, und es stehen sieben Farben zur Auswahl, darunter die klassische milchig-weiße Dreamcast-Farbe. Wenn du dein Gerät reservieren und alle zukünftigen Dreamcast-Speicherprobleme lösen und eine Miniaturkonsole kostenlos erhalten möchtest, kannst du das Gerät hier bei 8BitMods finden.

Schauen Sie sich eine kurze Präsentation dieser Schönheit im Bluesky -Beitrag unten an.