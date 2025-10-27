Spielen Sie stilvoll und komfortabel mit den Premium-Xbox-Gaming-Stühlen von Haworth

HQ

Auch wenn Sie vielleicht polarisierende Gedanken über den Umgang von Xbox mit seiner Multiplattform-Strategie haben, ist es viel einfacher, das Merchandising und die Zusammenarbeit zu unterstützen und die positiven Aspekte darin zu sehen.

Zu diesem Zweck hat sich Xbox mit Haworth zusammengetan, um eine Reihe von Gaming-Stühlen zu entwickeln, die auf den Premium-Modellen des Unternehmens basieren. Mit der Formel der Modelle Very Executive, Fern und Gradient können Sie jetzt ein Haworth x Xbox Fern Gaming Chair, Very Gaming Chair und sogar Fern Gradient Gaming Chair finden. Aber das ist noch nicht alles, denn bei all dem Halo -Gerede in letzter Zeit gibt es sogar eine Haworth x Halo: Fern Gaming Chair -Ausgabe, die im charakteristischen Olivgrün des Master Chief mit dem 117 -Tag auf der Kopfstütze aufgedruckt ist.

Der Haken an dieser Zusammenarbeit ist, dass keiner der Stühle billig ist. Sie können jedes Modell heute kaufen, aber Sie müssen zwischen 1.175 und 1.849 US-Dollar beiseite legen, aber das bedeutet sicherlich Qualität, oder?

