Spielen Sie ohne Kompromisse mit dem Odyssey OLED G6-Monitor von Samsung

HQ

Da Spiele-Engines und Hardware immer leistungsfähiger werden, wird es immer einfacher, die neuesten und anspruchsvollsten Spiele an ihren Grafik- und Leistungsgrenzen auszuführen. Zugegeben, wir befinden uns immer noch an einem Ort, an dem es größtenteils nur die leistungsstärksten Computer sind, die eine solche Leistung vollbringen können, aber wenn Sie eine Battlestation haben, die 4K-Grafiken mit hohen Bildraten liefern kann, benötigen Sie einen Monitor, der diese Aufgabe auch bewältigen kann.

Geben Sie Samsungs Odyssey OLED G6 ein. Dieses Gerät kombiniert beeindruckende und atemberaubende OLED-Grafiken mit flüssigen und hohen Bildratenoptionen, sodass Sie das Beste aus einem Videospiel herausholen können.

Um zu sehen, wie sich dieser Monitor in der Praxis verhält, sollten Sie sich die neueste Folge von Quick Look unten ansehen, in der unser eigener Magnus eine Menge Fakten und Gedanken über das Gerät teilt.