Spielen Sie Fallout 76, PGA Tour 2K23 und Classified: France '44 an diesem Wochenende "kostenlos"

Wir sind sicher, dass Sie das Konzept inzwischen kennen, aber jedes Wochenende bietet Microsoft eine Auswahl von in der Regel etwa drei vollständigen Spielen an, die Abonnenten von Xbox Game Pass Core und Game Pass Ultimate ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen können. Dieses Angebot heißt Free Play Days, das jetzt begonnen hat und bis 8:00 Uhr BST / 9:00 Uhr MESZ am Montagmorgen dauert, was Ihnen viel Zeit gibt, die Titel zu erkunden und vielleicht sogar zu beenden.

Wie üblich gibt es auch ziemlich große Rabatte auf die Auswahl, und diese Woche ist es nicht anders. Hier sind die enthaltenen Spiele:



Fallout 76



PGA Tour 2K23



Klassifiziert: Frankreich '44



Wenn Sie Fallout 76 noch nicht gespielt haben, ist es heute vielleicht an der Zeit, dies zu tun, da das Spiel heutzutage wirklich gut ist, und es ist auch eine großartige Möglichkeit, in die Fallout -Stimmung zu kommen, um sich auf die TV-Serie auf Amazon Prime Video vorzubereiten, die heute Premiere feierte. Da das Masters heute für das PGA Tour beginnt, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um PGA Tour 2K23 zu überprüfen.