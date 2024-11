Spielen Sie die Xbox-Spiele, die Sie besitzen, über die Cloud

HQ

Sicherlich ist niemandem die Tatsache entgangen, dass Microsoft sich voll und ganz dem Cloud-Gaming verschrieben hat, um Gamer für Xbox zu gewinnen, auch wenn sie keine Konsole besitzen. Bisher ging es vor allem um das Game Pass Angebot, nun wird nun bekannt gegeben, dass auch die eigenen Spiele gestreamt werden können.

In einem ersten Schritt werden nun insgesamt 50 Spiele unterstützt, darunter auch mehrere Riesentitel. Dank dessen ist es nun möglich, Titel wie Baldur's Gate III, Hogwarts Legacy, Star Wars Outlaws und Warhammer 40,000: Space Marine II auf einem Smart-TV, einem Smartphone, einem Steam Deck oder einem Laptop abzuspielen - vorausgesetzt, Sie verfügen über einen guten Internetzugang.

Über Xbox Wire ist die vollständige Liste der unterstützten Spiele jetzt verfügbar, die Sie sich unten ansehen können:



Tier Brunnen

Assassin's Creed Mirage

Avatar: Die Grenzen der Pandora

Balatro

Baldur's Gate III

Verbannte: Die Geister von New Eden

Call of Duty: Modern Warfare II (2022)

Die Besetzung von Frank Stone

Der Cyberpunk 2077

Dragon Quest III HD-2D Remake

Ausbaggern

Dying Light 2 Bleib menschlich

Landwirtschafts-Simulator 25

Angst vor dem Rampenlicht

Final Fantasy XIV Online

Final Fantasy

Final Fantasy II

Final Fantasy III

Final Fantasy IV

Final Fantasy V

Final Fantasy VI

Hades

Harry Potter: Quidditch-Champions

Hoch im Leben

Hitman Welt der Attentate

Das Vermächtnis von Hogwarts

Haus Flipper 2

Kena: Brücke der Geister

Lego Harry Potter Kollektion

Das Leben ist seltsam: Doppelte Exposition

Metro Exodus

Mortal Kombat 1

NBA 2K25

PGA Tour 2K23

Phasmophobie

Prince of Persia: Die verlorene Krone

Rust Konsolen-Ausgabe

Noch 7 Tage zu sterben

Star Wars Gesetzlose

Streuner

Das Crew Motorfest

Die Prüfungen überdauern

Der tapfere Knappe

The Witcher 3: Wilde Jagd

Tom Clancy's The Division 2

TopSpin 2K25

Unterwältchen

Visionen von Mana

Warhammer 40.000: Space Marine II

WWE 2K24



Dies ist nur ein erster Schritt, und es werden kontinuierlich weitere Spiele hinzugefügt, damit Sie Ihre Lieblingstitel unabhängig von Xbox-Konsolen spielen können.