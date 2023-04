Spielen Sie Call of Duty: Modern Warfare II kostenlos bis zum 26. April

HQ

Activision veranstaltet ab heute eine einwöchige Free-Access-Phase für Call of Duty: Modern Warfare II. Der Zugang ermöglicht es jedem Spieler, in den Shooter einzusteigen und eine Sammlung dessen zu erleben, was er bietet, aber nicht die vollständige, aus den Fugen geratene Inhaltstafel.

Wie in einem Blogbeitrag erwähnt, ermöglicht dieser Zugriff den Spielern, den 2v2-Gunfight-Modus auf vier einzigartigen Karten, die neue Season 3 Palayo's Lighthouse-Karte sowie sechs der Karten, die im Basisspiel enthalten waren, mehrere Kernspielmodi und ein Battle Map auszuprobieren.

Die genaue Liste dessen, was in der freien Woche vorhanden ist, lautet wie folgt:



6v6-Kernkarten: Farm 18, Shoot House, Shipment, Dome, Himmelmat Expo, Pelayo's Lighthouse



6v6-Modi: Team-Deathmatch, Hardpoint, Domination, Kill Confirmed, Grind, Gun Game, Infected, One in the Chamber, Alles oder Nichts



Schießereikarten: Gasse, Blacksite, Ausstellung, Versand



Battle Maps: Santa Seña



Battle Map Modi: Bodenkrieg, Invasion



Die Woche des freien Zugangs beginnt heute um 18:00 Uhr BST / 19:00 Uhr MESZ und läuft bis zum 26. April zur gleichen Zeit.