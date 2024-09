Spielen mit TMNT und Transformers: Unsere Kindheitsträume wurden auf der Gamescom rund 20 Jahre zu spät in Erfüllung gehen

HQ

Die Kinder von heute sind wirklich faszinierend. Alles, was sie interessiert, sind ihre... naja, um ehrlich zu sein, ich bin mir da nicht ganz sicher. Meine Kindheit liegt lange hinter mir, und ich habe in keiner Weise zum Bevölkerungswachstum beigetragen. Das hält mich jedoch nicht davon ab, hin und wieder Spiele zu genießen, die für ein jüngeres Publikum gedacht sind. Und genau das habe ich bei meinem Besuch bei Outright Games während der Gamescom gemacht. Der britische Publisher wird in den kommenden Monaten ein halbes Dutzend Spiele veröffentlichen, und ich konnte während einer intensiven Session vier davon kurz anspielen.

Ganz zu Beginn durfte ich das kinderfreundlichste von allen ausprobieren: Barbie: Project Friendship (25. Oktober). Leider basiert es nicht auf dem wahnsinnig erfolgreichen Margot Robbie-Film. Stattdessen erleben wir normal aussehende Cartoon-Charaktere, die am Malibu Waves Community Center am Strand abhängen. Der Ort ist anfangs etwas heruntergekommen, und deine Aufgabe besteht darin, ihn wieder aufzubauen und zu dekorieren. Dafür musst du die Umgebung erkunden und sechs verschiedene Minispiele spielen, wie z. B. rhythmusbasiertes Tennistraining. Man könnte es fast als eine Mischung aus Mario Party und Animal Crossing bezeichnen, aber das wäre wahrscheinlich nicht ganz korrekt - tatsächlich wirkt es eher wie eine Standard-Nintendo Wii-Schaufelware, basierend auf dem sehr kleinen Gameplay-Schnipsel, den ich ausprobiert habe.

Das Spiel richtet sich an sehr junge und unerfahrene Barbie-Fans. Es ist daher eine gute Sache, dass Eltern mitspielen können, da alle Minispiele im lokalen Koop-Modus für zwei Spieler gespielt werden können. Outright Games bezeichnet sich selbst als Publisher von familienfreundlichen Spielen, und ihre Titel beinhalten oft Koop- oder Multiplayer-Elemente, damit alle mitmachen können.

In dieser Hinsicht ist Monster High: Skulltimate Secrets (29. Oktober) eine seltsame Ausnahme. Das Spiel ist nicht nur ein reiner Einzelspieler, sondern das gemütliche Horror-Schuldrama könnte auch Eltern erschrecken, die Angst haben, dass ihre Kinder anfangen, sich wie Gothics zu kleiden - mit mehr als 180 anpassbaren Gegenständen, die es zu sammeln gilt, wird es sicherlich viel Inspiration für Garderobenwechsel geben.

Das Spiel selbst sieht aus und spielt sich wie ein unkomplizierter 3D-Plattformer. Es gibt eine große Welt voller kleinerer Plattform-Herausforderungen zu erkunden, aber einige Bereiche bieten auch traditionellere, lineare Levels. Wenn Ihr Kind noch zu jung ist, um Super Mario oder Sonic zu spielen, könnte dies ein guter Ort sein, um die Grundlagen zu lernen, besonders wenn es die Show mag, auf der es basiert.

Transformers: Galactic Trials (11. Oktober) ist ein Spiel, das sowohl jüngere als auch ältere Fans der Spielzeuge ansprechen könnte. Der Mailänder Entwickler 3DClouds hat sich auf Rennspiele spezialisiert, und das merkt man. Das Spiel lässt sich gut steuern und mischt im Wesentlichen traditionelle Kart-Rennen mit einem Tron-ähnlichen Tempo und einer visuellen Präsentation. Besonders gut hat mir der schnelle Sprint gefallen, mit dem man andere Spieler ausschalten und sogar Herausforderungen vermeiden kann, wenn man sich schnell zurechtfindet.

Da es sich um Transformers handelt, musst du natürlich zwischen Auto und Killerroboter wechseln. An bestimmten Stellen der Strecke wirst du automatisch zum Roboter und musst durch die Strecke laufen, während du deine Gegner angreifst. Um ehrlich zu sein, war es so schnell und chaotisch, dass ich mir keine Meinung bilden konnte, aber die Produzenten sagten mir, dass man Prioritäten setzen muss, ob man andere Spieler engagiert oder einfach nur durchläuft. Diese Abschnitte könnten dich das Rennen kosten, aber es ist auf jeden Fall fairer, als von einer blauen Muschel im Rücken getroffen zu werden.

Obwohl ich das Rennen tatsächlich gewonnen habe (Sie werden mein Bedürfnis zu prahlen gleich verstehen), kann ich nicht sagen, dass mich das Konzept vollständig überzeugt hat, aber es gibt hier auf jeden Fall ein interessantes und mechanisch einwandfreies Spiel. Laut den Produzenten gibt es auch viele, viele freischaltbare Gegenstände in den verschiedenen Modi, und für ein Spiel, das sich hauptsächlich an Kinder richtet, sieht es nach einem beeindruckenden Paket aus.

Schließlich kommen wir zu den interessantesten von ihnen. Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed (18. Oktober) basiert im Gegensatz zum Barbie-Spiel tatsächlich auf einem Blockbuster aus dem letzten Jahr, nämlich dem von der Kritik gefeierten Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem. Genau wie der Film hat das Spiel einen schönen Kunststil, der meiner Meinung nach sogar noch besser aussieht als das, was wir auf der großen Leinwand gesehen haben. Es ist fast wie ein 2D-Comic, der in einem 3D-Raum zum Leben erweckt wurde, und die handgezeichneten Assets haben viel Persönlichkeit sowie eine gewisse Grobheit, die wir heute nur noch selten sehen, aber perfekt zur Marke passt.

Das Spiel ist ein Action-Plattformer/Beat 'em up, und jede der vier Schildkröten hat ihren eigenen einzigartigen Spielstil. Ich entschied mich, als Michelangelo zu spielen, und wurde etwa in der Mitte des Spiels auf die überraschend kriminalitätsverseuchten Dächer von New York losgelassen. Es dauerte nicht viele Minuten, bis ich eine gründliche Tracht Prügel erhielt und gezwungen war, neu zu starten, aber zum Glück ermöglicht das Spiel einen Zwei-Spieler-Koop-Modus, so dass Spieler wie ich eine helfende Hand bekommen können. Wenn du ein Einzelspieler bist, kannst du auch Upgrades sammeln, indem du die vielen Nebenmissionen des Spiels abschließt, die du durch Gespräche mit bekannten Charakteren wie April O'Neal erhältst.

Die Produzenten sagten mir, dass das Spiel etwa 18-25 Stunden dauern wird, abhängig vom Können und wie viel von den Nebeninhalten man sich beschäftigt, und von dem, was ich gesehen habe, ist es offensichtlich, dass TMNT: Mutant Unleashed weit davon entfernt ist, ein Telefonspiel zu sein, das sich an leicht zu täuschende Eltern und beeinflussbare Kinder richtet.