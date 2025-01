Spielehersteller verraten ihre Nominierten für das Spiel des Jahres 2024

HQ

Die meisten von uns in der Spielebranche haben bereits ihre Lieblingsspiele aus dem Jahr 2024 verraten. Eine Ausnahme bilden die Spieleentwickler selbst, denn die Academy of Interactive Arts & Sciences (AIAS) wird ihre Gewinner bei den D.I.C.E. Awards bekannt geben, die am 15. Februar um 4 Uhr GMT/5 Uhr MEZ beginnen. Wir wissen jedoch endlich, wen sie nominiert haben, also hier sind die 60 Nominierten in den 23 Kategorien:

Herausragende Leistung in der Animation



Astro Bot



Call of Duty: Black Ops 6



Final Fantasy VII: Rebirth



Neva



Warhammer 40,000: Space Marine II



Herausragende Leistung in der künstlerischen Leitung



Black Myth: Wukong



Indiana Jones and the Great Circle



Lego Horizon Adventures



The Plucky Squire



Senua's Saga: Hellblade II



Herausragende Leistung im Charakter



1000xResist - Beobachter



Final Fantasy VII: Rebirth - Yuffie Kisaragi



Indiana Jones and the Great Circle - Dr. Henry "Indiana" Jones



Indika - Indika



Senua's Saga: Hellblade II - Senua



Herausragende Leistung in der Komposition von Originalmusik



Astro Bot



Helldivers II



Monument Valley 3



Senua's Saga: Hellblade II



Star Wars Outlaws



Herausragende Leistung im Bereich Audiodesign



Frostpunk 2



Helldivers II



Monument Valley 3



Senua's Saga: Hellblade II



Still Wakes the Deep



Herausragende Leistung in der Story



1000xWiderstand



Indiana Jones and the Great Circle



Metaphor: ReFantazio



Still Wakes the Deep



Thank Goodness You're Here!



Herausragende technische Leistung



Astro Bot



Batman: Arkham Shadow



Indiana Jones and the Great Circle



Senua's Saga: Hellblade II



Warhammer 40,000: Space Marine II



Actionspiel des Jahres



Batman: Arkham Shadow



Black Myth: Wukong



Call of Duty: Black Ops 6



Helldivers II



Stellar Blade



Abenteuerspiel des Jahres



1000xWiderstand



Animal Well



Indiana Jones and the Great Circle



The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom



Prince of Persia: The Lost Crown



Familienspiel des Jahres



Astro Bot



Cat Quest III



Little Kitty, Big City



The Plucky Squire



Super Mario Party Jamboree



Kampfspiel des Jahres



Flammender Schlag



Dragon Ball: Sparking! Zero



Mortal Kombat 1: Khaos regiert



Tekken 8



Außenseiter



Rennspiel des Jahres



F1 24



MotoGP 24



Nachtläufer Prolog



Rollenspiel des Jahres



Final Fantasy VII: Rebirth



Dragon Age: The Veilguard



Elden Ring: Schatten des Erdbaums



Like a Dragon: Infinite Wealth



Metaphor: ReFantazio



Sportspiel des Jahres



EA Sports College Football 25



EA Sports FC 25



MLB The Show 24



NBA 2K25



Strategie-/Simulationsspiel des Jahres



Balatro



Caves of Qud



Frostpunk 2



Tactical Breach Wizards



Satisfactory



Immersive Reality Technische Errungenschaft



Alien: Rogue Incursion



Batman: Arkham Shadow



Skydance's Behemoth



Starship Startseite



Außenseiter



Immersive Reality Spiel des Jahres



Alien: Rogue Incursion



Batman: Arkham Shadow



Flucht aus dem Wunderland



Skydance's Behemoth



Außenseiter



Herausragende Leistung für ein unabhängiges Spiel



Animal Well



Balatro



Grunzen



Indika



Mundwasser



Handyspiel des Jahres



Balatro



Hallen der Qual



Monument Valley 3



Paper Trail



Wuthering Waves



Online-Spiel des Jahres



Call of Duty: Black Ops 6



Diablo IV: Vessel of Hatred



Helldivers II



Marvel Rivals



Warhammer 40,000: Space Marine II



Herausragende Leistung im Bereich Spieldesign





Animal Well



Astro Bot



Balatro



Helldivers II



UFO 50



Herausragende Leistung in der Spielregie



1000xWiderstand



Animal Well



Lorelei and the Laser Eyes



Riven



Thank Goodness You're Here!



Spiel des Jahres