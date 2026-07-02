Spielefirmen äußern ihre "enttäuschten" Gedanken nach der Einstellung von PlayStations physischen Medien

HQ

Während die Entscheidung von Sony, ab Januar 2028 keine physischen Discs für neue PlayStation-Spiele mehr herzustellen, wahrscheinlich eine Reihe von Folgen für die gesamte Videospielbranche haben wird, gibt es einige Unternehmen, die bereits vorgehen und deutlich machen, dass sie diese Entscheidung nicht unterstützen.

Viele der kleineren physischen Medien-Distributoren und -Entwickler, die schon lange physische Verkäufe unterstützen, haben soziale Medien genutzt, um ihre 'Enttäuschung' über Sonys Entscheidung auszudrücken.

Ein solches Beispiel ist iam8bit, der anmerkt, dass es "zutiefst enttäuscht" über den Schritt von Sony ist und dass sein "Engagement" für physische Medien "unverändert" bleibt. Die Begründung lautet folgendermaßen: "Physische Spiele sind entscheidend für die Erhaltung, den Besitz und die Wahl der Konsumenten – Werte, die iam8bit seit unserer ersten physischen Veröffentlichung im Jahr 2016 geleitet haben."

Hinzu kommt, dass Aeternum Game Studios, der Hersteller von Aeterna Noctis und anderen Titeln, eine "klare Botschaft" herausgegeben hat, in der es verspricht, dass "physische Ausgaben für alle unsere Titel Realität zu machen, nun eine ABSOLUTE PRIORITÄT ist." Das Unternehmen erklärt, es könne nicht "tatenlos zusehen" und dass "das physische Format nicht nur eine Disc ist; es ist eine Bewahrung, Kultur und die Seele von Videospielen."

Zugegeben, Aeternum Game Studios ist in dieser Angelegenheit Sony ausgeliefert, weshalb es bis Januar 2028 Zeit hat, physische Editionen jedes von ihnen erstellten Spiels und derjenigen, die bereits verfügbar sind, zu produzieren. Es endet mit: "Die Branche mag versuchen, ihren Kurs zu ändern, aber wir werden Ihre Hand nicht loslassen. Deine Regale werden weiterhin mit Geschichten gefüllt sein."

Ein weiteres Beispiel ist die Mietplattform GameFly, die darauf hinweist, dass das Unternehmen von "Leuten geführt wird, die glauben, physische Produkte seien noch wichtig." Deshalb verspricht das Unternehmen, sich zu verpflichten, "physische Medien zu mieten, sei es Spiele oder Filme, bis sie die Discs aus unseren weichen, feucht befeuchteten Händen reißen."

Das alles kommt zu dem Punkt, dass viele Fans ihre Unzufriedenheit äußern, unter anderem in einem Sony-Social-Media-Post über Spider-Man: Brand New Day, das inzwischen von Tausenden lautstarken und wütenden Spielern übersät ist. Es versteht sich von selbst, dass dies eine sehr umstrittene Entscheidung des PlayStation-Besitzers war.