Spieleentwickler Wushu wurde von Keywords übernommen

Der Spieledienstleister Keywords hat in einer Pressemitteilung bestätigt, dass er das in Liverpool ansässige Spieleunternehmen Wushu übernommen hat, nur kurze Zeit, nachdem er eine Handvoll Mitarbeiter bei einem seiner anderen Entwickler, Lively Studios, entlassen hat.

Wushu wurde 2017 gegründet und sollte ursprünglich eigene Titel produzieren, arbeitet aber nach einem Work-for-Hire-Modell und hat zu massiven Hits wie Fall Guys und Baldur's Gate 3 beigetragen.

Von Keywords gekauft, weil es trotz Marktschwankungen stetig wächst und um seine Produktionskapazitäten zu verbessern, wird Wushu nun zweifellos enger mit dem Unternehmensportfolio des Anbieters zusammenarbeiten, obwohl es wahrscheinlich ist, dass sie weiterhin unter ihrem aktuellen Modell arbeiten werden.

Keywords CEO Bertrand Bodson sagte: "Die Akquisition steht im Einklang mit unserer Strategie, unser Angebot an Spieleentwicklern weltweit auszubauen. Wir haben jetzt zwei Studios in Liverpool, das ein wichtiger regionaler Knotenpunkt für Talente in derUK ist", daher ist es gut zu sehen, dass die Branche in Talente in der Region investiert.

Bodson fuhr in der Pressemitteilung fort: "Das hochqualifizierte Team, die starken Beziehungen und die Wachstumsmöglichkeiten von Wushu werden wichtige Vermögenswerte sein, die unsere bestehenden Create-Studios ergänzen, während wir unser Angebot für unseren globalen Kundenstamm weiter verbessern. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Jahren mit Alan und dem talentierten Team zusammenzuarbeiten, um das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen und voranzutreiben."

Wushu -Gründer Alan McDermott, der trotz der Übernahme mit dem aktuellen Managementteam am Ruder bleiben wird, sagte, es sei ein "aufregendes neues Kapitel" für sie und werde ihre Freiheit als Schöpfer nicht beeinträchtigen.

McDermott sagte, dass die Akquisition "es uns ermöglicht, die Dienstleistungen, die wir unseren langjährigen Kunden mit einem umfangreichen Ressourcennetzwerk und breiten Fähigkeiten anbieten, weiter zu verbessern.

"Keywords teilt unsere Ambitionen für kontinuierliches Wachstum, und ihre Investition in Wushu wird uns helfen, unserem Entwicklungsansatz treu zu bleiben, bei dem der Mensch an erster Stelle steht. Wir freuen uns darauf, mit demKeywords breiteren Netzwerk zusammenzuarbeiten und in Zukunft immer ehrgeizigere Projekte in Angriff zu nehmen" (danke, Game Developer).