Spieleentwickler warnen vor Intel-Prozessoren

Es scheint, dass die 13. und 14. Generation der Intel -Prozessoren unter Stabilitätsproblemen leiden, die laut Hersteller selbst zu dauerhaften Schäden führen können und einige Spieleentwickler dazu veranlasst haben, ihre Spiele mit Warnungen zu versehen.

Zum Beispiel hat Alderon Games, die Entwickler hinter Path of Titans, ein Warnfeld hinzugefügt, das auftaucht, wenn das Spiel abstürzt. Das Spiel kann erkennen, ob Sie einen der problematischen Prozessoren haben und informiert Sie, dass Ihre CPU möglicherweise der Grund für den Fehler sein könnte.

Nach Angaben von Intel selbst sind die Stabilitätsprobleme auf Microcode zurückzuführen, der falsche Anfragen sendet und was wiederum zu einer erhöhten Betriebsspannung geführt hat. Sie arbeiten mit Hochdruck an einem Update, das den Fehler beheben wird, aber leider wird es nicht in der Lage sein, bereits abgestürzte Prozessoren zu retten.

The Verge sah sich kürzlich mit Intel konfrontiert, die keine konkreten Antworten auf die Anzahl der geschädigten Prozessoren geben konnten oder wollten und ob sie planen, den Verkauf zu pausieren.

Haben Sie einen der betroffenen Prozessoren der 13. oder 14. Generation Intel ?