Spieleentwickler machen sich Sorgen um die Zukunft von Apple Arcade

Die Idee des Apple Arcade war von Anfang an ziemlich einfach. Apple wollte mehr Abonnementdienste anbieten und tat dies, indem es Zugang zu einer Vielzahl von Spielen auf allen seinen Plattformen zu einem Festpreis bot, und sie versprachen auch, dass Spiele auf dem Apple Arcade niemals eine zusätzliche Monetarisierung in Form von Lootboxen, Mikrotransaktionen oder Battle Passes bieten würden.

Eine Reihe großartiger Spiele wurden über die Arcade veröffentlicht, aber die Entwickler sind sich jetzt nicht sicher, ob Apple den Dienst in Zukunft unterstützen wird. In einem Interview mit Mobilegamer.biz haben mehrere anonyme Entwickler Zweifel an Arcade geäußert.

Apple hat nicht nur mehrere Projekte abgebrochen, sondern auch die scheinbar anfänglich großzügigen Zahlungen an Entwickler, die sich dem Dienst angeschlossen haben, gekürzt:

"Wir werden sehen, wie dieser Betrag abnimmt und abnimmt und abnimmt, bis es nur noch ein paar Cent sind. An diesem Punkt wird es viel weniger rentabel, ein Spiel auf Arcade zu stellen."

Eine andere Quelle hat behauptet, dass Apple "eine Menge Projekte abgesagt und viele Leute verärgert" hat, und dass dies bereits im Frühjahr 2021 geschah. Darüber hinaus sagen viele, dass Apple keine Originalspiele mehr bei Entwicklern bestellt, sondern kauft, und zwar nur solche, die auf bereits beliebten Marken basieren.