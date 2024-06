Spieleentwickler erklärt, warum AAA-Titel so lange dauern

HQ

Gaming ist ganz anders als vor zehn oder sogar fünf Jahren, und einer der Hauptunterschiede, die die Leute bemerken, ist, dass AAA-Spiele unglaublich lange brauchen, um zu entwickeln. Wenn ein großes Spiel jetzt mit der Entwicklung beginnen würde, würden wir wahrscheinlich erwarten, dass es auf der nächsten Konsolengeneration erscheint.

Mark Darrah, BioWare-Veteran und aktueller Berater für Dragon Age: The Veilguard, sprach auf seinem YouTube-Kanal darüber, warum AAA-Spiele so lange brauchen. In dem 25-minütigen Video erklärt Darrah, warum Spiele Jahre vor Beginn der Arbeit angekündigt werden.

Laut Darrah ist es wichtig, dass das Spiel im öffentlichen Bewusstsein ist, auch wenn der Entwickler noch eine Weile nicht daran arbeiten wird. "Es könnte daran liegen, dass die Liste des Publishers ein wenig schwach ist und sie wollen, dass sich die Öffentlichkeit daran erinnert, dass sie immer noch wichtige Spiele in der Hinterhand hat. Es könnte daran liegen, dass das Studio das Spiel angekündigt haben möchte, weil es befürchtet, dass der Publisher es sonst töten könnte", sagte er.

Außerdem erwecken die Studios anscheinend den Eindruck, dass dieses weit entfernte Spiel parallel zur Priorität eines Studios entwickelt wird, was laut Darrah so gut wie nie passiert. Andere Faktoren wie die Größe eines Spiels, das beteiligte Team und die Detailgenauigkeit der Funktionen können ebenfalls dazu führen, dass die Entwicklung eines Spiels fast ein Jahrzehnt dauert.