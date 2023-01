Spiele zu suchen - Februar 2023

HQ

Es ist nicht zu leugnen, dass der Januar 2023 ein etwas langsamer Monat für Videospiele war. Es gab ein paar große Titel zu holen, aber zum größten Teil war es ein stabiler Start in das Jahr. Der Februar ist ein anderes Biest. Denn wir gehen in den zweiten Monat des Jahres mit einer riesigen Liste spannender und interessanter Spiele aus dem gesamten Genre-Spektrum, auf die wir achten sollten. Entspannen Sie sich also und werfen Sie einen Blick darauf, was der kürzeste Monat des Jahres für Gaming-Fans bereithält.

Deliver Us Mars (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox-Serie) - 2. Februar

KeokeN Interactive startet Anfang Februar seine Action-Adventure-Fortsetzung von Deliver Us the Moon, wobei dieses Spiel die feindliche Mondlandschaft gegen einen ebenso gefährlichen roten Planeten eintauscht. In Deliver Us Mars erkundet die Protagonistin Kathy Johnson die gefährliche Umgebung, um die verlorenen ARK-Kolonieschiffe wiederzufinden, die von der mysteriösen Outward-Fraktion gestohlen wurden.

Hogwarts Legacy (PC, PS5, Xbox-Serie) - 10. Februar

Was gibt es sonst noch über dieses Spiel zu sagen, was noch nicht gesagt wurde. Hogwarts Legacy entwickelt sich zu einem der größten Titel des ganzen Jahres und kommt Anfang Februar an. Hogwarts Legacy spielt in der berühmten Schule für Hexerei und Zauberei in den 1800er Jahren und versetzt Sie in die Lage eines Schülers im fünften Jahr, der buchstäblich sein eigenes Schicksal in der magischen Welt bestimmt.

Wanted: Dead (PC, PS5, Xbox-Serie) - 14. Februar

Wanted: Dead stammt von Entwicklern, die an den Videospielen Ninja Gaiden und Dead or Alive gearbeitet haben, und ist ein hybrider Slasher-Shooter, der eine Woche im Leben der Zombie Unit verfolgt: einer Elite-Task Force in der Hongkonger Polizeibehörde, die mit der Aufdeckung einer Unternehmensverschwörung beauftragt ist. Entworfen, um brutal und blutig mit flüssigem und schnellem Gameplay zu sein, ist dies ein Cyberpunk-Abenteuer für ein Hardcore-Publikum.

Wild Hearts (PC, PS5, Xbox-Serie) - 17. Februar

EA und Koei Tecmo arbeiten zusammen, um die Monster Hunter-Formel zu interpretieren. Wild Hearts ist eine neue Interpretation des Jagdgenres, die die Spieler auffordert, die Kraft der Natur zu nutzen, um monströse Kreaturen zu besiegen, die auch von der Natur verbessert werden. Wild Hearts wurde als Titel entwickelt, der alleine oder mit einem Team von bis zu vier Spielern in Angriff genommen werden kann, und ist einer für diejenigen, die nach neuen Bestien suchen.

Atomic Heart (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox-Serie) - 21. Februar

Es mag wie ein Bioshock-Videospiel aussehen, ist es aber nicht. Atomic Heart stammt von Mundfish und ist ein Action-Shooter, in dem die Spieler eine utopische Gesellschaft erkunden, in der Menschen in Harmonie mit Robotern leben, oder besser gesagt, sie haben es früher getan. Denn in diesem Spiel sind die Roboter aus den Fugen geraten, und jetzt ist die einst attraktive Utopie zu einer schrecklichen Welt aus mutierten Kreaturen, bösartigen Maschinen und superstarken Robotern geworden. Klingt verrückt, oder?

Like a Dragon: Ishin (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox-Serie) - 21. Februar

Dieses Yakuza-Spin-off tauscht moderne Bandenkriegsführung gegen eine Samurai-Geschichte aus dem 19. Jahrhundert. Wie ein Drache: Ishin sieht, wie der Krieger Sakamoto Ryoma nach Kyoto reist, um die Person zu finden, die seinen Vater ermordet hat, während er versucht, seinen eigenen Namen von genau diesem Mord zu reinigen. Mit Katana-schwingender Nahkampf-Action sowie revolverbasiertem Fernkampf wird dieser Titel eine neue Interpretation der Yakuza-Formel geben.

PS VR2 (PS5) - 22. Februar

Dies ist ein kleiner Trick, da die PlayStation VR2 eigentlich kein neues Spiel ist. Aber wenn man bedenkt, dass diese nächste Iteration der PlayStation Virtual Reality auch mit einer ganzen Reihe von "Launch Window" -Spielen erscheinen wird, darunter The Dark Pictures: Switchback VR und Horizon Call of the Mountain, ist es schwer, diese Veröffentlichung zu ignorieren - auch wenn sie einen riesigen Preis hat.

Blood Bowl III (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 23. Februar

Nach einer langen Zeit voller Alphas und Betas sind Nacon und Cyanide Studio bereit, ihre dritte strategische Version des American Football im Warhammer-Universum zu veröffentlichen. Blood Bowl III ist genau dieses Spiel und möchte seine Vorgänger mit zusätzlichen Rassen als weiteren Anpassungsoptionen, einem breiteren Wettbewerbsmodus iterieren, während er mit dem neuesten Regelsatz aus dem eigentlichen Brettspiel spielt, auf dem der Titel basiert.

Söhne des Waldes (PC) - 23. Februar

Sons of the Forest stammt vom Team hinter The Forest und ist ein Open-World-Survival-Horror-Simulator, der Sie auf einer isolierten Insel sieht, die von kannibalischen Wilden bewohnt wird. Geschickt, um einen vermissten Milliardär zu finden, wird dieses Spiel Sie bitten, Ihre Ängste zu überwinden, während Sie intelligent denken, um Hunger, Dehydrierung, Krankheit, Unterkühlung und im Wesentlichen alles, was möglicherweise eine Gefahr für Ihren Lebensunterhalt darstellen könnte, abzuwehren.

Company of Heroes 3 (PC) - 23. Februar

Sega und Relic Entertainment bringen uns diesen Monat zurück zum großen Kriegsschauplatz, da die Company of Heroes-Serie ein Comeback feiern wird. Dieser dritte Teil wird sich erneut um den Zweiten Weltkrieg drehen, aber die schlammigen Felder der Westfront gegen das sandige und heiße Gelände Nordafrikas und die malerische Landschaft Italiens eintauschen. Mit dynamischen und taktisch anspruchsvollen Kampfszenarien möchte Company of Heroes 3 die Strategieserie mit einer Vielzahl neuer Ergänzungen weiterentwickeln, einschließlich einer weitaus detaillierteren Zerstörung.

Octopath Traveler II (PC, PS4, PS5, Switch) - 24. Februar

Square Enix wird diesen Monat zur gefeierten Octopath Traveler-Serie zurückkehren, wenn Octopath Traveler II auf PC und Konsolen debütiert. Diese verflochtene Geschichte bringt die Fans zurück in die Fantasy-Welt von Solistia und zeigt acht neue Reisende, die sich aus ihren eigenen Gründen auf Abenteuer begeben, in einer Zeit, in der Dampfkraft alle möglichen aufregenden technologischen Fortschritte hervorbringt. Mit der ikonischen HD-2D-Grafik wieder im Mittelpunkt wird diese Geschichte eine für die JRPG-Fans sein.

Kirby's Return to Dream Land Deluxe (Switch) - 24. Februar

Nach dem Erfolg von Kirby and the Forgotten Land im Jahr 2022 bringt Nintendo einen früheren Titel zurück, der sich um den liebenswerten rosa Puffball dreht. Kirby's Return to Dream Land Deluxe nimmt den Nintendo Wii-Titel und formt ihn an die Nintendo Switch an, so dass sich bis zu vier Spieler zusammenschließen und die vor ihnen liegenden Herausforderungen meistern können, um Kirby bei der Reparatur von Magalors abgestürztem Raumschiff zu helfen.

Destiny 2: Lightfall (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox-Serie) - 28. Februar

Bungie veröffentlicht das vorletzte Kapitel der Hell-und-Dunkel-Saga von Destiny 2, um den Monat abzuschließen. Destiny 2: Lightfall wird den unerbittlichen Wächter nach Neptun bringen, um sich erneut dem ehemaligen Kabalenkaiser zu stellen, alles in dem Bemühen, einen scheinbar letzten und völlig unvermeidlichen Kampf mit dem schrecklichen und unheilvollen Zeugen vorzubereiten und zu untergraben.

Und das tut es wieder einmal. Schauen Sie in ein paar Wochen vorbei, um zu sehen, was März 2023 auf Lager hat. Spoiler-Alarm, es gibt auch viel, worauf man sich freuen kann.