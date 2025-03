Spiele Session Skate Sim and Unknown 9: Awakening dieses Wochenende kostenlos Ja, es ist Zeit für eine weitere Runde der kostenlosen Spieltage von Microsoft, und The Elder Scrolls Online ist ebenfalls in diesem Angebot enthalten...

HQ Es ist seit vielen Jahren Tradition, dass Microsoft vor jedem Wochenende eine Auswahl von in der Regel drei Spielen anbietet, die ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und gespielt werden können, und zwar für jeden, der Game Pass Core oder Game Pass Ultimate über ein Programm namens Free Play Days hat. Wir berichten normalerweise, wenn bessere Titel im Angebot sind und genau das haben sie heute. Alle drei Spiele sind interessant und wir empfehlen Ihnen, sich das Action-Adventure von Bandai Namco Unknown 9 anzusehen, in dem Anya Chalotra die Hauptfigur spielt und ein interessantes Konzept in einer aufregenden Spielwelt bietet. Leider war es bei seiner Premiere im Oktober nicht so ausgefeilt, wie es hätte sein sollen, aber wir wissen, dass es vielen Leuten gefällt. Nutzen Sie die Gelegenheit, um zu sehen, ob es etwas nach Ihrem Geschmack ist.

The Elder Scrolls Online



Session Skate Sim



Unknown 9: Erwachen

Alle können ab sofort kostenlos heruntergeladen und bis Montagmorgen um 9 Uhr gespielt werden. Bis dahin gibt es auch einen Verkauf für alle Titel, und wenn Sie sich entscheiden, einen von ihnen zu kaufen, können Sie Ihre gespeicherten Dateien behalten. Wie um alles noch ein bisschen besser zu machen, gilt das Angebot auf Unknown 9 für alle, unabhängig vom Xbox-Abonnement.