Spiele Resident Evil 4 heute Abend kostenlos

Viele von euch haben vorhergesagt, dass die zuvor enthüllte Demo von Resident Evil 4 während der heutigen Capcom Spotlight-Show erscheinen würde, als sie letzte Woche angekündigt wurde, also war das heutige Twitch-Leck nur das Sahnehäubchen auf dem Kuchen. Trotzdem ist es schön, eine Bestätigung zu haben.

Dieser neue Trailer macht deutlich, dass Resident Evil 4 heute Abend eine sogenannte Chainsaw-Demo für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series und PC erhält. Dies ist im Grunde der Dorfteil des Spiels, also freut euch darauf, Türen zu verbarrikadieren, eine Kuh anzuzünden und natürlich unseren lieben Freund mit der Kettensäge zu bekämpfen. Was es besonders saftig macht, ist, dass dies kein Zeitlimit haben wird, also fühlen Sie sich frei, so viel zu üben, wie Sie wollen, bevor das Spiel am 24. März startet.