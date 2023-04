Spiele, nach denen Sie suchen sollten - Mai 2023

HQ

Der Start ins Jahr 2023 war ein absolutes Monster. Wir hatten bisher in jedem Monat des Jahres eine Reihe von großen und aufregenden Videospielen, und der Mai wird diesen Trend fortsetzen. Mit einer Reihe von mit Spannung erwarteten AAAs, einer Reihe neuer Horrorerlebnisse, familienfreundlichen Rennfahrern und vielem mehr hat dieser Monat für jeden etwas zu bieten. Lassen Sie uns also in die neueste Folge von Games To Look For eintauchen.

Redfall (PC, Xbox-Serie) - 2. Mai

Obwohl es in letzter Zeit nicht die beste Presse hatte, wird Arkanes Open-World-Vampir-FPS zum Auftakt im Mai immer noch sein Debüt auf PC- und Xbox-Konsolen geben. Der Action-Titel führt die Spieler in die einst ruhige Stadt Redfall, um Horden von Vampiren zu jagen und zu bekämpfen, die das Gebiet als Geisel genommen und von der Außenwelt isoliert haben. Mit einer Reihe von Gegnertypen, denen man sich stellen muss, einer Sammlung von Helden, als die man sich verkleiden kann, und einer Welt, die nur darauf wartet, erkundet zu werden, scheint Redfall im Mai der große Start von Xbox zu sein.

Age of Wonder 4 (PC, PS5, Xbox-Serie) - 2. Mai

Wenn du jemals den Wunsch hattest, über ein Fantasy-Reich deines eigenen Designs zu herrschen, dann könnte Triumph Studios' Age of Wonders 4 genau das richtige Spiel für dich sein. Dieses Spiel bringt die ikonischen 4X-Strategie- und rundenbasierten taktischen Kampfsysteme der Serie zurück und kombiniert sie mit besserer Grafik, neuen Missionen und Herausforderungen, mehr Kampfoptionen, besseren Anpassungssystemen und vielem mehr und soll ein Top-Strategietitel des Monats werden.

Darkest Dungeon II (PC) - 8. Mai

Nach dem Erfolg des ursprünglichen Darkest Dungeon ist Red Hook Studios mit einer Fortsetzung zurück, die die Spieler auf eine weitere Roguelike-Reise durch eine verfallende und apokalyptische Landschaft mitnimmt. Mit einer verbesserten Kampfsuite, neuen und aufrüstbaren Helden, vielen Herausforderungen, die es zu meistern gilt, und verbesserter Grafik entwickelt sich Darkest Dungeon II zu einem der aufregendsten und anspruchsvollsten rundenbasierten Erlebnisse des Monats.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Switch) - 12. Mai

Es gibt nur sehr wenige Spiele, die im Jahr 2023 so erwartet werden wie das von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Dieser Abenteuertitel, der als Fortsetzung des äußerst beliebten und gefeierten Breath of the Wild konzipiert wurde, nimmt Link mit auf eine Reise in die Lüfte, während er erneut versucht, Hyrule vor der Verwüstung zu retten, während er nach der vermissten Prinzessin Zelda sucht. Exklusiv für Nintendo Switch ist dies Nintendos großer Mai-Blockbuster.

Die Outlast Trials (PC) - 18. Mai

Es gibt nur wenige Horror-Franchises, die den Spielern Angst eingeflößt haben, wie Outlast, und diesen Mai möchte Entwickler Red Barrels zu dem zurückkehren, was diese Serie am besten kann: Sie daran zu hindern, eine ruhige Nachtruhe zu bekommen. The Outlast Trials wird als Early Access-Projekt auf den PC kommen und die Spieler auffordern, sich allein oder in einer Gruppe einer Reihe von furchterregenden und schrecklichen Therapieherausforderungen zu stellen. Unnötig zu erwähnen, dass Sie sich nach diesen Therapiesitzungen nicht achtsam und ausgeglichen fühlen.

Lego 2K Drive (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 19. Mai

Während TT Games seit langem als Entwickler für alles rund um Lego bekannt ist, steigt 2K in die Action ein, beginnend mit Mays Lego 2K Drive. In diesem familienfreundlichen Rennspiel geht es darum, eine zerstörbare blockige Welt zu erkunden und an rasanten Kart-ähnlichen Rennen teilzunehmen, alles hinter dem Steuer einer Reihe von erworbenen oder persönlich entworfenen und erstellten Fahrzeugen. Wenn Sie auf der Suche nach einem verrückten und unterhaltsamen Rennspiel für die ganze Familie sind, möchte Lego 2K Drive genau das bieten.

Amnesia: The Bunker (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 23. Mai

Horror-Enthusiasten werden sich freuen zu hören, dass The Outlast Trials nicht das einzige neue gruselige Spiel in diesem Mai ist, denn Frictional Games wird sein erstes Perror-Horror-Erlebnis Amnesia: The Bunker . In einem trostlosen Bunker aus dem Ersten Weltkrieg müssen die Spieler die Schrecken erkunden und überleben, die durch die Betonhallen gehen, während sie Werkzeuge sammeln und Umwelträtsel lösen, in der Hoffnung, heil zu entkommen.

Miasma Chronicles (PC, PS5, Xbox-Serie) - 23. Mai

Vom Entwickler hinter Mutant Year Zero: Road to Eden kommt eine weitere Action-Strategie-Erfahrung. Dieses Spiel, das als Miasma Chronicles bekannt ist, nimmt die Spieler mit auf ein Abenteuer durch ein postapokalyptisches Ödland, als Duo aus dem Überlebenden Elvis und seinem älteren Bruder, während sie nach Antworten suchen, die sich auf die Kraft beziehen, die das Land auseinandergerissen hat, die Miasma.

After Us (PC, PS5, Xbox-Serie) - 23. Mai

Umweltschutz und Verantwortung sind in dieser auf Klima und Naturschutz ausgerichteten Ära sehr verbreitete Themen, und genau das versucht Piccolo's After Us zu erforschen. In diesem Spiel, das sich um den Geist des Lebens, Gaia, dreht, wird das mächtige Wesen versuchen, eine verwüstete Welt zu erkunden, um die Seelen ausgestorbener und oft misshandelter Tiere zu retten. Dieses Spiel ist emotional komplex und fordert Sie auf, einer Welt, die die Menschheit brutalisiert hat, wieder Leben einzuhauchen.

Der Herr der Ringe: Gollum (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 25. Mai

Obwohl es eine Reihe von Verzögerungen erlebt hat, ist The Lord of the Rings: Gollum endlich bereit, sein Debüt zu geben. In diesem Spiel, das sich um die ikonische J.R.R. Tolkien-Figur dreht, reist Gollum durch verschiedene Teile von Mittelerde, während er versucht, seine Precious zu finden und wieder in seine Obhut zu geben, nachdem Bilbo Beutlin Jahre zuvor One Ring genommen hat. Diese Geschichte soll parallel zu The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring spielen und enthält eine Reihe von Auftritten von Hauptfiguren aus der Fantasy-Serie, darunter Gandalf the Grey.

System Shock (PC) - 30. Mai

Während das Originalspiel als einer der kultigsten und einflussreichsten Titel aller Zeiten gilt, da seit seiner Ankunft fast 30 Jahre vergangen sind, hatten viele wahrscheinlich nie die Gelegenheit, die gewaltige Bedrohung zu erleben, die der schurkische SHODAN darstellte. Glücklicherweise hat Nightdive Studios es sich zur Aufgabe gemacht, das Actionspiel von 1994 komplett neu zu gestalten und aktualisierte Grafiken, Leistung, Steuerung, Schnittstellen, Sounds, Musik und mehr zu bringen, während das Kern-Gameplay beibehalten und sogar SHODANs Original-Synchronsprecher für ein authentisches System Shock-Erlebnis zurückgebracht wurde.

Damit ist eine weitere Episode von Games To Look For abgeschlossen. Kommen Sie in einem Monat wieder, um zu sehen, was der Juni für Videospielfans bereithält.