Spiele, nach denen Sie suchen sollten - August 2023

Nach einer unglaublich arbeitsreichen ersten Jahreshälfte war der Juli ein viel stabilerer Monat. Der August scheint eine Rückkehr ins Chaos zu sein, denn während der Sommermonate können wir uns auf eine ganze Reihe vielversprechender Spiele freuen, seien es Indie-Titel oder lang erwartete AAA-Projekte. Um zu sehen, was der August für Spieler auf der ganzen Welt bereithält, tauchen wir in die neueste Folge von Games To Look For ein.

Baldur's Gate III (PC) - 3. August

Dungeons & Dragons Fans auf der ganzen Welt haben sehnsüchtig auf den Tag gewartet, an dem Larian Studios' Mega-RPG Baldur's Gate III veröffentlicht wird. Glücklicherweise müssen die Fans nicht mehr lange warten, da der Entwickler beschlossen hat, dass das PC-Spiel so bereit für den Start ist, dass es früher als erwartet erscheint und im August statt im September startet, was bedeutet, dass Sie bald Ihre Reise beginnen können, auf der Ihre Entscheidungen die Welt und die Menschen und Kreaturen, die darin leben, formen.

WrestleQuest (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 8. August

Hast du jemals gedacht, dass Wrestling-Spiele nicht genug Fantasy-RPG-Elemente haben? Wenn ja, ist Mega Cat Studios' WrestleQuest das richtige Spiel für dich. Dieser pixelige Titel kombiniert klassische RPG-Kämpfe mit Wrestling-Moves, und das alles in einer Welt, in der professionelles Wrestling mit RPG-Fantasie kollidiert, und wird versuchen, ein Wrestling-Spiel zu bieten, das seinesgleichen sucht.

Atlas Fallen (PC, PS5, Xbox Series) - 10. August

Auch wenn es ähnlich wie Forspoken aussieht, ist Atlas Fallen von Deck 13 ein ganz anderes Spiel. Dieses Action-RPG spielt in einer sandigen Fantasy-Welt, in der einst Götter unter den Menschen wandelten, und stellt die Spieler vor die Aufgabe, sich mit einem mächtigen Spießrutenlauf, der sich in alle möglichen tödlichen Waffen verwandeln kann, gegen die alten Gottheiten zu wehren, die die Welt regierten. Da die Welt tonnenweise Geheimnisse zu entdecken und gefährliche Monster zu jagen bietet, ist Atlas Fallen etwas für Fantasy-Fans.

Stray Gods: Das Rollenspiel-Musical (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 10. August

Das Übernatürliche und die Realität kollidieren in Summerfall Studios' kommendem Titel Stray Gods: The Roleplaying Musical. In diesem erzählerischen Abenteuerspiel schlüpfen die Spieler in die Rolle von Grace, einer Frau, der von den Last Muse die Macht des Gesangs verliehen wurde, und mit dieser Kraft muss sie daran arbeiten, ihre Unschuld am Tod der Muse vor der mythologischen Gruppe zu beweisen Chorus exekutiert. Mit einer gestapelten Sprecherbesetzung, darunter Laura Bailey als Grace und Troy Baker, Felicia Day, Rahul Kohli, Ashley Johnson und mehr, werden Sie diese Serie nicht verpassen wollen.

Madden NFL 24 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) – 18. August

Eine neue NFL-Saison bedeutet ein neues Madden und genau das bekommen wir mit Madden NFL 24. Das diesjährige Spiel wird den Buffalo Bills Josh Allen als Coverstar sehen und auch eine Reihe willkommener Verbesserungen bringen, darunter die neue EA Sports Sapien-Charaktertechnologie für realistischere Modelle, FieldSENSE für eine bessere Kontrolle in den Gameplay-Systemen und schließlich auch Crossplay, so dass sich PC-, PS5- und Xbox Series-Spieler zusammenschließen oder gegeneinander antreten können.

Das Kettensägenmassaker in Texas (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 18. August

Das Spiel, das auf dem Film basiert, der auf wahren Begebenheiten basiert, ist fast da. The Texas Chain Saw Massacre ist ein asymmetrisches Horrorspiel, das den Schrecken des kultigen Horrorfilms von 1974 einfangen soll. Die Idee sieht vor, dass die Spieler entweder in die Rolle eines der brutalen Slaughter-Familie schlüpfen, um Opfer an der Flucht zu hindern, oder in die eines Opfers, bei dem es darum geht, zusammenzuarbeiten, um einen Weg zu finden, dem Zugriff der beängstigenden Familie zu entkommen. Unnötig zu erwähnen, dass sich Dead By Daylight-Fans hier wie zu Hause fühlen sollten.

Fort Solis (PC, PS5) - 22. August

Dieses narrative Abenteuer, das auf dem Mars spielt, versucht, das beunruhigende klaustrophobische Gefühl anzuzapfen, das Science-Fiction-Thriller im Laufe der Jahre geprägt haben. Fort Solis fordert die Spieler auf, das Geheimnis der Geschehnisse auf dem Roten Planeten zu lüften, und zwar in einer Geschichte, die sich über vier einzigartige Kapitel erstreckt. Mit Roger Clark aus Red Dead Redemption 2 und Troy Baker aus The Last of Us' in den Hauptrollen wird dieses Abenteuerspiel versuchen, Ihnen von Anfang bis Ende die Haare zu Berge stehen zu lassen.

Immortals of Aveum (PC, PS5, Xbox Series) - 22. August

Während es im Juli sein Debüt geben sollte, verschob eine Verzögerung in letzter Minute Ascendant Studios' Immortals of Aveum in den August, damit die Entwickler ein wenig mehr Zeit hatten, einige Fehler zu beseitigen und die Leistung zu verbessern. In diesem magischen FPS-Spiel schlüpfen die Spieler in die Rolle von Jak, einem Immortal, der die Aufgabe hat, sich gegen die Armeen des Tyrannen Sandrakk zu wehren, in der Hoffnung, die mystische Welt von Aveum vor der Verwüstung zu retten.

Blasphemous 2 (PC, PS5, Xbox Series, Switch) - 24. August

Nach den Ereignissen des DLCs Blasphemous' Wounds of Eventide setzt Blasphemous 2 die Reise der Penitent One fort, während sie weiterhin eine erschütternde Welt voller Geheimnisse und Geheimnisse erkunden. Diese Fortsetzung wird versuchen, verbesserte Kämpfe und Bosskämpfe sowie einen anpassbareren Spielstil zu bieten, während sie in einer neuen Welt stattfindet, die vollgestopft ist mit frischen NPCs, die es zu treffen gilt, und Quests, die es zu erledigen gilt.

Armored Core VI: Fires of Rubicon (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) – 25. August

FromSoftware scheint nie aufzuhören. Wir können uns scheinbar immer darauf verlassen, dass der gefeierte japanische Entwickler jedes Jahr einen neuen AAA-Titel veröffentlicht, und für 2023 kommt dies in Form von Armored Core VI: Fires of Rubicon, einer Rückkehr zu einer Serie, die lange inaktiv war. Diese Fortsetzung versetzt die Spieler in hochgradig anpassbare Mechs, bevor sie in eine Welt entlassen werden, in der sie sich enormen und überwältigenden Gegnern stellen müssen, was ein herausforderndes Erlebnis bietet, wie wir es vom Studio gewohnt sind.

Sea of Stars (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 29. August

Dieses Prequel zu The Messenger bietet ein geschichtsträchtiges Abenteuer, das die Spieler auf eine fesselnde Reise durch eine Fantasy-Welt mitnimmt, dieser Pixeltitel öffnet die Tür zu Erkundungen, rundenbasierten Kämpfen und sogar einer ganzen Reihe zusätzlicher Aktivitäten, um Ihre Zeit zu füllen, wie Angeln, Kochen, Segeln und mehr. Die Tatsache, dass es sowohl im Game Pass als auch in PlayStation Plus Extra direkt veröffentlicht wird, ist ebenfalls einfach unglaublich.

Unter den Wellen (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 29. August

Der August ist wirklich vollgestopft mit erzählerischen Abenteuerspielen, daher ist es nur richtig, dass sich auch ein Quantic Dream-veröffentlichter Titel in dieses Getümmel einmischt. Parallel Studios Under the Waves ist ein Spiel, das sich um den professionellen Taucher Stan dreht, der darum kämpft, einen lebensverändernden Verlust zu überwinden, während er tief im Ozean in einem techno-futuristischen Nordsee-Tauchboot lebt. Under the Waves erforscht die Emotionen von Trauer und Verlust und kombiniert dies mit beeindruckenden Unterwasseransichten, um die Frage zu stellen, ob Stan es jemals wieder an Land schaffen wird.

Goodbye Volcano High (PC, PS4, PS5) - 29. August

Den Abschluss des Monats der erzählerischen Abenteuerspiele bildet KO_OPs Goodbye Volcano High. Diese filmische Geschichte dreht sich um eine Gruppe anthropomorpher Kreaturen, die vor der Herausforderung stehen, sich mit dem Abitur zu arrangieren und mit ihrem Leben weiterzumachen. In dieser Geschichte geht es darum, das Ende einer Ära zu erreichen, und dieses Spiel versucht, dieses Konzept mit Liedern und emotional packenden Dialogen und Darbietungen zu erkunden.

Und da haben wir es! Ein weiterer Monat in den Büchern. Um zu sehen, was der sehr aufregende September für Gamer bereithält, sollten Sie Ende August für die nächste Folge von Games To Look For zurückkehren.