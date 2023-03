Spiele, nach denen Sie suchen sollten - April 2023

HQ

Der Frühling ist in vollem Gange, und für Spielefans im Jahr 2023 bedeutet das, dass wir eine Bootsladung erwarteter und aufregender Titel haben, die alle bereit sind, ihr Debüt zu feiern. Von Sporttiteln über Strategie-Remakes bis hin zu Science-Fiction-Fortsetzungen und vielem mehr ist dieser April ein gestapelter April, und wir schauen uns die aufregendsten Veröffentlichungen in dieser neuesten Episode von Games To Look For an.

Meet Your Maker (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 4. April

Wie kann man sicherstellen, dass ein Spiel immer eine wirklich breite Auswahl an Inhalten hat? Erstellen Sie es mit Blick auf benutzergenerierte Inhalte. Das ist genau das, was Behaviour Interactive mit seinem kommenden postapokalyptischen First-Person-Bau- und Raid-Spiel Meet Your Maker getan hat, da Spieler in diesem Titel jedes Level erstellen, das Sie finden und ausprobieren können. Um sicherzustellen, dass zum Start eine große Auswahl an Inhalten verfügbar ist, wird das Spiel sogar als Day-One-Veröffentlichung auf PlayStation Plus debütieren.

Road 96: Mile 0 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch) - 4. April

Während wir die Ereignisse kennen, die sich in Digixarts politisch angeheiztem Abenteuerspiel Road 96 abspielten, ist die Art und Weise, wie diese Geschichte ursprünglich begann, etwas, das nicht in einem so guten Maße erforscht wurde. Bis jetzt. Da in diesem April Road 96: Mile 0 mit dem Prequel zum Originalspiel ankommt, das Zoe und Kaito folgt und sich damit beschäftigt, wo die Geschichte begann, und da es sich um einen Road 96-Titel handelt, wird von Ihnen erwartet, dass Sie eine Reihe von schwierigen und widersprüchlichen Entscheidungen treffen, um ein Endziel zu erreichen.

Everspace 2 (PC) - 6. April

Nach einer langen Zeit als Early-Access-Titel wird Rockfishs Einzelspieler-Raumschiff-Shooter Everspace 2 im April dieses Jahres offiziell in seiner Version 1.0 debütieren. Dieses Spiel, das im Sommer auf Konsolen der aktuellen Generation erscheinen soll, wird die Spieler damit beauftragen, den Kosmos zu erkunden, zu plündern und einfach in Stücke zu sprengen, während es gleichzeitig eine actiongeladene Science-Fiction-Geschichte bietet.

EA Sports PGA Tour (PC, PS5, Xbox Series) - 7. April

EA Sports PGA Tour hat die glückliche Gelegenheit, in zwei aufeinanderfolgenden Games To Look For vorgestellt zu werden, da EA beschlossen hat, eine Last-Minute-Verschiebung einzuleiten, die das Spiel um ein paar Wochen nach hinten verschob, von März bis in den April, um mit den eigentlichen Masters-Turnieren zusammenzufallen, die für das Osterwochenende dieses Jahres angesetzt sind.

Minecraft Legends (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch) - April 18

Minecraft-Veteranen könnten sich mit diesem Spiel ein wenig verloren fühlen, da es die Bau- und Bergbaumechaniken des Hauptspiels gegen ein vollwertiges Multiplayer-Strategieerlebnis eintauscht. Dieser Titel, der als Minecraft Legends bekannt ist, fordert die Spieler auf, die Overworld zu vereinen, indem sie Horden von angreifenden Piglein-Feinden abwehren, die aus dem Nether strömen. Da dies von Xbox Game Studios veröffentlicht wird, wird Minecraft Legends sogar als Day-One-Game Pass-Titel starten.

The Mageseeker: A League of Legends Story (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch) - April 18

Riot Forge, Riot Games' League of Legends Spin-off-Publishing-Label, erweitert seine Bemühungen im April mit der Veröffentlichung von Digital Sun's pixeliertem Action-RPG, The Mageseeker: A League of Legends Story. Dieses Spiel folgt dem Magier Sylas, wie er aus seiner ungerechten Gefangenschaft ausbricht und nun einen Rache- und Befreiungsfeldzug gegen den grausamen Magier begonnen hat, der das Land Demacia in Tyrannei hält.

God of Rock (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch) - 18. April

Habt ihr euch jemals gefragt, wie es wohl wäre, Guitar Hero's-Rock'n'Roll-Schlachten mit Street Fighter-artigen Nahkämpfen zu kombinieren? Wenn ja, ist God of Rock die genaue Antwort auf diese Frage, da dieser Titel die Spieler auffordert, in 2,5D-Kämpfen gegeneinander anzutreten, die durch perfekte Kombinationen von Tastendrücken im Takt eines Originalsongs angetrieben werden. Unnötig zu sagen, dass es Rhythmus und Geschick braucht, um es zu meistern, aber wenn Sie beides haben, könnten Sie um den Titel des God of Rock kämpfen.

Horizon Forbidden West: Burning Shores (PS5) - 19. April

Es ist über ein Jahr her, seit Aloy sich zum ersten Mal an die Westküste Amerikas gewagt hat, aber jetzt, da 2022 hinter uns liegt, möchte Guerrilla Games das nächste Kapitel von Aloys Geschichte aufschlagen, indem er die Spieler in die Horizon Forbidden West Burning Shores . In dieser exklusiven Erweiterung für PlayStation 5 erkundet Aloy die vulkanischen Küsten von Los Angeles und stellt sich einer furchterregenden und enormen Roboterbedrohung, während er dabei auf eine Reihe neuer Gesichter trifft.

Dead Island 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 21. April

Nach Jahren, und wir meinen Jahre, der Entwicklung, ist es endlich an der Zeit, dass Dead Island 2 im April dieses Jahres debütiert. Dieser Titel führt die Spieler in die zerstörte Stadt Hell-A (die nur Los Angeles ist, außer mit einer Bootsladung Zombies), und die Spieler werden eine Armada von Waffen und Werkzeugen verwenden, um zu zertrümmern, zu schneiden, in die Luft zu jagen, zu schießen, zu spritzen, zu entzünden, zu zerreißen und einfach alle Arten von verschiedenen Zombie-Typen in diesem sonnigen, postapokalyptischen Spielplatz in Stücke zu reißen.

Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp (Nintendo Switch) - 21. April

Es hat länger gedauert als erwartet, bis Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp eintraf, da globale Ereignisse bedeuteten, dass die Zeit für das Spiel nicht reif war, aber Nintendo hat entschieden, dass April 2023 der perfekte Zeitpunkt für den Zeittitel ist, was bedeutet, dass wir uns bald auf das ursprüngliche Strategieerlebnis freuen können, das komplett nach modernen Standards überarbeitet und mit ein paar modernen Ergänzungen unterstützt wird.

Star Wars Jedi: Survivor (PC, PS5, Xbox-Serie) - 28. April

Während Disney in letzter Zeit keine Unbekannten war, eine Menge Star Wars-TV-Serien herauszubringen, durfte die Zusammenarbeit des Unterhaltungsunternehmens mit EA und Respawn etwas länger kochen. Star Wars Jedi: Survivor, die Fortsetzung von Star Wars Jedi: Fallen Order, wird eine versiertere und düsterere Version des Protagonisten Cal Kestis sehen, während er weiterhin den Empire's-Verfolgern ausweicht und denen hilft, die in einer weit, weit entfernten Galaxie in Not sind.

Und das tut es für eine weitere Games To Look For. Besuchen Sie uns in einem Monat wieder, um zu sehen, was der Mai 2023 für Videospielfans bereithält.