Spiele, nach denen Sie Ausschau halten sollten - September 2025

Der Sommer ist praktisch vorbei. Die Gamescom war und ist gegangen. Es ist die Zeit des Jahres, in der sich alle Spieler zusammenkauern und sich auf einen Hurrikan von Neustarts und Projekten vorbereiten, die fast wöchentlich bis Ende November erscheinen. Ja, der Herbst ist da. Zum Auftakt haben wir den September vor uns, und dieses Jahr ist der Monat vollgepackt mit vielversprechenden Titeln, also verschwenden wir keine Zeit mehr, hier ist der kommende Games To Look For.

Metal Eden (PC, PS5, Xbox Series) - 2. September

Zu Beginn haben wir die adrenalingeladenen Sci-Fi-FPS Metal Eden. In diesem Spiel dreht sich alles ums Laufen und Schießen und sprengen Sie Horden von Maschinenfeinden mit einer breiten Palette mächtiger Waffen und Werkzeuge weg. Mit flüssigen und rasanten Bewegungen, einer Reihe von Fähigkeiten, die es zu meistern gilt, und unzähligen einzigartigen Feinden, die es zu besiegen gilt, ist Metal Eden eine großartige Möglichkeit, diesen September dein Blut in Wallung zu bringen.

Hell is Us (PC, PS5, Xbox Series) - 4. September

Als nächstes kommt das erwartete Third-Person-Action-Adventure-Spiel von Rogue Factor. Hell is Us spielt in einer seltsamen Welt, die von einem erbarmungslosen Bürgerkrieg zerrissen wurde. Es fordert den Spieler auf, in intensiven Nahkämpfen zu erkunden und zu überleben und dabei die erschütternden Wahrheiten dieser halboffenen Welt zu entdecken. Hell is Us wurde entwickelt, um ohne Karte, Kompass oder Questmarkierungen immersiv zu sein, und zielt darauf ab, ein einzigartiges Erlebnis zu sein.

Indiana Jones und der große Kreis: Der Orden der Giganten (PC, PS5, Xbox Series) - 4. September

Nach dem erfolgreichen Start Ende 2024 dauerte es nicht lange, bis die Fans den Wunsch äußerten, dass MachineGames für ein weiteres Abenteuer in die Welt von Indiana Jones zurückkehrt. Das ist es, was wir diesen September bekommen, wenn The Order of Giants DLC für The Great Circle erscheint. Dies wird der erste DLC für das Spiel sein und Indy auffordern, ein uraltes Rätsel unter der Stadt Rom zu lösen, wo er auf neue Freunde, skrupellose Feinde und unzählige zusätzliche Rätsel treffen wird.

Hollow Knight: Silksong (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 4. September

Irgendwie ist die Indie-Fortsetzung von Metroidvania von Team Cherry zu einem der am meisten erwarteten Titel aller Zeiten geworden. Jahrelang haben wir auf Hollow Knight: Silksong gewartet, und die gute Nachricht ist, dass es näher als weiter weg ist. Der Nachfolger des beliebten Titels bringt den kleinen Helden zurück und lässt ihn ein Spukkönigreich erkunden, mit dem Ziel, aus seinen Tiefen in seine Höhen zu klettern, während er auf dem Weg dorthin Horden von Feinden und Bossen besiegt.

Cronos: The New Dawn (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) - 5. September

Um sich auf die bevorstehende gruselige Jahreszeit vorzubereiten, wird Entwickler Bloober Team ein brandneues Abenteuer auftischen, das uns in eine retro-inspirierte Zukunft entführt. Cronos: The New Dawn führt uns nach Osteuropa, um zu einem Reisenden zu werden, der die Aufgabe hat, das Land nach Zeitrissen zu durchsuchen, die es ihnen ermöglichen, in das Polen der 1980er Jahre zurückzukehren. Es ist jedoch nie so einfach, denn der Weg nach Hause ist vollgestopft mit tödlichen Feinden, die sich zu noch größeren Bedrohungen und Problemen zusammenschließen können.

Daemon X Machina: Titanic Scion (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) - 5. September

Das neueste Kapitel der beliebten Daemon X Machina -Reihe. Dieses kommende Projekt, bekannt als Titanic Scion, fordert die Spieler auf, sich in ihren eigenen, hochgradig anpassbaren Arsenal -Anzug zu kleiden, um mehrere gefährliche Bedrohungen, die das Land und die Lüfte durchstreifen, zu erschießen und in Stücke zu schneiden. Dieses Spiel ist das ultimative Action-Erlebnis, unterstützt sogar ein breites kooperatives Spiel und bietet eine Sammlung von Spielmodi zur Auswahl.

Everybody's Golf: Hot Shots (PC, PS5, Switch) - 5. September

Es ist Zeit für den Abschlag! Die Everybody's Golf -Franchise kehrt diesen September zurück, um ein neues Kapitel aufzuschlagen, in dem es darum geht, Golf auf eine unbeschwertere Art und Weise zu genießen. Mit einer Reihe einzigartiger Charaktere, die du auf den Platz mitnehmen kannst, und mehreren spielbaren Orten zur Auswahl, sei es online oder offline im Einzel- oder Mehrspielermodus, ist dies ein Film für jeden, der gerne auf die Links geht.

NBA 2K26 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 5. September

September bedeutet normalerweise, dass die verschiedenen Sportligen auf der ganzen Welt entweder gerade erst begonnen haben oder bald beginnen werden, warum also nicht mit dem neuen NBA 2K26 einen Sprung in die Basketball-Action machen? Das diesjährige Kapitel der langjährigen Serie bietet eine aktualisierte Version der Modi MyCareer, MyNBA und MyTeam, während es darauf mit einer Handvoll Ergänzungen in Form von The W und The City aufbaut.

Borderlands 4 (PC, PS5, Xbox Series) - 12. September

Mach dich bereit für den Monat des Chaos, denn Borderlands 4 wird eintreffen und ein intensives Looter-Shooter-Erlebnis bieten, das seinesgleichen sucht. Das nächste Kapitel der beliebten Serie führt uns auf den Planeten Kairos, wo wir uns als eine Reihe neuer Vault Hunters verkleiden, die die Aufgabe haben, das Land von einer Reihe tyrannischer Schurken zu befreien. Mit verbesserter Grafik, einer frischen Herangehensweise an das Level- und Weltdesign, unzähligen neuen Waffen zum Plündern und Verwenden und unzähligen Feinden, durch die du dich kämpfen musst, wirst du dieses Spiel nicht verpassen wollen.

Lego Voyagers (PC, PS4, PS5, Xbox Series, Switch) - 15. September

Von den Machern des schönen Lego Builder's Journey ist Lego Voyagers ein entzückendes kooperatives Abenteuer für zwei Spieler, bei dem sich alles um Freundschaft dreht. Das Ziel ist es, dass ein Paar zusammenarbeitet, um ein verlassenes Raumschiff zu retten, und zwar unter Verwendung verschiedener Bautechniken, mit dem ultimativen Ziel, zu entkommen und sich auf eine Reise zu begeben, die ihresgleichen sucht im Kosmos. Mit einer schönen und blockartigen Art Direction und einem charmanten Thema ist dies ideal für alle Fans, die diesen Sommer ein entspannendes Koop-Erlebnis suchen.

Skate [Early Access] (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 16. September

Es ist endlich an der Zeit, zu San Vansterdam zu gehen. EA und Full Circle haben bekannt gegeben, dass Skate bereits am 16. September in einer Early-Access-Form debütieren wird, und an diesem Tag können wir davon ausgehen, dass wir auf dem urbanen Spielplatz herumspringen können, um zu flippen und zu tricksen, während wir chillige Vibes genießen, und das alles völlig kostenlos. Ja, Skate ist fast bereit, zurückzukehren, und ehrlich gesagt kann es nicht früher kommen.

Dying Light: Das Biest (PC, PS5, Xbox Series) - 19. September

Was einst eine Erweiterung warDying Light: The Beast, die sich inzwischen zu einem vollwertigen Spin-off-Spiel entwickelt hat, versetzt die Spieler in die Rolle von Kyle Crane, einem postapokalyptischen Überlebenden, der nach einer brutalen und anspruchsvollen Reihe von Menschenexperimenten damit zu kämpfen hat, sowohl menschliche als auch Zombie-DNA zu haben. In diesem Spiel geht es darum, sich an dem Mann zu rächen, der dir Unrecht getan hat.

Silent Hill f (PC, PS5, Xbox Series) - 25. September

Konami und NeoBards Entertainment setzen die Vorbereitungen vor der gruseligen Saison fort und führen uns zurück in die Welt von Silent Hill für ein neues Kapitel, das in einer abgelegenen japanischen Stadt spielt. Silent Hill f dreht sich um die junge Hinako, die, nachdem ihre Heimatstadt in einen unheimlichen Nebel gehüllt wurde, die Aufgabe hat, eine Ansammlung von Schrecken und furchterregenden Monstern zu überleben und zu überwinden, die nun das Land übersäen.

Sonic Racing: CrossWorlds (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 25. September

Das Jahr des Kart-Rennfahrers geht weiter. Im Anschluss an Mario Kart World und vor der Ankunft von Kirby Air Riders hat Sega eine Option in der Pipeline, die für ein viel größeres Publikum von Spielern gelten wird. Die beliebte Sonic Racing -Serie ist zurück mit einem Franchise-Mashing-Kapitel namens CrossWorlds, in dem die hektische Auto-Action den Blue Blur und seine Freunde in ferne Gefilde führt, die von berühmten Sega- und Unterhaltungs-IP inspiriert sind.

EA Sports FC 26 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 26. September

Ein weiteres großes Sportspiel, das diesen September debütiert. Dieses Mal tauschen wir den Platz gegen den Rasen, um das nächste Kapitel der EA Sports FC -Serie zu erleben. Die Ausgabe 2026 wird versuchen, die Dinge aufzurütteln, indem sie ein überarbeitetes Spielerlebnis bietet, kombiniert mit einem verbesserten Manager -Modus, frischen Archetypes, die es zu meistern gilt, und unzähligen Updates, die das aktuelle Spiel widerspiegeln.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (PC, PS4, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 30. September

Das epische Abenteuer kehrt zurück. Das geliebte Final Fantasy Tactics bekommt endlich die aktualisierte Version, nach der so viele Fans seit Jahren gefragt haben. The Ivalice Chronicles nimmt das epische Original und aktualisiert es mit verbesserter Grafik und Leistung, weiter verbessert mit zusätzlicher Sprachausgabe, besserer Lokalisierung, verbesserten Kämpfen und bietet gleichzeitig eine Möglichkeit, das Spiel so zu erleben, wie es ursprünglich gedacht war, auch mit einem klassischen Modus.

Lego Party (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 30. September

Bewegen Sie sich über Mario Party, ein neuer gemauerter Herausforderer ist hier, um die Führung zu übernehmen. Lego Party ist ein gut... Partyspiel, bei dem die Spieler in über 60 Minispielen gegeneinander antreten, die kultigen Lego-Humor für eine Gruppe versprechen, die sie entweder lokal oder online genießen kann. Mit einer breiten Anpassung, die ebenfalls versprochen wird, und einer Vielzahl von Themenbereichen, darunter Ninjago, Pirate, Space und Theme Park, ist dies eine großartige Möglichkeit, sich zu treffen und zu lachen, wenn die Nächte hereinbrechen.

Nicktoons & die Würfel des Schicksals (PC, PS5, Xbox Series, Switch) - 30. September

Ein Top-Down-Action-RPG mit verschiedenen Nickelodeon-Legenden? Zählen Sie uns dazu. Nicktoons & the Dice of Destiny ist ein Fantasy-Abenteuer, in dem SpongeBob, Katara, Leonardo, Timmy Turner und andere Nick-Helden in Echtzeit-Action-Schlachten gegeneinander antreten, um die Welt zu retten. Mit einer breiten Palette von Biomen, die von diesen Nick-Welten inspiriert sind, und einer Reihe von Charakterklassen, die es zu meistern gilt, ist dieses Spiel ideal für Fans, die sich diesen Herbst auf ein leichtes Abenteuer allein oder mit Freunden freuen.

Das war's. Es war ein verrückter September, und zweifellos wird auch im Oktober viel los sein. Seien Sie in etwa einem Monat dabei, um zu sehen, was der hektische Herbst Spielern auf der ganzen Welt weiterhin bieten wird.