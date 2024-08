Spiele, nach denen Sie Ausschau halten sollten - September 2024

HQ

Der Sommer neigt sich dem Ende zu und für Spieler auf der ganzen Welt bedeutet das, dass es an der Zeit ist, sich auf die oft geschäftigste Zeit des Jahres für die Einführung neuer Spiele vorzubereiten. Der September lässt sich nicht lumpen, denn dieser Monat ist vom ersten Tag bis zum Ende vollgestopft mit großen, erwarteten Projekten aller Größenordnungen, Größen und Genres. Da es viel zu bewältigen gibt, hier sind die Games To Look For im September 2024.

Harry Potter: Quidditch Champions (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 3. September

Zum Auftakt kehren wir zum Wizarding World für ein Multiplayer-Sportangebot von Unbroken Studios zurück. Harry Potter: Quidditch Champions ist ziemlich genau das, was auf der Dose steht, denn es handelt sich um einen Quidditch-Sporttitel, bei dem du die drei Schulen in der Triwizard Cup verkleidest und repräsentierst, in der Hoffnung, deinen Namen in die Quidditch-Geschichte einzubrennen. Müssen wir noch mehr sagen?

The Casting of Frank Stone (PC, PS5, Xbox Series) - 3. September

Supermassive Games hat die Gelegenheit erhalten, eines der komplizierteren Elemente der breiteren Dead by Daylight Geschichte in diesem erzählerischen Horrorspiel zu erkunden, das die Spieler vor die Aufgabe stellt, die Vergangenheit des berüchtigten titelgebenden Serienmörders zu enträtseln. Mit Auswahlmöglichkeiten und verschiedenen Dialogoptionen, mit denen du die Geschichte auf deine eigene Art und Weise gestalten kannst, ist dies eine großartige Option, um dich auf die kommende gruselige Jahreszeit vorzubereiten.

Age of Mythology: Retold (PC, Xbox Series) - 4. September

Das beliebte und einst ikonische Strategiespiel erhält in Age of Mythology: Retold einen modernen Touch. Diese Version, die für PC- und Xbox-Konsolen erscheint, bewahrt die besten Elemente des ursprünglichen Erlebnisses und kombiniert sie dann mit Echtzeitstrategie-Designentscheidungen und auffällig aktualisierter Grafik.

Astro Bot (PS5) - 6. September

Einer der am meisten erwarteten Titel des Monats, Team Asobi, kehrt mit einem brandneuen 3D-Angebot in die kultige Jump'n'Run-Serie zurück, das den Titelhelden in verschiedene einzigartige und aufregende Welten führt, um verschiedene PlayStation-Bots zu finden und zu retten. Dieses Projekt wird versuchen, die PS5 an ihre Grenzen zu bringen und ihre vielen besonderen Funktionen zu nutzen, während es gleichzeitig mühelos charmant und unterhaltsam ist.

NBA 2K25 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 6. September

Das nächste Kapitel der jährlichen Basketballserie von 2K soll Anfang des Monats debütieren. NBA 2K25 baut auf der normalerweise beeindruckenden Formel auf, indem es MyGM einführt, mit dem du als General Manager spielen und ein Team mit all seinen verschiedenen Elementen formen und definieren kannst. Hinzu kommen ein verbesserter MyPlayer-Builder und eine verbesserte Gameplay- und Simulationstechnologie, um das Erlebnis noch authentischer zu gestalten.

Warhammer 40.000: Space Marine II (PC, PS5, Xbox Series) - 9. September

Ein weiterer der am meisten erwarteten Titel des Monats, Warhammer 40,000: Space Marine II, lässt die Spieler sich als undurchlässiger Space Marine verkleiden, um im Namen der Imperium kopfüber in die Schlacht gegen die überwältigende Tyranidenhorde zu ziehen. Von den Schöpfern von World War Z wird dieses Spiel unzählige Feinde auf einmal auf dich werfen und dich auffordern, sie mit Kettenschwertern, Pistolen und Sprengstoff durchzukauen. Erwarten Sie ein actiongeladenes Angebot.

Test Drive Unlimited: Solar Crown (PC, PS5, Xbox Series, Switch) - 12. September

Nach ein paar verschiedenen Verzögerungen wird das erwartete nächste Kapitel der Test Drive Unlimited -Serie diesen Monat mit Solar Crown erscheinen, einer Fahrsimulation, die in einer massiven Interpretation von Hongkong spielt. Mit diesem Spielplatz vor dir kannst du dich mit Solar Crown entweder auf die Seite der Sharps oder Streets stellen, um einige der unglaublichsten Autos zu fahren, die je gebaut wurden, und das alles mit dem Ziel, die schwer fassbaren Solar Crown zu gewinnen.

UFL (PS5, Xbox Series) - 12. September

Während viele von euch zweifellos einen anderen Fußballtitel, über den wir später sprechen werden, fest in ihren Kalendern eingekreist haben, gibt es diesen Monat auch einen Konkurrenten: UFL. Dies ist eine Fußballsimulation, die von Cristiano Ronaldo selbst mitfinanziert wurde und stolz darauf ist, ein Fair-to-Play-Modell zu haben, kein Pay-to-Win, keine Handicaps und ein Free-to-Play-Design. Wenn man bedenkt, dass EA Sports FC im Grunde in allen Kategorien das Gegenteil ist, gibt es für dieses Spiel viel Potenzial, einen Teil des Marktes zu erobern.

Throne and Liberty (PC, PS5, Xbox Series) - 17. September

Amazon Games liebt auf jeden Fall ein gutes MMO, und diesen September wird es ein völlig neues zu seiner Liste hinzufügen, wenn Throne and Liberty den Early Access verlässt und offiziell startet. Dieses Free-to-Play-Spiel ist stolz auf seine massiven Gildenkämpfe in einer sich ständig verändernden, nahtlosen Welt, in der alle Charaktere verwendet werden, die sich in verschiedene Tierformen verwandeln können. Dies wird zweifellos ganz oben auf der Wunschliste der MMO-Spieler stehen.

Enotria: The Last Song (PC, PS5, Xbox Series) - 19. September

Ohne Zweifel eines der einzigartigeren Projekte, die diesen Monat debütieren werden. Enotria: The Last Song ist ein Action-RPG, in dem die Spieler in die Rolle des Maskless One schlüpfen und herausgefordert werden, die Welt aus dem stagnierenden Fegefeuer zu befreien, in dem sie sich in den Händen des Allmächtigen Authors befindet. Mit einem interessanten italienischen Puppendesign, das bei Pinocchio-Fans Anklang finden wird, ist dieses AA-Projekt eines, auf das man achten sollte.

God of War: Ragnarök (PC) - 19. September

Wir fassen uns kurz: Erinnern Sie sich an das wohl beste Spiel des Jahres 2022? Nun, das ist genau dieses Spiel, nur jetzt auf dem PC. Das ist richtig, God of War: Ragnarök kommt auf eine Plattform, die nicht PlayStation ist, und bringt verschiedene plattformspezifische Funktionen mit sich, wie z. B. freigeschaltete Bildrate, HiFi-Grafik, hochskalierte Leistung, Ultrawide-Unterstützung, Anpassung der Steuerung, Nvidia Reflex -Unterstützung und mehr.

Frostpunk 2 (PC) - 20. September

Die Fortsetzung der Städtebaustrategie Frostpunk 2 ist endlich bereit, ihr Debüt zu geben. 30 Jahre nach dem apokalyptischen Schneesturm, der die Erde verwüstet hat, geht es in diesem Titel darum, eine Gemeinschaft zu entwerfen, die in einer feindlichen Umgebung, in der die Kälte ehrlich gesagt die geringste Sorge ist, gedeihen, wachsen und überleben kann.

Ara: History Untold (PC) - 24. September

Während ein neues Civilization -Spiel auf dem Weg ist, können wir uns stattdessen auf Oxide 's Ara: History Untold konzentrieren, ein historisches Grand-Strategy-Spiel, das es den Spielern ermöglicht, die Geschichte der Menschheit zu formen und zu erleben, indem sie Kultur, Diplomatie, Krieg und technologische Entwicklung ihren eigenen Dreh geben. Mit Multiplayer-Unterstützung und einer Veröffentlichung am ersten Tag Game Pass auf dem PC ist dies definitiv ein Strategiespiel, nach dem man Ausschau halten sollte.

GreedFall II: The Dying World (PC) - 24. September

Das einzige Spiel auf dem GTLF in diesem Monat, das noch nicht vollständig veröffentlicht wird, GreedFall II: The Dying World, soll im September als Early-Access-Projekt erscheinen und eine Geschichte mit sich bringen, die als Prequel zum Originalspiel dient, obwohl es sich um eine nummerierte Fortsetzung handelt. Schauen Sie im Wesentlichen nach vorne, um zu sehen, wie das Volk der Teer Fradee von eindringenden und grausamen Kolonisten entwurzelt und aus ihrer Heimat vertrieben wird.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Switch) - 26. September

Einer der anderen großen Titel, der für diesen Monat geplant ist, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, ist hier, um zu beweisen, dass das geriatrische Switch noch ein bisschen Leben im Tank hat, da es sich um ein völlig neues Spiel handelt, das in der geschichtsträchtigen Serie spielt und die gleiche künstlerische Ausrichtung wie das Link's Awakening -Remake von vor einigen Jahren verwendet. Oh... Und vergessen wir nicht, dass Princess Zelda hier zum ersten Mal die Hauptrolle spielt und ein umweltmanipulatives Tri Rod -Werkzeug mitbringt.

EA Sports FC 25 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 27. September

Okay, das Wichtigste zuerst: EA Sports FC 25 wird ab dem 20. September für diejenigen verfügbar sein, die das Ultimate Edition abholen. Aber der 27. September ist das offizielle Veröffentlichungsdatum, an dem die Massen zu EAs neuestem Teil der Fußballserie strömen können, der ein Erlebnis mit sich bringt, das dem letztjährigen Teil sehr ähnlich ist, sich aber dank der neuen FC IQ-Technologie, des 5v5 Rush -Spielmodus und der verbesserten Grafik und Präsentation unterscheidet, die darauf abzielen, das Gameplay ein bisschen authentischer zu machen.

Das war's, ein weiterer mega Monat in den Büchern. Vergesst nicht, Ende September wiederzukommen, um mit uns zu sehen, was der Oktober für Gamer auf der ganzen Welt bereithält.