Spiele, nach denen Sie Ausschau halten sollten - Oktober 2025

Der Oktober ist oft der geschäftigste oder einer der geschäftigsten Monate im Videospielkalender, da verschiedene Entwickler und Publisher versuchen, in den Wochen und Monaten vor den Feiertagen in den besten Bereichen zu starten. Zu diesem Zweck scheint der Oktober, wie erwartet, auch in diesem Jahr ein Gigant zu werden, und da es viel zu bewältigen gibt, machen wir weiter mit den neuesten Games To Look For.

Ghost of Yotei (PS5) - 2. Oktober

Anfang des Monats ist eine der größten Neueinführungen. Sucker Punch kehrt mit dem Nachfolger von Ghost of Tsushima zurück, einem Action-Adventure, das Jahrhunderte nach dem Originalspiel spielt und einer Heldin namens Atsu folgt, die sich an denselben Monstern rächen will, die ihre Familie brutal ermordet haben. Für PlayStation 5-Besitzer scheint dies ein Exklusivtitel zu sein, den man nicht verpassen sollte.

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Switch) - 2. Oktober

Es ist weder ein Remake noch ein Remaster, aber wenn Nintendo zwei seiner besten und beliebtesten 3D-Plattformer aller Zeiten in die Switch -Familie portiert, kann man nicht anders, als aufmerksam zu sein. Ja, beide Super Mario Galaxy Spiele starten auf den Hybrid-Systemen und bringen ein Abenteuer mit sich, das visuell und technisch aufgewertet wird.

Digimon Story Time Stranger (PC, PS5, Xbox Series) - 3. Oktober

Pokémon, Digimon will diesen Oktober den Titel im Kampf gegen Monster stehlen. Digimon Story Time Stranger ist ein Spiel, das versucht, das Geheimnis des Zusammenbruchs der Welt zu lüften, während es immer noch die beliebten und actiongeladenen Monsterzähmungs- und Kampfmechaniken bietet, die die Fans lieben, und das alles in einem rundenbasierten Format.

King of Meat (PC, PS5, Xbox Series) - 7. Oktober

Als nächstes folgt ein herrlich chaotischer Action-Plattformer, in dem eine Gruppe von Spielern in einer gnadenlosen, Spielshow-ähnlichen Umgebung gegeneinander antritt. King of Meat ist ein Multiplayer-Projekt, das einer Fantasy Takeshi's Castle ähnelt, ein Spiel, in dem Spieler gegeneinander antreten, um ihren Ruhm zu steigern, indem sie teuflische Entwickler- und Community-Levels überleben und überwinden.

Yooka-Replaylee (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) - 9. Oktober

Wir hatten bereits einen wiederkehrenden 3D-Plattformer, und jetzt haben wir einen zweiten. Zugegeben, Yooka-Replaylee ist ein wenig anders als Super Mario Galaxy, da es sich um ein Remake handelt, das neue Mechaniken, Funktionen, Inhalte und Levels bietet, um das beliebte Spiel, das sich als moderner 3D-Plattform-Klassiker auszeichnet, zu verbessern und weiterzuentwickeln.

Little Nightmares 3 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 10. Oktober

Die gruselige Jahreszeit würde sich ohne mindestens ein gruseliges Videospiel nicht so anfühlen. In diesem Oktober mangelt es deutlich an Horrortiteln, weshalb es so aufregend ist, dass Supermassive Games mit dem nächsten Kapitel der Little Nightmares -Serie erscheint. Atmosphärisches, unheimliches, gruseliges und beunruhigendes Jump'n'Run steht in diesem dritten Teil der bei den Fans beliebten Serie auf der Speisekarte.

Battlefield 6 (PC, PS5, Xbox Series) - 10. Oktober

Vielleicht das größte Spiel des Monats. EA und Battlefield Studios werden mit dieser atemberaubenden Rückkehr zur Form der Serie nach der Krone des besten FPS des Jahres streben, die eine explosive Kampagne, einen auf die Community ausgerichteten Portal -Modus, intensives Battle Royale und einen chaotischen und zerstörerischen Online-Multiplayer bietet. Ein weiteres Spiel, das man im Oktober nicht verpassen sollte? Auf jeden Fall.

Pokémon-Legenden: Z-A (Switch, Switch 2) - 16. Oktober

Digimon hat diesen Oktober Konkurrenz, da Game Freak mit dem modernen Z-A in die Pokémon Legends -Serie zurückkehrt. Dieses Spiel lässt die entspannende Wildnis uralter Sinnoh hinter sich und konzentriert sich stattdessen ganz auf das geschäftige Lumiose City, einen Ort voller Taschenmonsterleben und aufregender Kampfmöglichkeiten.

Keeper (PC, Xbox Series) - 17. Oktober

Double Fine war in letzter Zeit ziemlich ruhig, und deshalb ist Keeper eine so aufregende Prämisse. In diesem Spiel geht es darum, ein wandelnder und empfindungsfähiger Leuchtturm zu werden, der die Aufgabe hat, auf einer herzerwärmenden Reise an der Seite eines farbenfrohen und wunderbaren Seevogels über die Bereiche des Verständnisses hinaus zu reisen.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (PC, PS5, Xbox Series) - 21. Oktober

Wir haben lange gewartet, aber jetzt ist es endlich soweit, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 zu erleben. Nach Jahren der Entwicklung unter der Leitung verschiedener Entwickler ist die lang erwartete Fortsetzung da und bereit, uns in eine übernatürliche Welt zu entführen, in der Vampirclans um die Kontrolle kämpfen. Als kürzlich erwachter Vampirdetektiv, der dieser Welt fremd ist, besteht das Ziel darin, einen ungeklärten Fall weiter zu untersuchen, der im letzten Jahrhundert ungelöst geblieben ist.

Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series) - 21. Oktober

Das Jahr der Ninja geht weiter, diesmal mit einem brandneuen und aufregenden Kapitel in der Ninja Gaiden -Franchise. In diesem vierten Teil der Serie wird nicht nur Ryu Hayabusa als spielbarer Protagonist zu sehen sein, sondern auch der Neuzugang von Yakumo, einem talentierten jungen Wunderkind, das sich durch Horden von kybernetischen Ninjas und übernatürlichen Monstern kämpfen muss, um das Tokio der nahen Zukunft vor der Verwüstung zu retten.

Painkiller (PC, PS5, Xbox Series) - 21. Oktober

Sind Sie immer noch auf der Suche nach etwas, das Ihren Appetit nach Doom: The Dark Ages Anfang des Jahres stillt? Wenn ja, ist Painkiller vielleicht die perfekte Wahl, denn es handelt sich um ein düsteres und gewalttätiges kooperatives Multiplayer-Actionspiel, in dem es darum geht, Dämonen und Monster zu töten, während man in Purgatory gefangen ist.

Jurassic World Evolution 3 (PC, PS5, Xbox Series) - 21. Oktober

Es war ein gutes Jahr für Dinosaurier-Fans, denn der Sommer stand ganz im Zeichen von Jurassic World: Rebirth und diesen Herbst folgt das dritte Kapitel der Frontier Developments ' Jurassic World Evolution -Serie. Wie üblich wird es hier darum gehen, Dinos in allen möglichen erstaunlichen und visuell atemberaubenden Touristenparks auf der ganzen Welt aufzuziehen und zu fördern.

Versand (PC, PS5) - 22. Oktober

Suchst du nach einer neuen Superhelden-Geschichte, der du folgen kannst? Dispatch sollte auf Ihrer Liste stehen. Dies ist ein Superhelden-Comedy-Spiel am Arbeitsplatz, bei dem jede Entscheidung, die du in dieser erzählerischen Geschichte triffst, zählt. Wie führst du das Team, wen schickst du auf jede Mission, wie überwindest du turbulente Politik... Dispatch wirft ein Schlaglicht auf die weniger bekannten Aspekte des Superheldendaseins und bietet dennoch jede Menge Action.

Wreckreation (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 28. Oktober

In einem Jahr, das mit Kart-Rennfahrern vollgepackt ist, ist es eigentlich etwas angenehm, ein Rennspiel zu sehen, das ein wenig anders ist. Wreckreation versucht, Burnout zu kanalisieren, aber mit mehr nutzergenerierten Inhalten. Denke an hochoktanige Rennen, epische Stürze und das alles auf atemberaubenden und extravaganten Strecken, die von der Community erstellt wurden. Was will man mehr?

The Outer Worlds 2 (PC, PS5, Xbox Series) - 29. Oktober

Obsidian will eines seiner stärksten Jahre aller Zeiten abschließen, denn nach Avowed und Grounded 2 legt der Entwickler nun The Outer Worlds 2 vor, das Nachfolgekapitel des epischen Sci-Fi-RPGs. Wenn wir zurück zu den Sternen fliegen, um unser bestes Leben in einem von Unternehmen beherrschten Kosmos zu leben, erwarten Sie skurrile Charaktere und Dialoge, tiefgründige und komplexe Entwicklungen und das alles in einer erstaunlichen und unvergesslichen Welt.

Arc Raiders (PC, PS5, Xbox Series) - 30. Oktober

Battlefield 6 wird zwar im Oktober eingeführt, aber auch Arc Raiders. Was ist der Zusammenhang, fragen Sie? Entwickler Embark Studios besteht aus mehreren DICE -Veteranen, und sie nutzen dieses Wissen, das sie jahrelang bei der Arbeit an Battlefield erworben haben, um ein neues Multiplayer-Extraktionsabenteuer zu entwickeln, bei dem es darum geht, gegnerische Spieler zu besiegen und lange genug zu überleben, um zu entkommen, und das alles in einer tödlichen, aber wunderschönen Welt.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 30. Oktober

Das Erdrick Trilogy neigt sich mit dem ersten und zweiten Kapitel dem Ende zu. Ja, so verrückt das auch klingen mag, das Original und das Nachfolgeabenteuer, die jetzt von Square Enix die HD-2D-Behandlung erhalten, sind technisch gesehen das zweite und dritte Kapitel in der breiteren Geschichte, weshalb sie nach dem Dragon Quest III aktualisiert werden.

Mina the Hollower (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 31. Oktober

Die Leute hinter Shovel Knight sind bereit, ihr nächstes Projekt am gruseligsten Tag des Jahres zu präsentieren. Auch wenn Mina the Hollower einige Gothic- und düstere Vibes haben mag, ist dies kein ausgewachsenes Horrorspiel, sondern ein Action-Adventure, das die berühmte Pixel-Art-Richtung des Entwicklers nutzt, um ein Spiel zu liefern, in dem es darum geht, eine verfluchte Insel vor der Zerstörung zu retten.

Und das war's. Ein arbeitsreicher Oktober ist in den Büchern. Schauen Sie in einem Monat wieder, um zu sehen, was der November 2025 für Videospielfans bereithält.