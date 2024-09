Spiele, nach denen Sie Ausschau halten sollten - Oktober 2024

HQ

Der erste von drei normalerweise sehr arbeitsreichen Monaten liegt hinter uns. Der September ist in den Büchern und das bedeutet, dass alle Augen auf den Oktober gerichtet sind. Wie zu hoffen, ist dieser Monat von Kopf bis Ende vollgestopft mit großen Veröffentlichungen aus so ziemlich jedem Genre, das man sich vorstellen kann. Machen Sie es sich bereit für einen der größten Games To Look For Artikel des Jahres 2024.

Throne and Liberty (PC, PS5, Xbox Series) - 1. Oktober

Den Auftakt des Monats macht ein brandneues MMORPG in vollem Umfang von Amazon Games und Entwickler NCSOFT. Throne and Liberty ist ein ehrgeiziges Spiel, das in einer sich ständig verändernden Umgebung spielt, in der sich die Spieler in Kämpfen gegen andere Spieler und alle Arten von Monstern und anderen Feinden wiederfinden. Mit Morphing-Fähigkeiten, die der Bewegung eine zusätzliche Dimension verleihen, ist dies ideal für Fans, die nach etwas suchen, um ihren MMO-Hunger nach der Ankunft von World of Warcraft: The War Within zu stillen.

Until Dawn (PC, PS5) - 4. Oktober

Wahrscheinlich kennen Sie diesen Supermassive Klassiker, daher fassen wir uns kurz. Until Dawn ist die überarbeitete und verbesserte Version des berühmten Horror-Abenteuers, die dieses Mal so konzipiert und gestaltet wurde, dass sie das volle Potenzial der PC-Plattform und der PS5-Konsolen ausschöpft.

Silent Hill 2 Remake (PC, PS5) - 8. Oktober

Ähnlich wie bei Until Dawn sind Sie vielleicht mit Konamis berühmtem Survival-Horror sehr vertraut, daher werden wir auch diesen Film unkompliziert halten. Die Horror-Veteranen von Bloober Team haben die beliebte Geschichte aktualisiert und verbessert, indem sie die Grafik massiv aufgewertet und die Gameplay-Sequenzen an die heutige Zeit angepasst haben. Wenn Sie das Original noch nie gespielt haben, werden Sie diese Version eines der einflussreichsten Spiele aller Zeiten nicht verpassen wollen.

Diablo IV: Gefäß des Hasses (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 8. Oktober

Der einzige DLC oder die einzige Erweiterung auf der Liste dieses Monats. Diablo IV: Vessel of Hatred bringt die Spieler zurück nach Sanctuary, um sich in die Sümpfe von Nahantu zu begeben, um den neuesten Plan des Prime Evil, Mephisto, zu vereiteln. Mit einer neuen Klasse, die es zu meistern gilt, einer, die als Geistergeborene bekannt ist, ist dies der perfekte Weg, um deine Dämonentötungsreise in Blizzard s gefeiertem Action-RPG fortzusetzen.

Metapher: ReFantazio (PC, PS4, PS5, Xbox Series) - 11. Oktober

Persona Macher Atlus ist zurück mit einem brandneuen, weitläufigen RPG, das einfach als Metaphor: ReFantazio bekannt ist. Dieses Spiel spielt in einer Fantasy-Welt, in der die Spieler für ihr Recht kämpfen müssen, als nächster Monarch und Herrscher des Landes bezeichnet zu werden. In traditioneller Atlus-Manier erwartet euch eine langwierige und wendungsreiche Geschichte, die durch eine rundenbasierte Strategie-Kampfsuite unterstützt wird.

Dragon Ball: Sparking Zero (PC, PS5, Xbox Series) - 11. Oktober

Die ultimative Dragon Ball Fantasie. Es gibt nur wenige bessere Möglichkeiten, diesen kommenden Kampfteil von Spike Chunsoft zu beschreiben, da es dir buchstäblich ermöglicht, die Erzählung von Dragon Ball neu zu schreiben und die Ereignisse auf eine Weise zu erleben, die im Anime oder Manga nie dokumentiert wurde. Mit einer omnidirektionalen Kampf- und Bewegungssuite werden Dragon Ball -Fans dieses Spiel nicht verpassen wollen.

Neva (PC, PS5, Xbox Series, Switch) - 15. Oktober

Die Leute von Nomada Studio planen, den Oktober zu nutzen, um das Debüt zu geben, das zweifellos als der Indie des Monats in die Geschichte eingehen wird. Neva ist eine herzerwärmende und charmante Geschichte, die sich um eine junge Frau und einen liebenswerten mythischen Wolf dreht, die sich auf eine unglaubliche Reise durch ein sterbendes Reich begeben. Erwarte einige der beeindruckendsten und einzigartigsten Kulissen und Umgebungskunstwerke, die du seit langem gesehen hast.

New World: Aeternum (PC, PS5, Xbox Series) - 15. Oktober

New World ist nicht gut... neu, aber diese Aeternum-Version ist es auf jeden Fall. Die Leute von Amazon Games haben das MMORPG genommen und es so umgebaut, dass es nicht nur zu Konsolen und Controller-Gameplay passt, sondern jetzt auch ein action-RPG-orientierteres Setup hat, das es für Solospieler zugänglicher und fesselnder macht. Wenn dich der MMO-Aspekt des Originals New World abgeschreckt hat, ist diese Version definitiv einen Blick wert.

Super Mario Party Jamboree (Switch) - 17. Oktober

Der Switch ist ein Rentner, der gerade seine letzten Tage in einem Pflegeheim verbringt, aber das heißt nicht, dass er nicht noch ein paar Tricks im Ärmel hat. Im Oktober wird dies Super Mario Party Jamboree sein, ein Party-Titel, der über 110 Minispiele bietet, in denen die Spieler gegeneinander antreten und sich stressen können, und das alles auf einer Vielzahl neuer Bretter und spielbarer Orte. Dieses Spiel wird auch den allerersten 20-Spieler-Online-Modus der Serie bieten, also erwarten Sie hier eine Menge Chaos und Wahnsinn.

A Quiet Place: The Road Ahead (PC, PS5, Xbox Series) - 17. Oktober

Du hast wahrscheinlich die Filme gesehen, aber jetzt kannst du das Spiel auch spielen. A Quiet Place: The Road Ahead ist ein Einzelspieler-Horror-Abenteuer, in dem die Spieler in völliger Stille überleben müssen, um den vielen lärmempfindlichen Monstern auszuweichen, die die Welt bevölkern. Bei diesem Horror-Erlebnis, das vom Entwickler Stormind Games stammt, dreht sich alles um Ambiente und Atmosphäre und ist eine perfekte Option für die gruselige Jahreszeit.

Unknown 9: Awakening (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 18. Oktober

Für diejenigen, die diesen Oktober auf der Suche nach einem Stealth-Action-Abenteuer sind, sind Reflector Entertainment 's Unknown 9: Awakening genau richtig. In diesem Titel geht es darum, in die Fußstapfen eines mächtigen Quästors namens Haroona (gespielt von Anya Chalotra) zu schlüpfen und deine Fähigkeiten einzusetzen, um eine mächtige Geheimorganisation mit einem sehr dunklen Motiv zu Fall zu bringen.

Call of Duty: Black Ops 6 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 25. Oktober

Für viele die größte und aufregendste Veröffentlichung des gesamten Monats. Das diesjährige Call of Duty will sich im Vergleich zu früheren Teilen verbessern, indem es eine komplette Kampagne, ein reformiertes rundenbasiertes Zombies und einen rasanten, durch Omnimovement verbesserten Multiplayer-Modus bietet. Ein wirklich vollgestopftes Paket, das zum ersten Mal als Day-One-Release auf dem Game Pass -Dienst debütieren wird. Zweifellos werden viele dies als Grund sehen, zu Activisions epischer Shooter-Serie zurückzukehren.

Sonic X Shadows Generations (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 25. Oktober

Wie Until Dawn und Silent Hill 2 haben viele von euch dieses Spiel wahrscheinlich bereits gespielt, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Segas Plattformer dank seiner kräftigen Shadow -y Ergänzungen einer ist, auf den man achten sollte. Neben dem Remastering und der Verbesserung der eigenen Levels und Levels von Sonic hat diese Version auch eine spezielle Shadow -Storyline, die den beliebtesten dunklen, alternativen Igel aller in den Mittelpunkt stellt.

Life is Strange: Double Exposure (PC, PS5, Xbox Series) - 29. Oktober

Es ist schon ein paar Jahre her, dass der Entwickler Deck Nine ein neues Life is Strange vorgestellt hat, aber die Zeit für weitere Geschichten in diesem wunderbaren und lebendigen Universum ist jetzt gekommen. Life is Strange: Double Exposure dreht sich um die zurückkehrende Max Caulfield, die den Mord an ihrer neuen engen Freundin Safi aufklären soll, wobei sie ihre Spezialkräfte einsetzt, von denen eine es ihr ermöglicht, zwischen alternativen Zeitlinien zu reisen.

Dragon Age: The Veilguard (PC, PS5, Xbox Series) - 31. Oktober

Wenn Call of Duty: Black Ops 6 nicht dein Spiel des Monats war, dann ist es wahrscheinlich dieses. Dragon Age: The Veilguard ist ein ambitioniertes Einzelspieler-RPG, das uns zurück in die Fantasy-Welt von BioWare führt, um uns mit einigen beliebten und bei den Fans beliebten Charakteren zusammenzuschließen, um den tödlichen und mächtigen Schreckenswölf aufzuhalten. Mit einer komplexen und reichhaltigen Erzählung und einer flüssigeren und rasanteren Kampfsuite ist dieses Spiel definitiv eines, auf das man achten sollte.

Und da haben wir es, ein weiterer großer Monat steht vor der Tür. Schaut in ein paar Wochen wieder vorbei, wenn wir uns ansehen, was der November für Gaming-Fans auf der ganzen Welt bereithält.