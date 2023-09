Spiele, nach denen Sie Ausschau halten sollten - Oktober 2023

HQ

Wenn Sie etwas Aufregendes für Oktober dieses Jahres geplant hatten, sagen Sie es ab. Der kommende Monat ist ein Monat für die Ewigkeit, mit unzähligen vielversprechenden und erwarteten Spielen, die alle ihr Debüt geben wollen. Von Horror und Plattformern bis hin zu Strategiespielen und Rennspielen gibt es eine große Auswahl an Spielen, die man sich ansehen kann. Um euch also auf diesen unglaublich arbeitsreichen Monat vorzubereiten, lasst uns in eine weitere Episode von Games To Look For eintauchen.

Assassin's Creed Mirage (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 5. Oktober

Assassin's Creed-Spiele sind im Laufe der Jahre immer größer geworden, aber Assassin's Creed Mirage wird sich diesem Trend nicht anschließen. Stattdessen wird sich dieser Teil der langjährigen Serie auf die Stealth- und Parkour-Elemente konzentrieren, die Assassin's Creed überhaupt erst so berühmt gemacht haben, und gleichzeitig eine Geschichte erzählen, die sich um Basim von Valhalla dreht und wie er sich vom Straßendieb zum Meisterassassinen entwickelt hat.

HQ

Werbung:

Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück (Switch) - 6. Oktober

Da wir in diesem Jahr kein neues Pokémon-Hauptspiel bekommen, haben Nintendo und The Pokémon Company stattdessen ihre Aufmerksamkeit auf die Wiederbelebung der Detective Pikachu-Serie im Oktober gerichtet. Diese Fortsetzung wird die witzige, hartgesottene, kaffeetrinkende, superdetektivische elektrische Maus wieder in den Vordergrund rücken und ihn damit beauftragen, eine Reihe kurioser Vorfälle zu lösen, die sich in Ryme City ereignen.

HQ

NHL 24 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 6. Oktober

Werbung:

So wie wir uns darauf verlassen können, dass jeden Herbst Blätter von den Bäumen fallen, können wir uns auch darauf verlassen, dass EA ein neues NHL-Spiel veröffentlicht. Für dieses Jahr möchte NHL 24 ein völlig neues Spielerlebnis bieten, das den Spielern eine beispiellose Kontrolle über ihre Spieler bieten soll, die alle die Exhaust Engine verwenden. Hinzu kommt, dass EA die Grafik und Präsentation verdoppelt und sogar ein paar neue Spielmodi eingeführt hat.

HQ

Forza Motorsport (PC, Xbox Series) - 10. Oktober

Bis zu diesem Zeitpunkt gab es einige Verzögerungen, aber Turn 10 ist endlich bereit, den neuesten Teil seiner Simulationsrennserie im Oktober in die Hände der Fans zu legen. Forza Motorsport wird Rennfahrern auf der ganzen Welt ein hochdetailliertes und tiefgründiges simuliertes Erlebnis bieten, und das alles als Teil eines Spiels, das über 500 Autos, 800 Leistungssteigerungen und 20 komplett neu gebaute Strecken von realen Orten auf der ganzen Welt bieten wird. Entwickelt, um tief in die Tiefe zu tauchen, werden Rennsportfans dieses Spiel nicht verpassen wollen.

HQ

Total War: Pharaoh (PC) - 11. Oktober

Creative Assembly sind zurück und bereit, die Spieler mit ihrem neuesten Projekt auf eine Reise tief in die Vergangenheit mitzunehmen. Total War: Pharaoh führt die Fans in die Höhen des alten Ägyptens, um eine Vielzahl von Anführern und Generälen zu befehligen, während sie versuchen, das riesige Wüstenkönigreich zu vereinen und die Kontrolle über sie zu übernehmen. Mit gefährlichen Wettersystemen, die es zu überleben gilt, Tonnen von Fraktionen, die es zu treffen und zu bekämpfen gilt, riesigen Teilen des Landes, die es zu erobern gilt, und vielem mehr, ist Total War: Pharaoh eines, das Strategiefans im Auge behalten sollte.

HQ

Lords of the Fallen (PC, PS5, Xbox Series) - 13. Oktober

Wenn Sie den Namen dieses Spiels erkennen, liegt das wahrscheinlich daran, dass Sie es schon einmal gesehen haben, und zwar vor nicht allzu langer Zeit. Hexworks startet die Lords of the Fallen-Serie mit diesem neuen Titel, der den gleichen Namen wie das Spiel hat, mit dem die Serie ursprünglich begann, vollständig neu. In diesem Spiel kämpfen die Spieler gegen Monster in zwei verschiedenen Reichen, um den mächtigen und rücksichtslosen Dämonengott Adyr zu stürzen.

HQ

Sonic Superstars (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 17. Oktober

Während im großen Sonic-Spiel für 2022 der blaue Igel für ein großes Open-World-Abenteuer in 3D eingesetzt wurde, kehren der blaue Blur und seine Freunde im Jahr 2023 zu ihren 2D-Wurzeln zurück. Sonic Superstars ist ein Plattformer, der sich ein wenig von früheren Sonic 2D-Spielen unterscheidet, da es in diesem Titel darum geht, zusammenzuarbeiten und durch nie zuvor gesehene Umgebungen zu navigieren, um Dr. Eggman und einige neue Gegner davon abzuhalten, die Tiere der Insel in Badniks zu verwandeln.

HQ

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 19. Oktober

Es hat nicht lange gedauert, bis Milestone grünes Licht für eine Fortsetzung von Hot Wheels Unleashed gab, und diesen Oktober werden wir genau dieses Spiel bekommen. Dieser Nachfolger bringt die charakteristische Arcade-Rennmechanik zurück, die den Originaltitel zu einem solchen Spaß gemacht hat, und wird mit neuen Sprüngen und seitlichen Sprintbewegungen sowie einer Menge neuer Fahrzeuge zum Sammeln und Strecken zum Rennen größer und mutiger. Unnötig zu erwähnen, dass Sie Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged nicht verpassen sollten.

HQ

Marvel's Spider-Man 2 (PS5) - 20. Oktober

Marvel's Spider-Man 2 ist wohl der am meisten erwartete Start des Monats und bringt das netzschwingende Duo Peter Parker und Miles Morales für eine Fortsetzung zurück, die größer und chaotischer zu sein scheint als das, was davor kam. Mit neuen Schurken, die es zu entdecken gilt, mehr von New York City, mehr Kräften und Fähigkeiten, die es zu testen gilt, und das alles, obwohl es speziell für die PlayStation 5 entwickelt wurde, hat dieser Nachfolger ein enormes Potenzial und wird zweifellos versuchen, um die Krone des besten Spiels des Monats zu kämpfen.

HQ

Super Mario Bros. Wonder (Switch) - 20. Oktober

Um den Plänen von Marvel's Spider-Man 2 einen Strich durch die Rechnung zu machen, bringt Nintendo am selben Tag Super Mario Bros. Wonder auf den Markt. Dieser Plattformer bringt uns zurück zum beliebten 2D-Format, wird aber eine Menge aufregender neuer Gameplay-Features einführen, wie z. B. neue Power-Ups, Möglichkeiten, mit anderen Spielern zu interagieren, ein breiteres und komplexeres Multiplayer-Angebot sowie einen Kunststil und ein visuelles Setup, das zu beeindrucken scheint. Könnte dies Marios große Rückkehr in den 2D-Raum sein? Wir werden es bald sicher wissen.

HQ

Cities: Skylines II (PC, PS5, Xbox Series) - 24. Oktober

Städtebauer können sich freuen. Nach Jahren des Verwaltens und Erschaffens weitläufiger und beeindruckender Stadtlandschaften in Cities: Skylines sind Paradox und Colossal Order endlich bereit, weiterzumachen und eine Fortsetzung in Cities: Skylines II. Mit viel größeren Umgebungen und Sandkästen sowie tieferen und komplexeren Simulationssystemen wird dieser Titel die Talente von Stadtplanern und Managern wie nie zuvor auf die Probe stellen.

HQ

Der Herr der Ringe: Rückkehr nach Moria (PC, PS5) - 24. Oktober

Dieses Jahr hat dank der Katastrophe von Gollum nicht gut für Videospieladaptionen von The Lord of the Rings begonnen, aber zum Glück versucht Free Range Games, die Serie mit dem aufregenden Return to Moria wieder auf Kurs zu bringen. Wie der Name schon sagt, führen die Spieler in diesem Titel eine Truppe von Zwergen an, die in das Königreich Moria zurückkehren wollen, in der Hoffnung, es von den Orks zurückzuerobern und es wieder zu seinem früheren Glanz zu verhelfen.

HQ

Ghostrunner 2 (PC, PS5, Xbox Series) - 26. Oktober

Nach dem Erfolg des spannenden Ghostrunner will One More Level diese Cyberpunk-Geschichte mit einer direkten Fortsetzung namens Ghostrunner 2 fortsetzen. Dieses Spiel versetzt die Spieler zurück in die Rolle des Protagonisten Jack und bietet mehr von dem aufregenden, actiongeladenen Gameplay, das wir lieben gelernt haben, und führt gleichzeitig ein paar interessante zusätzliche Features ein, wie z. B. ein blitzschnelles Motorrad, das es Jack ermöglicht, seine Talente außerhalb von Dharma Tower einzusetzen.

HQ

Alan Wake 2 (PC, PS5, Xbox Series) - 27. Oktober

Nach Jahren des Wartens können Remedy-Fans endlich das nächste Kapitel in Alan Wakes Geschichte erleben. Der berühmte Horrorautor ist zurück in einer mit Spannung erwarteten Fortsetzung, die leistungsstarke moderne Technologie einsetzt, um den Einsatz zu erhöhen, wie sie die Spieler begeistert und in Atem hält. Da Alan Wake 2 auch eine verwobene Geschichte mit zwei Protagonisten bietet, will dieser Titel mit Super Mario Bros. Wonder und Marvel's Spider-Man 2 um das beste Spiel im Oktober 2023 konkurrieren.

HQ

EA Sports UFC 5 (PS5, Xbox Series) - 27. Oktober

Während der Monat mit einem neuen NHL-Spiel von EA beginnt, wird er mit einem neuen UFC-Titel des großen Publishers enden. EA Sports UFC 5 versucht, das Gameplay und die Systeme, die die Kampfserie so beliebt gemacht haben, zu nehmen und sie dann zu erweitern, da das Spiel auf der leistungsstarken Frostbite-Engine basiert. Mit neuen Schadenssystemen, einer großen grafischen Verbesserung und vielen Spielmodi, an denen man teilnehmen kann, ist dieser für die UFC-Fans da draußen.

HQ

Jusant (PC, PS5, Xbox Series) - 31. Oktober

Don't Nod hatte ein ziemlich arbeitsreiches Ende des Jahres 2023, wobei Banishers: Ghosts of New Eden ursprünglich im November beginnen sollte, aber da dies nun auf Februar verschoben wurde, wird der französische Entwickler nur versuchen, seinen Klettertitel Jusant. Dieses Spiel fordert die Spieler auf, einen massiven Turm zu erklimmen, der mit Hindernissen und Herausforderungen vollgestopft ist, um seinem kargen Körper das Leben zurückzugeben. Das Thema Umweltschutz ist allgegenwärtig und Sie können sich auf eine meditative Reise freuen, auf der Sie den Gipfel der weitläufigen Felsformation erreichen möchten.