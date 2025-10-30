Spiele-Highlights - November 2025

HQ

Das Jahr 2025 ist fast vorbei. Es war ein arbeitsreiches Jahr und ein noch geschäftigerer Herbst, und bevor wir alle anfangen können, uns zu entspannen und die festliche Atmosphäre im Dezember zu umarmen, gibt es noch einen letzten hektischen Monat zu überstehen, und der November hat ein paar aufregende Optionen auf Lager. Egal, ob du ein AAA- oder ein Indie-Liebhaber bist, ein Fan von Action, Strategie, Rennen, Plattformen, RPGs oder Sport, dieser Monat hat etwas für dich, also verschwenden wir keine Zeit mehr und machen mit der vorletzten Ausgabe von Spiele-Highlights im Jahr 2025 weiter.

Football Manager 26 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, iOS, Android) - 4. November

Nach einem Jahr Abwesenheit aufgrund aller möglichen unerwarteten Turbulenzen ist Sports Interactive zurück an der Spitze der Football Manager -Serie für ein neues Kapitel, das auf einer neuen Engine aufbaut und große Ambitionen hat, die Serie deutlich nach vorne zu bringen. Mit dem bisher komplexesten Spieltagserlebnis und mit der vollen Kraft der Premier League hinter dem Spiel scheint Football Manager 2026 im November ein Muss für Sportfans zu sein.

Europa Universalis V (PC) - 4. November

Die vielleicht komplexeste und ehrgeizigste Grand-Strategy-Serie aller Zeiten kehrt in einem neuen Teil zurück, in dem die Spieler fünf Jahrhunderte lang kämpfen, Handel treiben und Diplomatie betreiben müssen, um das größte Imperium aller Zeiten über einen Zeitraum von fünf Jahrhunderten zu schaffen. Dieses Spiel bietet das volle Ausmaß Europas, das es zu erobern und zu verwalten gilt, und ist für Fans gedacht, die eine immense Betonung auf Details schätzen, wie es nur wenige andere Spiele können.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment (Switch 2) - 6. November

Dieser Herbst hat sich zu einer großartigen Zeit für Nintendo Switch 2 -Besitzer entwickelt, mit einer Reihe aufregender Spiele, die auf den Markt kommen. Das nächste große Kapitel wird das neueste Kapitel in der The Legend of Zelda Musuo-Serie von Koei Tecmo sein, das als Hyrule Warriors: Age of Imprisonment bekannt ist. Dieses Spiel wird verschiedene spielbare Charaktere bieten, die Vorteile der leistungsstärkeren Hardware des Switch 2 nutzen und einen Teil der breiteren Geschichte erzählen, der noch erforscht werden muss.

Possessor(s) (PC, PS5) - 11. November

Entwickler Heart Machine hat ein ziemlich herausforderndes Jahr 2025 hinter sich, aber er hofft, diesen Monat mit Possessor(s) wieder auf Kurs zu kommen. Dies ist ein rasanter Action-Side-Scroller, der von Plattform-Kämpfern inspiriert ist und sich um einen jungen Helden dreht, der sich mit einem Dämon zusammentut, um einer vernetzten Stadt zu entkommen, die von interdimensionalen Schrecken überrannt wird.

Lumines Arise (PC, PS5) - 11. November

Puzzle-Fans haben diesen Monat einen großen Grund, sich zu freuen, denn Enhance kehrt mit dem nächsten Kapitel der Lumines-Serie zurück. Die rhythmische und farbenfrohe Puzzle-Serie des Teams hinter Tetris: Effect kehrt mit Lumines Arise zurück, einem visuell atemberaubenden und äußerst fesselnden Titel, bei dem es darum geht, die höchstmögliche Punktzahl zu erzielen und gleichzeitig zu einem ansteckenden Soundtrack zu jammen.

Winter Burrow (PC, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 12. November

Eine ganz andere Atmosphäre als Lumines Arise, Pine Creek Games' Winter Burrow ist ein gemütliches Wald-Survival-Spiel, das einer Maus folgt, die in ihr Elternhaus zurückkehrt, mit der Absicht, die Behausung zu reparieren und ihr ihren früheren Glanz zurückzugeben. Vor einer verschneiten Kulisse hat dieses Spiel rudimentäre Überlebensmechaniken, die es zu überwinden gilt, sei es die Körpertemperatur oder der Hunger, aber das Hauptaugenmerk liegt auf der Restaurierung des Baumstumpfhauses.

Anno 117: Pax Romana (PC, PS5, Xbox Series) - 13. November

Ein weiteres massives Strategiespiel für Fans des Genres. Ubisoft Mainz ist bereit, zu wachsen und die Anno -Serie mit einer Rückkehr zu einer viel historischeren Ära zu erweitern. Anno 117: Pax Romana tauscht die industrielle Revolution gegen die des Römischen Reiches ein, gegen eine Erfahrung, in der es darum geht, eine funktionierende und blühende römische Stadt auf einer isolierten Insel aufzubauen, mit all den Irrungen und Wirrungen, die das mit sich bringt.

Inazuma Eleven: Victory Road (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Android, iOS) - 13. November

Die Fans haben sehr, sehr lange auf dieses Spiel gewartet, aber endlich ist es an der Zeit, dass Inazuma Eleven: Victory Road von Level5 Inc. erscheint. Diese Ausgabe der Charaktersammlung und der Fußballsimulations-RPG-Serie vereint über 5400 Spieler aus der Vergangenheit, um es den Spielern zu ermöglichen, sie zu sammeln und zu trainieren, um die bestmögliche und fähigste Fußballmannschaft zu bilden. Dieses Spiel wurde mit einem immensen Fokus auf die Handlungsfähigkeit des Spielers entwickelt und ist vollgepackt mit Echtzeit-Fußball, rundenbasierter Strategie und lustigen Minispielen.

Assetto Corsa Rally (PC) - 13. November

Nach dem Zusammenbruch von EA Sports WRC sind simulierte Rallye-Fans zweifellos auf der Suche nach dem nächsten großen Projekt, das sich in diese Videospiel-Nische einfügt. Die Leute hinter Assetto Corsa Competizione sind zurück mit einem neuen Titel, der sich auf Rallyes konzentriert und als Assetto Corsa Rally bekannt ist, wobei dieser Titel zunächst als Early-Access-Titel mit einem Bruchteil des insgesamt verfügbaren Inhalts debütieren wird, aber mit einem umfassenderen Vorgeschmack auf die Simulationsphysik und -engine im Mittelpunkt des Erlebnisses.

Where Winds Meet (PC, PS5, Android, iOS) - 14. November

Von einigen als chinesische Folklore-ähnliche Version von Ghost of Tsushima angesehen, ist Where Winds Meet von Everstone Studio ein Open-World-Action-Adventure-RPG aus Wuxia, das im alten China um das 10. Jahrhundert herum spielt. Dieses Spiel dreht sich um einen jungen Schwertmeister und erzählt eine Geschichte über die Entdeckung der eigenen Identität, indem man sich von den Winden leiten lässt und die Reise vorantreibt.

Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 14. November

Ohne Frage die hochkarätigste Markteinführung des Monats. Call of Duty kehrt mit einem weiteren Black Ops Kapitel zurück, das einige berühmte und ikonische Charaktere zurückbringt und die Handlung in die nahe Zukunft führt, um eine komplexe und verworrene Geschichte zu erzählen, die eine noch schnellere und präzisere Form der Omnimovement Bewegungstechnik verwendet, die in Black Ops 6 eingeführt wurde. Kurz gesagt, erwartet euch eine auffällige Kampagne, intensive rundenbasierte Zombies und ein spannender Online-Multiplayer.

Escape from Tarkov (PC) - 15. November

Ihr kennt dieses Spiel wahrscheinlich bereits, denn seit es im Early Access-Zustand erschienen ist, wurde es auf der ganzen Welt zu einer Hit-Sensation. Es wird diesen Monat in der GTLF erscheinen, da Escape from Tarkov endlich bereit ist, sich in seinen 1.0-Zustand zu entwickeln und vollständig zu starten. Diese Version des Spiels wird die Vorteile der 400+ Updates nutzen, die seit der ursprünglichen Veröffentlichung im Sommer 2017 eingeführt wurden.

SpongeBob Schwammkopf Giganten der Gezeiten (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 18. November

Die Leute von Purple Lamp sind im Laufe der Jahre für ihre SpongeBob SquarePants -Plattformer bekannt geworden, und diesen November wird dieses Vermächtnis mit dem erwarteten Giganten der Gezeiten erweitern. In diesem spannenden Spiel haben SpongeBob und Patrick die Aufgabe, Bikini Bottom zu retten, indem sie einen Krieg zwischen King Neptune und den Fliegender Holländer beenden.

Marvel's Deadpool VR (Quest 3) - 18. November

Wir stellen Virtual-Reality-Spiele nicht oft ins Rampenlicht, aber das kommende Marvel's Deadpool VR ist definitiv einen Platz in dieser Folge von GTLF wert. Das First-Person-Abenteuer versetzt die Spieler in die Lage des Merc with a Mouth und sieht den berüchtigten Antihelden in intensiver und spannender Action rennen, schießen und Feinde in Stücke schneiden, die so konzipiert sind, dass sie sehr fesselnd sind.

Moonlighter 2: The Endless Vault (PC) - 19. November

Die erwartete Fortsetzung von Digital Sun wird im November in einem Early-Access-Zustand erscheinen und eine neue Variante der Moonlighter-Formel mit sich bringen. In Moonlighter 2: The Endless Vault müssen die Spieler erneut ein Doppelleben als Abenteurer und Händler führen, wobei das Ziel darin besteht, glänzende Schätze zu plündern und sie dann für Gewinne auszupeitschen, mit denen sie ihre Heimatgemeinde erweitern und vergrößern können.

Kirby Air Riders (Switch 2) - 20. November

Noch eine weitere massive Switch 2 Exklusivität diesen November. Kirby Air Riders ist der neueste Titel des legendären japanischen Entwicklers Masahiro Sakurai und es ist eine Art skurriles Mash-up zwischen einem Kart-Rennspiel und einem Partyspiel, bei dem die Spieler in einer Reihe von intensiven Matches in einer Vielzahl von Spielmodi und Optionen Rennen fahren oder gegeneinander antreten können.

Project Motor Racing (PC, PS5, Xbox Series) - 25. November

Der vorletzte Titel in der GTLF dieses Monats ist ein weiteres Simulations-Rennspiel, diesmal von Straight4 Studios. Nach einer Pause kehrt Project Motor Racing mit einem erwarteten nächsten Kapitel zurück, das die Leidenschaft, Schönheit und Intensität des Motorsports mit einer großen Sammlung von Fahrzeugen und berühmten Rennstrecken aus der ganzen Welt verbindet.

Terminator 2D: No Fate (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 26. November

Warum Terminator 2: Judgement Day schauen, wenn man es spielen kann? Zugegebenermaßen ist das eine widersprüchliche Aussage, da es ein ausgezeichneter Film ist, aber wir sind offen für Alternativen, und das ist genau das, was Bitmap Bureau mit Terminator 2D: No Fate auf Lager hat, ein Spiel, das ikonische Szenen aus dem Film mit originellen Szenarien und mehreren Enden verbindet. Mit einem pixeligen Retro-Vibe scheint dies ein Muss für Side-Scrolling-Plattformer-Fans zu sein.

Das war's, ein weiteres GTLF ist in den Büchern. Schaut in ein paar Wochen wieder vorbei, wo wir einen Blick auf die Handvoll Spiele werfen, die im letzten Monat des Jahres 2025 in der Dezemberausgabe von GTLF erscheinen.