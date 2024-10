Spiele, nach denen Sie Ausschau halten sollten - November 2024

HQ

Wir befinden uns jetzt auf der Zielgeraden. Nach einem unglaublich geschäftigen Sommer und Herbst blicken wir auf die langsamere Weihnachtszeit im Dezember. Aber bevor wir zu diesem Zeitpunkt des Jahres kommen, haben wir den November vor uns, und für 2024 bedeutet das einen Monat, der überraschend spärlich ist, vor allem, wenn wir in die zweite Jahreshälfte kommen. In diesem Sinne machen wir mit der neuesten Folge von Games To Look For weiter.

Planet Coaster 2 (PC, PS5, Xbox Series) - 6. November

Zu Beginn haben wir die Simulationsfortsetzung von Frontier Development. Planet Coaster 2 nimmt das fantastische Original und verbessert es auf Schritt und Tritt, mit mehr Details und Tiefe, komplizierteren Anpassungsmöglichkeiten, breiteren Management-Tools und der massiven Hinzufügung von Wasserparks, die auch gebaut und verfeinert werden können. Für diejenigen, die auf der Suche nach einem fröhlichen und leichten Simulationsspiel sind, das sie für den letzten Teil des Jahres 2024 genießen können, gibt es nicht viele bessere Anwärter als dieses.

HQ

Mario & Luigi: Brothership (Switch) - 7. November

Der letzte First-Party-Titel von Nintendo in diesem Jahr und einer der letzten, der auch exklusiv für die Switch erhältlich ist, istMario & Luigi: Brothership ein Insel-Hopping-Abenteuer, in dem die kultigen Brüder in der Welt von Concordia in See stechen, um verschiedene Orte zu erkunden und in rundenbasierten Kämpfen gegen Feinde zu kämpfen. Mit einer einzigartigen und beeindruckenden künstlerischen Ausrichtung und Entwicklung, die von Octopath Traveler Studio Acquire übernommen wurde, erwartet euch eine komplexe und spannende RPG-Geschichte.

HQ

Metro: Awakening (PC, PS VR2) - 7. November

Wir stellen nicht oft Virtual-Reality-Spiele auf GTLF vor, aber diesen Monat gibt es tatsächlich ein paar hochkarätige, also widersetzen wir uns dem Trend. Das erste stammt von Vertigo Games und ist ein storybasiertes Abenteuer, das in der Welt von Metro spielt. Es ist als Metro: Awakening bekannt und ist ein Titel, bei dem die Spieler immer tiefer in die gefährlichen Metro -Tunnel vordringen, während sie die zahlreichen Gefahren überwinden, die in der Dunkelheit lauern.

HQ

Empire of the Ants (PC, PS5, Xbox Series) - 7. November

Ein Grand-Strategy-Erlebnis auf einer granularen Ebene. Entwickler Tower Five nimmt uns mit in die Mikrowelt der Insekten, um als besonders wagemutige und besondere Ameise eine Kolonie zu führen. Basierend auf derEmpire of the Ants berühmten Kurzgeschichte von H.G. Wells verwendet dieses Spiel fotorealistische Grafiken, um eine Welt zu präsentieren, die sich unglaublich genau und real anfühlt, und das alles in einer Perspektive, die viel kleiner ist, als jeder von uns jemals zuvor erlebt hat.

HQ

Slitterhead (PC, PS4, PS5, Xbox Series) - 8. November

Trotz der Tatsache, dass es diesen Monat startet, sind wir uns immer noch nicht ganz sicher, was im nächsten Projekt des Schöpfers der Silent Hill -Serie vor sich geht. Keiichiro Toyamas Bokeh Game Studio wird bald sein Debüt feiern Slitterhead und bringt eine beunruhigende Geschichte, die in einer neonbeleuchteten Stadt spielt und sich um ein Wesen namens Hyoki dreht, das es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, die tödlichen Monster zu jagen und zu eliminieren, die Menschen imitieren und sich als Menschen ausgeben. Nachdem die gruselige Jahreszeit hinter uns liegt, könnte dies der letzte große Horrortitel des Jahres 2024 sein.

HQ

Landwirtschafts-Simulator 25 (PC, PS5, Xbox Series) - 12. November

Das nächste Kapitel in der äußerst beliebten Simulationsserie von Giants Software. Farming Simulator 25 kehren die Spieler auf üppiges Ackerland zurück, um mit einer Reihe leistungsstarker Maschinen ein Unternehmen aufzubauen, um eine Vielzahl von Feldfrüchten anzubauen und eine Sammlung von Vieh zu züchten. Für diejenigen, die einen Vorgeschmack auf das Leben abseits des Landes suchen, ist dies eine Top-Wahl im November.

HQ

Der Aufstieg des Goldenen Idols (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, iOS, Android) - 12. November

Eine überraschende Fortsetzung, um es gelinde auszudrücken. Das Original, das 2022 debütierte, wurde ein großer Hit und für viele ein Top-Titel, was diesen Nachfolger umso überzeugender macht. The Rise of the Golden Idol stellt die Spieler vor die Aufgabe, die Wahrheit hinter 20 seltsamen Fällen von Verbrechen, Mord und Verderbtheit in den 1970er Jahren aufzudecken. Mit einem einzigartigen Kunststil, in dem man sich sonnen kann, und jeder Menge Intrigen könnte dieser Indie-Film ein hinterhältGame of the Year iger Anwärter sein, wenn er mit den Höhen seines Vorgängers mithalten kann.

HQ

Skydance's Behemoth (PC, PS VR2, Quest) - 14. November

Das zweite Virtual-Reality-Spiel auf unserer Liste für diesen November. Skydance's Behemoth ist ein ehrgeiziges Projekt, das die Spieler in die Forsaken Lands führt, ein verfallenes Königreich, das von Tragödien heimgesucht wird, um in die Fußstapfen von Wren the Hunter zu treten, einem Krieger, der sich und sein Dorf retten will. Diese Aufgabe wird jedoch nicht so einfach sein, wie es sich anhört, da Wren die vielen schrecklichen und riesigen Behemoths, die das Land bevölkern, niederstrecken müssen, um die Arbeit zu erledigen und diese Herkulesaufgabe zu meistern.

HQ

Lego Horizon Adventures (PC, PS5, Switch) - 14. November

Ja, wir hatten gerade ein Remake von Horizon: Zero Dawn, aber Sony und Guerrilla Games glauben immer noch, dass man mehr von Aloys Eröffnungsabenteuer braucht. Lego Horizon Adventures ist eine familienfreundlichere Version dieser beliebten Geschichte, bei der die realistischere Grafik durch eine lebendige, blockartige Ästhetik ersetzt wurde. Der Ton wurde auch an ein jüngeres Publikum angepasst, also erwarten Sie weniger Tragödien und Herzschmerz und mehr alberne Gags und Wortspiele, die dem charakteristischen Lego-Humor entsprechen.

HQ

Dragon Quest III HD-2D Remake (PC, PS5, Xbox Series, Switch) - 14. November

Wir hatten dieses Jahr viele aufregende Remakes und eines der letzten wirklich vielversprechenden und aufregenden ist die Rückkehr von Square Enix in die Dragon Quest -Franchise. Dieser Titel ist eine moderne Interpretation des beliebten Dragon Quest III und bietet HD-2D-Grafiken, eine Sammlung aktualisierter Gameplay-Elemente, eine breitere Lokalisierung und mehr, daher der passende Name Dragon Quest III HD-2D Remake.

HQ

Path of Exile 2 (PC, PS5, Xbox Series) - 15. November

Update: Die Early-Access-Veröffentlichung von Path of Exile 2 wurde auf Dezember verschoben.

Wir stellen Early-Access-Spiele in GTLF nicht oft in den Mittelpunkt, aber angesichts des Umfangs und der Größe dieses Spiels (und der begrenzten Konkurrenz...) mussten wir ihm seinen Respekt zollen. Path of Exile 2 wird als Early Access-Erlebnis auf PC und Konsolen erscheinen.Grinding Gear Games Die Fortsetzung des Action-RPGs wird tonnenweise aufregende Kämpfe in einer reichhaltigen und detaillierten Welt bieten, in der bis zu sechs Spieler zusammenkommen und gemeinsam die anstehenden Aufgaben erledigen können.

HQ

Microsoft Flight Simulator 2024 (PC, Xbox Series) - 19. November

Eine der größten technischen Errungenschaften der letzten Zeit im Gaming-Bereich wird in diesem Monat eine große Verbesserung erfahren und einen Schritt nach vorne machen. Microsoft Flight Simulator 2024 ist ein aktualisiertes Simulationsmodell, das eine größere Tiefe bietet und es den Spielern ermöglicht, unbegrenzte Flugreisen über den gesamten Planeten zu erleben, während sie eine größere Auswahl an Flugzeugen als je zuvor nutzen. Warum diesen Urlaub verreisen, wenn Sie die Welt bequem von Ihrem PC oder Ihrer Xbox Series-Konsole aus sehen können, sogar über Game Pass am ersten Tag?

HQ

S.T.A.L.K.E.R. 2: Das Herz von Tschernobyl (PC, Xbox Series) - 20. November

Das letzte große Spiel des Monats. GSC Game World 's S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl führt uns zurück in die Exclusion Zone, um uns tödlichen Feinden zu stellen, mysteriöse Anomalien zu überwinden und ungewöhnliche Artefakte in diesem atemberaubenden und ehrgeizigen Open-World-Abenteuer zu finden. Erstellt von einem ukrainischen Team, das durch den anhaltenden Krieg vertrieben wurde, kannst du S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl auf PC und Xbox Series X/S ausprobieren, sogar über Game Pass am ersten Tag.

HQ

Da haben wir es! Es gibt nur noch ein Spiel, nach dem man 2024 Ausschau halten sollte, also schaut in ein paar Wochen wieder vorbei, um zu sehen, was der Dezember 2024 zu bieten hat. Spoiler-Alarm: Es wird keine sehr lange GTLF!