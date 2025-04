Spiele, nach denen Sie Ausschau halten sollten - Mai 2025

HQ

Es ist ein neuer Monat und auch der Vorabend der geschäftigen Sommerzeit, und das alles bedeutet eines: Viele neue Videospiele stehen vor ihrem großen Debüt. Diesen Mai haben wir große und lang erwartete AAA-Titel, aufregende Indies und alles dazwischen, also gibt es in der neuesten Episode von Games To Look For jede Menge zu erledigen.

The Midnight Walk (PC, PS5) - 8. Mai

Dieses düstere Fantasy-Abenteuer stammt vom Entwickler MoonHood und stammt von den Leuten, die Lost in Random und Fe erstellt haben und wurde mit Ton und Stop-Motion-Animation erstellt. The Midnight Walk ist ein eigenartiges und beunruhigendes Abenteuer, das sich um eine verlorene Laterne dreht, die sich durch eine Welt voller Wunder und Schrecken wagen und dabei fünf Geschichten von Feuer und Dunkelheit erleben muss.

Die Rache des wilden Planeten (PC, PS5, Xbox Series) - 8. Mai

Nach einer sehr turbulenten Vergangenheit ist der Entwickler Raccoon Logic wieder für die Marke Savage Planet verantwortlich, die er einst geschaffen hat, und feiert dies mit einem brandneuen Spiel, das sich über die Unternehmenstypen lustig macht, die ihnen einst die Hölle gemacht haben. Revenge of the Savage Planet sieht Spieler, die am äußersten Rand des Weltraums verlassen und entlassen werden und die Aufgabe haben, zu erkunden, zu basteln und zu überleben, in der Hoffnung, eines Tages den ehemaligen Arbeitgeber zurückzuschlagen, der dich dem Verfall überlassen hat.

Spirit of the North 2 (PC, PS5, Xbox Series, Switch) - 8. Mai

Die reichhaltige und künstlerische Welt von Spirit of the North kehrt diesen Monat für eine vollwertige Fortsetzung zurück, die sich um einen Fuchs und einen Vogelgefährten dreht, die eine riesige und uralte offene Welt erkunden. Spirit of the North 2 stammt vom Entwickler Infuse Studio und bietet erweiterte Anpassungsmöglichkeiten, zusätzliche Rätsel, die es zu lösen gilt, furchterregende Feinde, denen man sich stellen kann, und eine neue Geschichte, die es zu enträtseln gilt.

The Precinct (PC, PS5, Xbox Series) - 13. Mai

Während wir auf den Anschein von Informationen von Rockstar über Grand Theft Auto VI warten, hat Entwickler Fallen Tree Games eine Alternative, die einige interessieren könnte. The Precinct führt die Spieler in eine raue und düstere Stadt der 1980er Jahre, um als Mitglied der Polizei zu dienen, deren Aufgabe es ist, die Menschen zu schützen und die Kriminalität auszurotten. Mit einer isometrischen Perspektive ist dies eine einzigartigere Interpretation der Open-World-Abenteuerformel.

Doom: The Dark Ages (PC, PS5, Xbox Series) - 15. Mai

Für viele das am meisten erwartete Spiel des Monats. Doom: The Dark Ages ist das aufregende nächste Kapitel der Action-Serie von id Software, ein Teil, der die Geschichte von Doom Slayer vor den Ereignissen von Doom (2016) entwirrt und uns tief in einen mittelalterlichen Krieg gegen die Mächte der Hölle führt. Es wird als Sommer-Blockbuster-Spiel mit einem verwurzelteren und traditionelleren Doom -Spielstil beschrieben und ist ein Spiel, das Sie diesen Mai nicht verpassen sollten.

Capcom Fighting Collection 2 (PC, PS4, Xbox One, Switch) - 16. Mai

Ja, es fühlt sich an, als würde es jeden Monat eines dieser Spiele auf GTLF schaffen. Capcom bringt erneut eine seiner berühmten Sammlungen zurück und stellt eine Reihe von Retro-Titeln für Benutzer auf Konsolen und PC zur Verfügung. Egal, ob es Capcom vs. SNK, Capcom Fighting Evolution, Power Stone, Plasma Sword: Nightmare of Bilstein oder mehr ist, dieses Spiel ist ideal für den Retro-Fan in Ihrem Leben.

RoadCraft (PC, PS5, Xbox Series) - 20. Mai

Saber Interactive haben zwar letztes Jahr Warhammer 40,000: Space Marine II gemacht, aber sie haben vor kurzem auch ein weiteres Kapitel in der MudRunner -Serie vorgestellt. Das nächste Spiel ähnelt dem letzteren, da RoadCraft ein Spiel ist, das es den Spielern ermöglicht, die Kontrolle über verschiedene Baumaschinen zu übernehmen, um Straßen und Stätten zu reparieren, die durch Naturkatastrophen verwüstet wurden.

Fantasy Life i: Das Mädchen, das die Zeit stiehlt (PC, PS4, PS5, Xbox Series, Switch) - 21. Mai

Ein Spiel für die Life-Sim-Fans da draußen. Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time ist vielleicht eines der seltsamsten Spiele, die wir seit langem gesehen haben, aber es ist sicherlich eines, das man deshalb nicht verpassen sollte. Die Idee hinter diesem Titel ist es, ein bizarres Land zu erkunden, seine Geheimnisse und Geheimnisse zu lüften und gleichzeitig deinen Freunden bei ihren Aufgaben und Jobs zu helfen. Wenn du diesen Mai auf der Suche nach etwas Subtilem und Süßem bist, ist dies das richtige Spiel für dich.

Monster Train 2 (PC, PS5, Xbox Series, Switch) - 21. Mai

Der gut aufgenommene Deckbuilder wird bald als komplette und umfassende Fortsetzung zurückkehren. Monster Train 2 gibt den Spielern die Verantwortung für eine spirituelle Form des Transports zurück und hat die Aufgabe, die Pforten des Himmels zu erreichen, um die himmlische Zone gegen Titans zu verteidigen, die das Land angegriffen und belagert haben. Es bietet mehr von dem typischen und beliebten dreistufigen vertikalen Gameplay und ist für die Strategie- und Kartenkampfspieler da draußen.

Blades of Fire (PC, PS5, Xbox Series) - 22. Mai

Viele haben vielleicht gehofft, dass MercurySteam hart an einem neuen Metroid -Spiel arbeitet, aber die Wahrheit ist, dass sie damit beschäftigt waren, etwas sehr, sehr anderes auszuhecken. Blades of Fire ist der Name des nächsten Projekts des spanischen Studios, und es handelt sich um einen Action-Adventure-Titel, in dem die Spieler ihr eigenes Schicksal (und ihre Waffen) in einem Fantasy-Reich schmieden, das von einer mächtigen Königin dominiert wird, die die Verwendung von Stahl effektiv verboten hat.

Lieferung um jeden Preis (PC, PS5, Xbox Series) - 22. Mai

Far Out Games und sein Publishing-Partner Konami versuchen, das bereits gestapelte Line-up von May mit einem skurrilen und albernen Crazy Taxi -ähnlichen Erlebnis zu erweitern. Deliver At All Costs ist gut... Ein Lieferspiel, nur dass es eine ausgefallenere und dümmere Version der Formel ist, da es sich um einen Mann dreht, der dafür sorgen muss, dass unzählige lächerliche Frachten ihr Ziel erreichen. Eine LKW-Ladung Wassermelonen? Kein Problem. Ein ausgewachsener lebender Marlin? Du hast es. Eine Bombe am Rande der Detonation? Kein Job ist zu groß für den furchtlosen Winston Green.

Außer Sichtweite (PC, PS5, Xbox Series) - 22. Mai

Im Mai mangelt es deutlich an fesselnden Horrortiteln, weshalb wir uns glücklich schätzen können, dass The Gang diesen Monat seinen einzigartigen atmosphärischen, gruseligen Puzzler Out of Sight veröffentlicht. Dieses Spiel folgt der jungen Sophie, die versucht, aus einer furchterregenden Villa zu entkommen, ohne ihr Augenlicht einsetzen zu können... Glücklicherweise kann sie durch die Augen ihres treuen Teddybären sehen, was sich für eine frische Interpretation der Puzzleformel eignet, indem sowohl die erste als auch die zweite Perspektive für das Gameplay verwendet werden.

Onimusha 2: Samurai's Destiny (PC, PS4, Xbox One, Switch) - 23. Mai

Das kultige Actionspiel feiert diesen Monat ein großes Comeback in Form eines Remasters, das erneut die Geschichte von Jubei Yagyu und seinem Rachefeldzug erzählt. Unter Beibehaltung des ursprünglichen Settings und der Spielsysteme soll diese aktualisierte Version einem jüngeren Publikum die Möglichkeit bieten, das beliebte Spiel auf die authentischste Art und Weise zu erleben, und bietet damit die perfekte Gelegenheit, sich auf die große Expansion von Onimusha in naher Zukunft vorzubereiten.

Lost Soul Aside (PC, PS5) - 30. Mai

Sony Interactive Entertainment hat nicht wirklich viele neue First-Party-Spiele bereit, die auf den Markt kommen, wobei Ghost of Yotei im Oktober eines der nächsten kommt. Aber Sonys PlayStation Publishing -Abteilung wird dazu beitragen, diesen Monat Ultizero Games ' Lost Soul Aside zu PS5- und PC-Spielern zu bringen, wobei es sich um ein Action-JRPG handelt, in dem es darum geht, einen Bruder zu spielen, der versucht, seine jüngere Schwester - und die Menschheit als Ganzes - vor dimensionalen Eindringlingen zu retten.

Elden Ring: Nightreign (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 30. Mai

FromSoftware erweitert die Serie, die in diesem Monat in der Lands Between spielt, da Elden Ring: Nightreign auf den Markt kommt. Als eigenständiges Abenteuer konzipiert, handelt es sich auch um ein kooperatives Erlebnis, bei dem die Spieler die Aufgabe haben, sich mit zwei Verbündeten zusammenzuschließen, um eine herausfordernde Reihe von Feinden zu besiegen, während sie mächtige Beute sammeln, um sich am Ende einer einzigen Spielnacht einem mächtigen Boss zu stellen und ihn zu besiegen. Unnötig zu erwähnen, dass dies ein ziemlich unorthodoxes Projekt für die Schöpfer und Könige des Subgenres Soulslike ist.

F1 25 (PC, PS5, Xbox Series) - 30. Mai

Codemasters ist zurück für die nächste Ausgabe seiner jährlichen Formel-1-Rennserie. Dieses Kapitel, das als F1 25 bekannt ist, versucht, verschiedene Kernelemente, Grafiken und Funktionen zu verbessern, was zum Teil auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass es keine Last-Gen-Konsolen mehr unterstützt. Die andere wichtige Neuerung ist die Rückkehr von Braking Point, wodurch die Geschichte von Konnersport fortgesetzt wird und das fiktive Team nun um eine F1-Meisterschaft kämpft.

Das war's für die diesmonatige Folge von Games To Look For. Seien Sie in ein paar Wochen wieder dabei, wenn wir uns ansehen, was der Juni 2025 für Gaming-Fans auf der ganzen Welt bereithält.