Spiele, nach denen Sie Ausschau halten sollten - Juni 2024

HQ

Der Sommer ist wirklich da. Während die Sonne brennt und die freie Natur verlockender denn je aussieht, kämpfen Videospielentwickler auf der ganzen Welt darum, Sie mit einer Sammlung aufregender Neuerscheinungen, die für die kommenden Monate geplant sind, süchtig zu machen und zu beschäftigen. Da dies der Beginn der Event-Saison ist und viele Live-Showcases und Konferenzen für die zweite Woche des Monats geplant sind, besteht eine große Chance, dass auch in diesem Monat einige Überraschungen eintreffen, aber da wir uns auf den Juni 2024 zubewegen, sind hier die Spiele, von denen wir wissen, dass Sie sie auf jeden Fall im Auge behalten sollten.

The Elder Scrolls Online: Gold Road (PC) - 3. Juni / (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 18. Juni

Das nächste große Kapitel für Bethesdas MMORPG führt die Spieler zurück nach Tamriel, um die West Weald zu erkunden und einen Daedric Prince zu jagen und sich mit ihm zu messen, der in die Fantasy-Welt zurückkehrt. Gold Road markiert den Beginn des nächsten Jahres von The Elder Scrolls Online und bringt damit einen neuen Dschungelort Valenwald, eine neue Stadt namens Skingrad, verschiedene neue Mechaniken und Systeme wie das Schreiben und vieles mehr. Das Wichtigste ist, dass Gold Road zuerst für PC-Spieler erscheinen wird, bevor es etwas später im Monat für PlayStation und Xbox erscheint.

HQ

Destiny 2: The Final Shape (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 4. Juni

Das Ende des Light and Darkness Saga. Destiny 2: The Final Shape ist der Höhepunkt eines Jahrzehnts des Geschichtenerzählens, in dem Guardians in die Pale Heart of the Traveler gestoßen wird, um die Witness und ihre katastrophalen Bemühungen ein für alle Mal zu stoppen. Diese Erweiterung bringt einen neuen Ort, eine neue Prismatic -Unterklasse, tonnenweise neue Beute zum Jagen, verschiedene zusätzliche Gegnertypen und eine Sammlung neuer Aktivitäten und Herausforderungen, die es zu meistern gilt.

Werbung:

HQ

Killer Klowns from Outer Space: Das Spiel (PC, PS5, Xbox Series) - 4. Juni

Wenn Sie in den 70er oder 80er Jahren geboren wurden, erinnern Sie sich vielleicht an die Killer Klowns from Outer Space. Wenn ja, ist dieses Spiel genau das Richtige für Sie. Dieser Titel ist als asymmetrisches Horrorspiel konzipiert, in dem Überlebende versuchen, zu fliehen und zu entkommen Killer Klowns, und lässt sieben Menschen aus Crescent Cove gegen drei verrückte Alien-Clowns antreten, die mit allen möglichen verrückten Sci-Fi-Waffen ausgestattet sind. Jeder, der mit dem Format Dead by Daylight vertraut ist, wird sich in dieser verrückten kooperativen Erfahrung von Teravision Games und IllFonic wie zu Hause fühlen.

Werbung:

HQ

Star Wars: Hunters (Switch, iOS, Android) - 4. Juni

Nach einer turbulenten Entwicklung sind Zynga und NaturalMotion bereit, ihr Third-Person-KampfspielStar Wars in die Hände der Fans zu legen. Star Wars: Hunters ist ein Spiel, in dem die Spieler in die Rolle einer Vielzahl von Charakteren aus einer weit, weit entfernten Galaxie schlüpfen, um in einer Sammlung unvergesslicher und wiedererkennbarer Schlachtfelder gegeneinander anzutreten. Mit teambasiertem Gameplay im Vordergrund, anpassbaren Charakteren, Fähigkeiten, die es zu meistern gilt, und vielem mehr ist dieser Free-to-Play-Titel definitiv einer, den man sich für Nintendo Switch und mobile Spieler gleichermaßen ansehen sollte.

HQ

Shin Megami Tensei V: Vengeance (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 14. Juni

Sega hat es sich in letzter Zeit zur Gewohnheit gemacht, viele seiner etablierten Spiele mit einer zusätzlichen Variante zu verbessern und zu erweitern, die eine Reihe zusätzlicher Funktionen und Inhalte mit sich bringt. Dies ist auch bei Shin Megami Tensei V: Vengeance der Fall, einer Nachfolge- und erweiterten Version des Switch-Titels, die jetzt eine zusätzliche Handlung zum Erleben, mehr Dämonen zum Meistern und Bekämpfen, neue Orte zum Erkunden und verschiedene Grafik- und Leistungsverbesserungen enthält, um der Ankunft des Titels auf PC-, PlayStation- und Xbox-Konsolen gerecht zu werden.

HQ

Monster Hunter Stories (PC, PS4, Switch) - 14. Juni

Die Monster Hunter -Serie ist für Capcom zu einem absoluten Giganten geworden, aber da es sich um ein langjähriges Franchise mit unzähligen Einträgen im Laufe der Jahre handelt, besteht eine sehr reale Chance, dass Sie noch nie die Chance hatten, das RPG zu spielen, mit dem alles begann. Diesen Juni wird sich das ändern, da Monster Hunter Stories in einem überarbeiteten Format zurückkehrt, das jetzt mit vollständig vertonten Charakteren und Dialogen ausgestattet ist. Dieses Spiel wurde für neuere Spieler entwickelt und zugeschnitten und ist der perfekte Einstieg in die Serie, um sich auf das große Monster Hunter Wilds im nächsten Jahr vorzubereiten.

Still Wakes the Deep (PC, PS5, Xbox Series) - 18. Juni

Der Entwickler The Chinese Room nimmt die Spieler diesen Monat mit zu einer beunruhigenden, verfallenen Bohrinsel, wenn Still Wakes the Deep auftaucht. Dieses Spiel spielt in den 1970er Jahren auf einer Offshore-Ölplattform in der Nordsee vor der Küste Schottlands und zeigt die Spieler, die versuchen, einer übernatürlichen Bedrohung zu entkommen und zu fliehen, die begonnen hat, die industrielle Struktur zu verschlingen. Unnötig zu erwähnen, dass dies eine sehr beunruhigende und verrückte Erfahrung sein wird, wenn es auf PC und Current-Gen-Konsolen debütiert.

HQ

Elden Ring: Shadow of the Erdtree (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 21. Juni

Es kommt nicht sehr oft vor, dass eine Erweiterung für ein Videospiel zum wohl größten und aufregendsten Launch des Monats wird, aber genau das wird Elden Ring Shadow of the Erdtree für viele sein. Diese Erweiterung bringt die Spieler zurück in die Lands Between und bringt eine brandneue Geschichte, eine Sammlung neuer Feinde, denen sie sich im Kampf stellen können, neue Waffen und Ausrüstung, die es zu verdienen gilt, und eine Vielzahl zusätzlicher Dungeons, die es abzuschließen gilt. Für alle, die auf der Suche nach mehr Abenteuern in der Fantasy-Welt von FromSoftware sind, ist dies die perfekte Möglichkeit, diese Erfahrung fortzusetzen.

HQ

Super Monkey Ball: Banana Rumble (Switch) - 25. Juni

Die Super Monkey Ball Gang ist zurück und besser als je zuvor. In diesem kommenden Teil der beliebten Franchise werden bis zu 16 Spieler gegeneinander antreten und in einer Vielzahl von Online- und Koop-Modi gegeneinander antreten, um die beste Banane zu werden. Zusätzlich zu einem brandneuen Story-Modus und anpassbaren Charakteren wird Super Monkey Ball: Banana Rumble mit 10 Charakteren debütieren und durch die Sega Pass um weitere acht erweitert.

HQ

Luigi's Mansion 2 HD (Switch) - 27. Juni

Während wir noch den Atem für den vierten Teil der Luigi's Mansion -Serie anhalten, wird dieser Juni damit enden, dass Luigi's Mansion: Dark Moon remastert und überarbeitet wird, um für die Nintendo Switch geeignet zu sein. Dieses Spiel, das als Luigi's Mansion 2 HD bekannt ist, bringt das beliebte Abenteuerspiel zurück und zeigt, wie der Klempner mit dem grünen Hut Gespenster rund um die Evershade Valley aufsaugt, während er nach den zerbrochenen Teilen der Dark Moon sucht, die einst am Himmel hingen.

HQ

Das war's. Wir werden in einem Monat zurückkommen, um zu sehen, was der Juli 2024 für Gamer auf der ganzen Welt bringt.