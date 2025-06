Spiele-Highlights - Juli 2025

HQ

Es ist der Höhepunkt des Sommers und das bedeutet traditionell eine stetigere Zeitspanne für Videospiel-Fans. Dieses Jahr ist es ähnlich, denn wir haben eine Handvoll mit Spannung erwarteter Titel, die einen Monat anführen, der ansonsten voller Indies und AA-Juwelen ist. Wenn das der Fall ist, starten wir ein weiteres Spiele-Highlights.

Mecha Break (PC, PS5, Xbox Series) - 2. Juli

Den Auftakt des Monats bildet ein brandneuer Multiplayer-Third-Person-Shooter, in dem massive und tödliche Mechs in intensiven Kriegen zu Boden geworfen werden. Dieses Spiel spielt in einer futuristischen, zerrütteten Sci-Fi-Welt und bietet eine Vielzahl verschiedener Mech-Klassen, die es zu meistern gilt, Online-Modi zum Lernen und Erobern, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und das alles in abwechslungsreichen und riesigen Umgebungen. Wenn du auf der Suche nach einem neuen Spiel bist, das du diesen Sommer mit Freunden spielen kannst, könnte Mecha Break genau das Richtige sein.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 11. Juli

Es ist ein Skater-Sommer! Die kultigen früheren Tony Hawk's Pro Skater 3 und 4 Spiele kehren in einer erweiterten und verbesserten Sammlung zurück. Durch die Kombination der Brillanz der beiden Spiele bietet dieses Bundle eine bessere Grafik und Leistung, während es die charakteristischen großartigen Tricksysteme, die immens spaßigen Spielplatz-Levels, eine Menge berühmter Skater zum Verkleiden und auf so ziemlich jeder Plattform, die man sich vorstellen kann, beibehält.

Eriksholm: The Stolen Dream (PC, PS5, Xbox Series) - 15. Juli

Entwickler River End Games hält die Dinge diesen Juli spannend, indem er ein isometrisches, erzählerisches Stealth-Spiel anbietet, das in der fiktiven Stadt Eriksholm spielt. Dieses Spiel folgt der jungen Hanna und erkundet, wie sie durch Irrungen und Wirrungen, Verrat und Schrecken navigiert, um ihren verlorenen Bruder Herman zu finden, eine Mission, die sich bald zu einer ausgewachsenen Verschwörung entwickelt, die die gesamte Stadt bedroht.

Destiny 2: Am Rande des Schicksals (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 15. Juli

Die Light and Darkness Saga ist vorbei, aber Bungie ist jetzt bereit, eine völlig neue Ära für Destiny 2 zu beginnen. Diesen Juli beginnt eine neue Saga, die mit der Erweiterung Am Rande des Schicksals beginnt, ein neues Kapitel führt Wächter an den Rand des Sonnensystems, um das gefährliche Ziel von Kepler und seine berüchtigte Riff zu besuchen, einen Ort, der für seine lange vergessene menschliche Siedlung und die eigentümliche Anomalie bekannt ist, die ihn in etwas Seltsames verwandelt hat.

Donkey Kong Bananza (Switch 2) - 17. Juli

Der größte Launch des Monats und wahrscheinlich auch der größte Launch des Jahres für Nintendo Switch 2 -Benutzer. Donkey Kong Bananza ist ein 3D-Action-Plattformer, in dem der berühmte Affe eine junge Pauline beschützt, während er sich immer tiefer in den Kern des Planeten eingräbt, um eine Kong-Gang daran zu hindern, Terror zu verbreiten. Mechanische Tiefe und viel Charisma scheinen das A und O in diesem Titel zu sein, was ihn diesen Sommer zu einem absoluten Muss macht.

Robocop: Rogue City - Unfinished Business (PC, PS5, Xbox Series) - 17. Juli

Unfinished Business greift die Ereignisse des beliebten Robocop: Rogue City auf und ist ein eigenständiges Abenteuer, das nach dem Hauptspiel ansetzt und zeigt, wie der berühmte Gesetzeshüter in OmniTower eindringt, um es von seinen kriminellen Bewohnern zu befreien. Es bietet intensivere Action, viel Gewalt und sogar Rückblenden, die es dir ermöglichen, auch als menschlicher Alex Murphy zu spielen.

Shadow Labyrinth (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 18. Juli

Pac-Man, wie du ihn noch nie zuvor erlebt hast. Shadow Labyrinth ist ein 2D-Action-Plattformer mit Metroidvania Elementen, ein Spiel, in dem du in die Rolle eines namenlosen Schwertkämpfer schlüpfst und dann die Aufgabe hast, mit Hilfe einer gelben Begleitkreatur mit einem Hunger, der nicht gestillt werden kann, von einem höllischen Planeten zu entkommen. Unnötig zu erwähnen, dass dies weit entfernt von den typischen Arcade-Abenteuern ist, die wir von Pac-Man kennen und erwarten.

World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic (PC) - 21. Juli

Eine der bekanntesten Erweiterungen erscheint diesen Sommer in World of Warcraft Classic. Mists of Pandaria führt uns zurück auf den asiatisch inspirierten Kontinent, um eine Geschichte mit besonderem Schwerpunkt auf Spiritualität und Abenteuer zu erleben. Mit der Einführung des Pandaren -Rennens zu Classic sowie der Monk -Klasse ist dies die perfekte Gelegenheit für eine Nostalgie-Explosion während des Hochsommers.

Wheel World (PC, PS5, Xbox Series) - 23. Juli

Einst als Ghost Bike bekannt, ist Messhof 's Wheel World ein Sportabenteuer, das ideal für alle ist, die diesen Sommer auf offener Straße unterwegs sein möchten. In diesem Spiel geht es darum, auf dein Fahrrad zu steigen und dich mit einem uralten Radsportgeist zusammenzutun, um gegen Eliteteams anzutreten, knorrige Tricks auszuführen und letztendlich auch daran zu arbeiten, das Universum vor einer großen Katastrophe zu retten.

Wuchang: Fallen Feathers (PC, PS5, Xbox Series) - 24. Juli

Der Juli war bisher völlig frei von Soulslikes, aber so wird es auch nicht weitergehen. Wuchang: Fallen Feathers ist eine düstere und fantastische Geschichte, die einer Piratin namens Wuchang folgt, die nach dem Erwachen und Leiden an Amnesie in einer Welt festsitzt, die von Dunkelheit, Pest und Monstern überrannt wird. Mit viel Action und herausfordernden Kämpfen, die es zu meistern gilt, ist dies ein Spiel, das dafür sorgt, dass deine Herzfrequenz diesen Sommer hoch bleibt.

Killing Floor 3 (PC, PS5, Xbox Series) - 24. Juli

Es hat nach einer Reihe von Verzögerungen länger gedauert als erwartet, bis es so weit war, aber Tripwire ist endlich bereit, der Welt diesen Sommer Killing Floor 3 vorzustellen. Der Action-Titel lässt eine Reihe von Spielern in ein Level fallen und fordert sie dann auf, sich gegen eine Reihe furchterregender Kreaturen und Monster aus deinen größten Albträumen zu behaupten. Zugegeben, du wirst mit tödlichen und gefährlichen Waffen ausgestattet sein, um dich gegen die Schrecken zu wehren, also erwarte in diesem Projekt jede Menge Gemetzel und Blut.

Super Mario Party Jamboree Nintendo Switch 2 Edition (Switch 2) - 24. Juli

Wir werden uns kurz fassen, da Besitzer des Originalspiels sehr vertraut sein werden, was Super Mario Party Jamboree auf den Tisch bringt. Der Unterschied besteht darin, dass das Switch 2 ?Edition des Spiels das Jamboree TV -Feature einführt, einen neuen Modus, der einige der neuen Funktionen und Tricks des Switch 2 für noch lustigere und albernere Party-Minispiele nutzt.

No Sleep for Kaname Date - From AI: The Somnium Files (PC, Switch, Switch 2) - 25. Juli

Die beliebte und langjährige japanische Serie kehrt mit einem Kapitel zurück, das sich um das Internet-Idol A-Set dreht, das die Aufgabe hat, eine Entführung durch Außerirdische zu überleben, die zur Teilnahme an einem gefährlichen Escape-Spiel führt. Zur gleichen Zeit begibt sich die berühmte Kaname Date in der ganzen Stadt auf eine Suche, um A-Set zu finden und das UFO zu entdecken, das sie entführt hat, aber nicht existieren sollte, während sie sich mit einem seltsamen Gerät auseinandersetzt, das aufgetaucht ist und eine ominöse Nachricht übermittelt.

Ratatan (PC, PS5, Xbox Series, Switch) - 25. Juli

Rhythmus-Fans können sich freuen, ihr werdet dieses Projekt diesen Sommer nicht verpassen wollen. Ratatan ist ein Roguelike-Abenteuer, das komplexe Rhythmusbefehle verwendet, um ein unterhaltsames und actiongeladenes Erlebnis zu bieten, bei dem es darum geht, den Beat beizubehalten und pünktlich zu bleiben. Dieses Spiel stammt vom Patapon -Schöpfer Hiroyuki Kotani und verbindet prozedural generierte Levels mit Power-Ups und interaktiver Musik, um ein Spiel wie kein anderes zu schaffen.

Tales of the Shire (PC, PS5, Xbox Series, Switch) - 29. Juli

Wir haben eine ganze Weile auf eine Gelegenheit gewartet, in die gemütlichste Ecke von Mittelerde zurückzukehren, um im Rahmen von Tales of the Shire Zeit ins Auenland zu verbringen, aber zum Glück ist genau dieses Spiel fast da. Nach einer Reihe von Verzögerungen wird das Projekt diesen Juli erscheinen und eine Lebenssimulation mit berühmten Herr der Ringe Charakteren und vielen stetigeren und süßeren Aufgaben mit sich bringen, bei denen es darum geht, die schönen Seiten des Lebens zu schätzen.

Grounded 2 (PC, Xbox Series) - 29. Juli

Das Jahr von Obsidian Entertainment geht weiter. Was sich schnell zum effizientesten und produktivsten Entwickler gemausert hat, beginnt mit der Lieferung von Avowed im Februar und schließlich The Outer Worlds 2 im Herbst, indem einfach eine Grounded Fortsetzung eingefügt wird. Zugegeben, Grounded 2 wird noch kein vollständiges Spiel sein, da es wie sein Vorgänger das Programm Game Preview /Early Access durchlaufen wird, das es Fans und der Community ermöglicht, zusammenzukommen und die Entwicklung zu beeinflussen.

Ninja Gaiden: Ragebound (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 31. Juli

Den Abschluss des Monats bildet der nächste Teil von Year of the Ninja, denn Entwickler The Game Kitchen wird Ninja Gaiden: Ragebound veröffentlichen, einen herausfordernden Side-Scrolling-Action-Plattformer, der die klassische Ära des berühmten Franchise mit seinen moderneren und intensiveren Einträgen mischt. Mit komplexen und anspruchsvollen Mechaniken, die die Grenzen überschreiten, schwer zu besiegenden Feinden und einer Welt voller Geheimnisse und zusätzlicher Bedrohungen ist dies der perfekte Weg, um sich auf die eventuelle Ankunft von Ninja Gaiden 4 in diesem Herbst vorzubereiten.

Und das war's, ein weiterer Monat ist in den Büchern. Kommt in ein paar Wochen wieder vorbei, wenn wir uns ansehen, was der August 2025 für Videospielfans bereithält.