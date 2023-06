Spiele, nach denen Sie Ausschau halten sollten - Juli 2023

HQ

Der Sommer ist in vollem Gange, und wie es für diese Zeit typisch ist, die von den großen Event-Saisons Summer Game Fest und Gamescom unterbrochen wird, ist der Juli ein langsamerer Monat als das, was wir bisher im Jahr 2023 kennengelernt haben. Aber nur weil es nicht von Wand zu Wand mit Starts vollgepackt ist, heißt das nicht, dass es nicht einige große und aufregende Spiele gibt, nach denen man Ausschau halten sollte, denn die gibt es wirklich. Von Sportsimulatoren über malerische Rätsel bis hin zu vielen Plattformern wird der Juli auf jeden Fall etwas zu bieten haben, das Ihre Zeit wert ist. Um zu sehen, was dieser Monat auf Lager hat, lassen Sie uns mit der neuesten Folge von Games To Look For loslegen.

Oxenfree II: Verlorene Signale (PC, PS4, PS5, Switch) - 12. Juli

A Netflix Game Studio. Das ist heutzutage ziemlich selten zu sehen, aber da der Streaming-Riese weiterhin Entwicklungsstudios erwirbt, wird es weitaus häufiger werden, da der Juli mit Oxenfree II: Lost Signals aus dem Netflix Game Studio, Night School. In diesem Titel, der fünf Jahre nach dem Originalspiel spielt, kehrt Riley in ihre Heimatstadt Camena zurück, um mysteriöse Funksignale zu untersuchen, nur um auf etwas weitaus Unheimlicheres zu stoßen.

HQ

Exoprimal (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 14. Juli

Was passiert, wenn man Mech-Anzüge mit Dinosauriern und Multiplayer-Action mischt? Du bekommst Exoprimal. Nach Jahren verschiedener Tests ist Capcom endlich bereit, den Dino-tötenden PvPvE-Titel in die Hände der Spieler zu bringen und den Fans die Möglichkeit zu geben, einen aus einer Sammlung einzigartiger Mech-Anzüge auszuwählen, um massive Dinosaurier-Ausbrüche in naher Zukunft zu verhindern. Der Haken an der Sache ist natürlich, dass du in Exoprimal nicht nur Tausende von verschiedenen Dinosauriern abschießen musst, sondern auch ein anderes Team von Spielern abwehren und besiegen musst, die dich in den verschiedenen zielbasierten Spielmodi schlagen wollen.

HQ

Werbung:

Jagged Alliance 3 (PC) - 14. Juli

Jahre nach dem Debüt von Jagged Alliance 2 sind Haemimont Games und THQ Nordic bereit, den neuesten Teil der Strategiereihe zu starten. Jagged Alliance 3 führt die Spieler in die Nation Grand Chien, eine Region, die reich an natürlichen Ressourcen ist, aber von politischer Spaltung überwunden ist, und sieht die Spieler, wie sie sich als eine Gruppe erfahrener Söldner verkleiden, um sich gegen eine paramilitärische Truppe zu wehren, die das Land als Geisel genommen hat, während sie versuchen, den vermissten Präsidenten zu finden.

HQ

Werbung:

Sucher (PC/PS5) - 18. Juli

Es gibt nur wenige Puzzlespiele, die eine so einzigartige Prämisse bieten wie die von Viewfinder. Dieser Einzelspieler-Titel fordert die Spieler auf, die Perspektive zu ihrem Vorteil zu nutzen und Fotos und Polaroids zu verwenden, um neue Abschnitte eines Levels zu erreichen und neue Herausforderungen freizuschalten. Mit mehreren aufeinanderprallenden und interessanten Kunststilen will dieses Indie-Spiel einen neuen Präzedenzfall dafür schaffen, was ein Puzzlespiel im visuellen Sinne sein kann.

Pikmin 4 (Switch) - 21. Juli

Begib dich im nächsten Kapitel der Pikmin-Serie auf Entdeckungsreise auf einen mysteriösen Planeten. Pikmin 4 bringt die entzückenden, winzigen, pflanzenartigen Kreaturen zurück und bittet den Spieler, sie zu führen und zu befehlen, um bei der Erkundung und Eroberung dieser neuen Grenze zu helfen. Mit Pikmin verschiedener Typen, die jeweils unterschiedliche Fähigkeiten und Mechaniken bieten, müssen die Spieler kreativ werden, wenn es darum geht, Hindernisse zu überwinden und die gefährliche Fauna in dieser neuen Welt zu besiegen.

HQ

Remnant II (PC, PS5, Xbox Series) – 25. Juli

Nach Remnant: From the Ashes wird Remnant II in dieser Fortsetzung von Entwickler Gunfire Games größer und besser. Der Kern-Gameplay-Zyklus aus dem Sammeln von Beute, dem Aufrüsten von Ausrüstung und dem Besiegen immer schwierigerer Feinde kehrt zurück, wird aber jetzt durch breitere Klassenarchetypen und eine ganze Reihe neuer Gegnertypen verstärkt. Unnötig zu erwähnen, dass, wenn Ihnen das erste Spiel gefallen hat, Remnant II eines sein wird, das Sie sich ansehen sollten.

HQ

The Expanse: A Telltale Series (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 27. Juli

The Expanse hat sich zu einer sehr beliebten Science-Fiction-Fernsehserie entwickelt, aber was ist mit den Charakteren passiert, bevor die erste Staffel der Serie ihr Debüt feierte? Das ist genau das, was The Expanse: A Telltale Series erforschen möchte, denn diese erzählerische Erfahrung wird sich um die Figur von Camina Drummer drehen - die von derselben Schauspielerin aus der Serie, Cara Gee, gespielt wird -, während sie den unerforschten Raum erkundet, Piraten begegnet und alle möglichen schwierigen Entscheidungen trifft.

HQ

Disney Illusion Island (Switch) - 28. Juli

Wir bekommen nicht mehr so viele 2D-Disney-Spiele wie früher, aber Dlala Studios versucht, das mit seinem kommenden Disney Illusion Island zu korrigieren. In diesem 2D-Plattformer mit Metroidvania-Elementen schlüpfen die Spieler in die Rolle von Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck und Goofy, während sie eine nahtlose und fantastische Welt erkunden, mit dem Ziel, mächtige mystische Bücher zu bergen, die das Potenzial haben, eine weltuntergehende Katastrophe abzuwenden. Mit originalen Disney-Synchronsprechern, die ihre Rollen wiederholen, scheint Disney Illusion Island authentisch Disney und voller Charme zu sein.

HQ

F1 Manager 2023 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) – 31. Juli

Frontier Developments knüpft an seine erste Ausgabe im letzten Jahr an und gibt den Spielern die Möglichkeit, in dieser Simulationsfortsetzung erneut in die Fußstapfen eines Formula 1-Teamchefs zu treten. F1 Manager 2023 bringt verbesserte Simulationssysteme und -elemente, die neueste Liste von Strecken und Treibern, neue Spielmodi und Spielweisen, verbesserte Grafik und Grafik sowie eine verfeinerte Management-Suite mit mehr Kontrolle. Wenn du die Logistik des schnellsten Motorsports der Welt magst, ist F1 Manager 2023 einer, auf den du achten solltest.

HQ

Und das war's auch schon. Der Juli 2023 ist im Vergleich zu dem, was davor kam, ein ziemlich stabiler Monat, bietet aber dennoch viele aufregende Einführungen. Schauen Sie in einem Monat vorbei, um zu sehen, ob der August ähnlich verläuft oder die Dinge wieder hochfahren möchten.