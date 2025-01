Spiele, nach denen Sie Ausschau halten sollten - Januar 2025

HQ

Es ist ein neues Jahr und das bedeutet nur eines! Spiele. 2025 hat das Potenzial, ein Jahr für die Ewigkeit zu werden, mit einer beeindruckenden und atemberaubenden Liste aufregender AAA- und Indie-Launches, aber dieses Potenzial wird ab Februar realisiert. Der Januar ist, wie üblich, ein stabilerer Monat mit weniger großen Veröffentlichungen, auf die man Ausschau halten sollte, aber das bedeutet nicht, dass es nicht eine Reihe von Qualitätsprojekten gibt, auf die es sich lohnt, sich zu freuen. Da dies der Fall ist, tauchen wir in eine neue Folge von Games To Look For ein.

Hyper Light Breaker (PC) - 14. Januar

Zum Auftakt kehren wir in die fantastische Welt von Hyper Light zurück, um das actiongeladene Hyper Light Breaker zu erleben. Dieser brandneue Teil der Serie entführt die Spieler in die Overgrowth, ein neues Reich, das von gefährlichen Feinden und mächtigen Bossen bewohnt wird. Die Idee ist, diese lebendige, prozedural generierte 3D-Welt allein oder mit ein paar Freunden zu erkunden, Macht und Stärke anzuhäufen und dann schließlich die Bossbedrohungen zu Boden zu werfen und zu bekämpfen, um Ressourcen zu verdienen, die dazu beitragen, eine Hub-Siedlung zwischen den Durchläufen zu verbessern und zu erweitern. Es sollte gesagt werden, dass Hyper Light Breaker ein Early-Access-Spiel ist, was bedeutet, dass es sich auf seinem Weg zu seiner Version 1.0 weiter verändern und erweitern wird.

HQ

Donkey Kong Country kehrt in HD zurück (Switch) - 16. Januar

Die Sunset-Ära der Nintendo Switch geht weiter und ohne dass ein klares Ende in Sicht ist. Während wir weiterhin darauf warten, dass der japanische Gaming-Titan seinen Hardware-Nachfolger präsentiert und enthüllt, wächst die Liste exklusiver Projekte für das aktuelle System mit einem weiteren HD-Remaster weiter. Dieses Mal ist es Donkey Kong Country Returns, das diese Behandlung erhält, wobei der frühere Wii- und 3DS-Titel jetzt eine verbesserte Grafik und kombinierte zusätzliche Levels aus diesen beiden früheren Versionen bietet. Wenn du den Plattformer noch nie gespielt hast, ist dies der optimale Weg, dies zu tun.

Werbung:

HQ

Dynasty Warriors: Origins (PC, PS5, Xbox Series) - 17. Januar

Die langjährige und beliebte Action-Serie wird diesen Januar mit Dynasty Warriors: Origins weiter ausgebaut. Dieser Teil der Serie führt die Spieler zurück auf verschiedene aufregende und chaotische Schlachtfelder, um sich als namenloser Held während der Ära der Drei Königreiche in China in die Geschichte einzugraben. Unnötig zu erwähnen, dass wenn du dich nach Action mit Armeen gesehnt hast, die sich bis zum Horizont erstrecken, dies das richtige Spiel für dich ist.

Werbung:

HQ

Final Fantasy VII: Rebirth (PC) - 23. Januar

Vielleicht hast du das zweite Kapitel des gefeierten und beeindruckenden Remakes von Final Fantasy VII von Square Enix während seiner Exklusivität auf PS5 seit Februar 2024 bereits erlebt, aber wenn nicht, kannst du stattdessen im Januar zum ersten Mal auf dem PC inFinal Fantasy VII: Rebirth eine neue Version eintauchen, die PC-spezifische Funktionen und Elemente bietet, die die Vorteile der offeneren Plattform nutzen. Es gilt als eines der Top-Spiele des letzten Jahres und ist ein Muss, wenn Sie es noch nicht ausprobiert haben.

HQ

Synduality: Echo of Ada (PC, PS5, Xbox Series) - 24. Januar

Bandai Namco startet stark in das Jahr mit einem brandneuen Abenteuer, das in einer ambitionierten Sci-Fi-Welt spielt. Synduality: World of Ada ist ein Third-Person-Shooter, der in der Welt von Amasia spielt, einem Land, in dem Menschen und künstliche Intelligenz miteinander verwoben sind. Die Idee des Spiels ist es, diese Welt zu erkunden und unterwegs die Ressource AO Crystals zu sammeln, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen und sicherzustellen, dass dein gepanzertes Fahrzeug, das als Cradlecoffin bekannt ist, bestückt und für zukünftige Expeditionen vorbereitet bleibt.

HQ

Eternal Strands (PC, PS5, Xbox Series) - 28. Januar

Die Leute von Yellow Brick Games geben dem Third-Person-Action-Adventure mit dem vielversprechenden Eternal Strands ihren Stempel. In diesem Spiel dreht sich alles darum, sich anzuziehen und gegen eine Ansammlung von hoch aufragenden Monstern zu kämpfen, um zu verhindern, dass die Welt in Stücke fällt. Mit beeindruckender und lebendiger Grafik und Leveldesign sowie herausfordernden und erfüllenden Kämpfen ist dies die ideale Wahl für alle, die ein AA-Projekt suchen, um das Jahr zu beginnen.

HQ

Orks müssen sterben! Deathtrap (PC, Xbox Series) - 28. Januar

Horden von Orks, die in die Luft gesprengt und in Stücke geschlagen werden müssen? Es könnte nur der nächste Teil der Orcs Must Die! -Serie sein, eine Fortsetzung, die als Orcs Must Die! Deathtrap bekannt ist. Dieses Spiel basiert auf Unreal Engine 5, um eine bessere und reichhaltigere Grafik zu gewährleisten, während dies mit zunehmend spannender und chaotischer Action kombiniert wird, die sich um die Verwendung von Fallen und Rogue-Lite-Entscheidungen dreht. Mit einem Gameplay, das zum ersten Mal in der Serie auf kooperatives Spielen ausgelegt ist, ist dies eine großartige Option für alle, die sich mit Freunden zusammenschließen möchten, um den Rest des Winters zu verbringen.

HQ

Der Stein des Wahnsinns (PC, PS5, Xbox Series, Switch) - 28. Januar

Das talentierte Team von The Game Kitchen wendet sich für sein nächstes Projekt von der Blasphemous -Serie ab. Dies ist als The Stone of Madness bekannt und ist ein taktisches Echtzeit-Stealth-Spiel, das in einem spanischen Kloster aus dem 18. Jahrhundert spielt. Die Geschichte dreht sich um fünf einzigartige und widersprüchliche Gefangene, die den Auftrag haben, aus der verdrehten Einrichtung zu entkommen und ihre erschütternden und schrecklichen Wahrheiten zu entdecken, ohne entdeckt zu werden und einem schlimmeren Schicksal unterworfen zu sein.

HQ

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 28. Januar

In der Fortsetzung des Action-RPGs Tails of Iron 2: Whiskers of Winter Odd Bug Studio schlüpfen die Spieler in die Rolle von Arlo, dem Nagetier-Erben der Warden of the Wastes, einem brutalen und skrupellosen, eisigen Land, das grausamen Giganten und wilden Banditen als Heimat dient. Als Arlo wird es das Ziel sein, tief in den Norden vorzudringen, in der Hoffnung, die Dark Wings Kräfte ein für alle Mal zu besiegen und schließlich zu besiegen.

HQ

Sniper Elite: Resistance (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 30. Januar

Rebellion ist unglaublich bekannt für seine langjährige Sniper Elite -Serie, und im Jahr 2025 wird dies mit einem brandneuen Spin-off, das parallel zu Sniper Elite 5 spielt, fortgesetzt. Sniper Elite: Resistance versetzt die Spieler in die Lage von Harry Hawker, um tief in das besetzte Frankreich vorzudringen, um die französische Résistance bei ihren Bemühungen zu unterstützen, die neueste schreckliche Nazi Wunderwaffe zu entdecken und zu stoppen, eine mächtige Waffe, die den Nazis den Krieg gewinnen könnte.

HQ

Marvel's Spider-Man 2 (PC) - 30. Januar

Ähnlich wie Final Fantasy VII: Rebirth zuvor hat Insomniac das Portierungs-Kraftpaket Nixxes Software angezapft, um das gefeierte Marvel's Spider-Man 2 endlich auf den PC zu bringen, nach weit über einem Jahr Konsolen- und PS5-Exklusivität. Diese Version der Action-Fortsetzung bietet eine Reihe von PC-zentrierten Verbesserungen und Erweiterungen, darunter besseres Raytracing und breitere Zugänglichkeits- und Setup-Konfigurationen sowie eine Sammlung neuer Anzüge zum Anziehen und all die zusätzlichen Goodies aus der derzeit verfügbaren Konsolenversion.

HQ

Da haben wir es also. Januar 2025 ist in den Büchern. Es ist zwar ein stabilerer Monat, aber auch eine erstklassige Zeit, um sich auf einen hektischen und verrückten Februar vorzubereiten, der zweifellos mindestens ein paar große Projekte für alle bereithalten wird.