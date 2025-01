Spiele, nach denen Sie Ausschau halten sollten - Februar 2025

HQ

Nach einem stabilen ersten Monat des Jahres ist es an der Zeit, sich auf einen sehr beeindruckenden Februar vorzubereiten. Aufgrund einiger Verzögerungen wird es nicht so voll und vollgestopft sein, wie wir einst befürchtet haben, aber es gibt immer noch viele große AAA-Titel, die diesen Monat erscheinen, und RPG- und JRPG-Fans werden zweifellos absolut begeistert sein. In diesem Sinne ist es an der Zeit, in die nächste Folge von Games To Look For einzutauchen.

HQ

Kingdom Come: Deliverance II (PC, PS5, Xbox Series) - 4. Februar

Die mittelalterliche RPGWarhorse Studios -Fortsetzung ist für viele ein früher Anwärter auf das Spiel des Jahres und führt uns zurück ins 15. Jahrhundert, um die Welt durch die Augen des jungen Henry zu erleben, den Sohn eines Schmieds, der sich auf eine große Suche begibt, um Rache für seine ermordeten Eltern zu nehmen. Dieses Spiel soll eine wirklich authentische und tiefgründige Simulation des mittelalterlichen Europas bieten, die mit einer breiten und komplexen Kampfsuite ausgestattet ist, die alle Feinheiten und Herausforderungen widerspiegelt, die mit dem Leben als Krieger dieser Zeit verbunden waren. Mit Dutzenden und Dutzenden und Dutzenden von Stunden versprochener Inhalte wird dies ein RPG-Gigant werden.

HQ

Werbung:

Civilization VII (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 11. Februar

Si Meiers berühmte 4X-Strategieserie feiert diesen Monat mit dem siebten Teil der Hauptreihe ihr großes Comeback. Civilization VII zielt darauf ab, den Spielern alle Werkzeuge und Systeme an die Hand zu geben, die sie benötigen, um ein Imperium aufzubauen, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Egal, ob du einen kulturellen Titanen, eine Säule der wissenschaftlichen Entwicklung, einen wirtschaftlichen Giganten oder ein kriegstreiberisches Monster erschaffen möchtest, Civilization VII versucht, deine größten Ambitionen zu erfüllen. Dieser Titel, der auf aktuellen und letzten Plattformen und sogar auf der Nintendo Switch debütiert, wird bei der Veröffentlichung vollständiges Crossplay bieten.

HQ

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II (PC, PS4, PS5, Switch) - 14. Februar

Der zweite Teil des Calvard Arcs wird diesen Monat erscheinen, wenn The Legend of Heroes: Trails of Daybreak II sein Debüt feiert und einige Innovationen und Verbesserungen gegenüber seinem Vorgänger mit sich bringt. Mit einem neuen, nahtlosen Übergang zwischen Feldschlachten und Kommandoschlachten, einem verbesserten LGC-Ausrichtungssystem und verbesserter Grafik soll dieses nächste Kapitel der Geschichte ein RPG-Erlebnis bieten, das seinesgleichen sucht.

Werbung:

Tomb Raider IV-VI Remastered (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 14. Februar

Nach den remasterten Versionen der ersten drei Tomb Raider Spiele vereint und verbessert diese neueste Sammlung auch den vierten, fünften und sechsten Titel. Mit Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles und Tomb Raider: The Angel of Darkness bieten alle drei Spiele eine verbesserte Grafik, aber auch erhaltene originale polygonale Grafiken, die aktiviert werden können, wenn Sie einen klassischen Touch bevorzugen. Diese Kollektion ist auf allen Plattformen verfügbar und ideal für alle, die einige der beliebtesten Abenteuer von Lara Croft noch einmal oder ein zweites Mal erleben möchten.

HQ

Date Everything (PC, PS5, Xbox Series, Switch) - 14. Februar

Wenn du diesen Februar auf der Suche nach einem bizarren und seltsamen Indie-Spiel bist, bist du hier genau richtig. Sassy Chap Games ' Date Everything ist ein Titel, der es Ihnen buchstäblich ermöglicht, jedes einzelne Ding, auf das Sie aufmerksam machen, zu romantisieren. Es ist ein Dating-Simulator, der in einer Sandbox basiert, in der es darum geht, Alltagsgegenstände zu daten, sei es ein Rauchmelder, dein Kühlschrank, die Toilette oder sogar dein erdrückendes überwältigendes Gefühl der existenziellen Angst. Ja, du hast wahrscheinlich noch nie eine Dating-Simulation wie diese gespielt oder gesehen.

HQ

Avowed (PC, Xbox Series) - 18. Februar

Ein weiteres großes RPG. Der nächste Titel von Obsidian ist Avowed, ein Fantasy-Erlebnis, das die Spieler in das magische Reich der Living Lands entführt. Die Idee in diesem Spiel ist es, ein Aedyr zu werden, ein Gesandter, der damit beauftragt ist, Gerüchten über eine wachsende Seuche nachzugehen, die diese wundersame Welt heimsucht. Du musst dich durch das Land wagen, die Einheimischen treffen und ihnen helfen, gefährliche Bedrohungen besiegen, Geheimnisse aufdecken und schließlich das Erlebnis so gestalten, wie du spielen möchtest. Mit einer tiefgreifenden Kampfsuite, die Nahkampf-Action und magische Zaubersprüche umfasst, und einem breiten Anpassungselement, das es dem Spieler ermöglicht, einen einzigartigen Protagonisten zu erstellen, hofft dieses Spiel, eines der einzigartigsten RPGs des Jahres 2025 zu werden.

HQ

Lost Records: Bloom & Rage - Tape 1 (PC, PS5, Xbox Series) - 18. Februar

Die erste Hälfte von Don't Nod s nächstem erzählerischen Abenteuer. Lost Records: Bloom & Rage wird diesen Februar erscheinen und einen Teil der Geschichte mit sich bringen, der sich um die junge Besetzung von vier Highschool-Mädchen in den 90er Jahren dreht, die mit einem unerklärlichen Ereignis konfrontiert werden, das ihr Leben für immer verändern wird. Die Geschichte von Tape 1 wird dann etwas später als erwartet weitergehen, da die zweite Hälfte, Tape 2, im April debütieren wird, nachdem sie vom März verschoben wurde.

HQ

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 21. Februar

Wir haben uns in letzter Zeit daran gewöhnt, von Ryu Ga Gotoku Studio nichts als Verrücktheit und Verrücktheit zu erwarten, und genau davon bekommen wir im Februar mit der nächsten großen Ergänzung der Like a Dragon -Serie mehr zu sehen. Dieses Spiel mit dem Namen Pirate Yakuza in Hawaii dreht sich um Goro Majima, der nach einem Schiffbruch auf einer Insel im Pazifik und einem vollständigen Gedächtnisverlust beginnt, sich auf den sieben Weltmeeren wieder als furchterregende Macht zu etablieren, indem er auf der Jagd nach einem legendären Schatz gegen Piraten und Kriminelle kämpft. Ja, falls du dich immer noch fragst, das soll ein Yakuza Spiel sein.

HQ

Monster Hunter: Wilds (PC, PS5, Xbox Series) - 28. Februar

Der letzte mit Spannung erwartete und ehrgeizige AAA-Titel des Monats. Monster Hunter: Wilds ist das nächste Kapitel in der langjährigen JRPG-Serie, einem Projekt, das die Grafik und das Gameplay massiv verbessert und die Spieler in die gefährliche und einst unbewohnte Forbidden Lands führt, um eine mysteriöse Kreatur zu jagen, die ein örtliches Dorf zerstört hat. Dieser Titel bietet neue Herausforderungen und Bedrohungen, aber auch viele neue Möglichkeiten, an Macht zu gewinnen und sich in den Legenden der Monsterjagd einen Namen zu machen.

HQ

Das ist Februar in den Büchern. Kehren Sie in ein paar Monaten zurück, wo wir uns ansehen, was der März 2025 für Videospielfans bereithält.