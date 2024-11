Spiele, nach denen Sie Ausschau halten sollten - Dezember 2024

HQ

Es ist der letzte Monat des Jahres und das bedeutet für die Videospielbranche vor allem eines: einen Zeitplan, der nur von einer Handvoll großer Spiele geprägt ist, und einen Monat, der sehr, sehr vorgezogen ist. Das ist richtig, für die schönste Zeit des Jahres können wir uns auf eine Sammlung interessanter Spiele freuen, die auf den Markt kommen, aber die meisten werden weit vor dem The Game Awards zur Monatsmitte debütieren. Da dies der Fall ist, machen wir mit dem endgültigen Games To Look For im Jahr 2024 weiter.

Infinity Nikki (PC, PS5, iOS, Android) - 5. Dezember

Den Auftakt des Monats bildet ein Spiel, das in letzter Zeit eine große Fangemeinde angehäuft hat. In diesem gemütlichen Open-World-Spiel dreht sich alles darum, sich zu verkleiden und ein Land voller Magie und Mystik zu erkunden. Das PC-, PlayStation- und Handyspiel ist unter dem Namen Infinity Nikki bekannt und hat über 34 Millionen Vorregistrierungen, was es zu einem der bisher begehrtesten Spiele des Jahres macht, und das liegt zweifellos zum Teil an seiner Animal Crossing -artigen entspannenden und entspannten Dynamik und Ästhetik.

Fantasian Neo Dimension (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 5. Dezember

Wenn du Apple Arcade seit seinem Debüt häufig nutzt, hast du vielleicht schon dieses JRPG vom Vater von Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, gespielt. Fantasian Neo Dimension ist die erweiterte und verbesserte Version dieses Spiels, die jetzt für PC und Konsolen erscheint, zusammen mit einem Update, das englische und japanische Sprachausgaben, eine neue Schwierigkeitsoption und mehr Funktionen bietet. Mit dem kultigen Nobuo Uematsu, der den Soundtrack komponiert, werden JRPG-Fans diesen Soundtrack nicht verpassen wollen.

Skydance's Behemoth (PC, PS VR2, Meta Quest) - 5. Dezember

Das erste von zwei Virtual-Reality-Spielen auf unserer Liste für diesen Dezember. Skydance's Behemoth ist ein ehrgeiziges Projekt, das die Spieler in die Forsaken Lands führt, ein verfallenes Königreich, das von Tragödien heimgesucht wird, und in die Rolle von Wren the Hunter zu schlüpfen, einem Krieger, der versucht, sich und sein Dorf zu retten. Diese Aufgabe wird jedoch nicht so einfach sein, wie es sich anhört, da Wren die vielen schrecklichen und riesigen Behemoths, die das Land bevölkern, niederstrecken müssen, um die Arbeit zu erledigen und diese Herkulesaufgabe zu meistern.

Delta Force (PC) - 5. Dezember

Okay, lassen Sie uns hier nur einige Punkte klarstellen. Delta Force wird nicht vollständig im Dezember veröffentlicht, sondern debütiert mit dem, was es als Global Open Beta bezeichnet. Dies ist jedoch an und für sich ein kleiner Trick, denn es bedeutet, dass das Spiel in fast seiner Gesamtheit für die Fans verfügbar ist, in die sie einsteigen und sie nach Belieben genießen können. Wenn du langsam genug von Call of Duty: Black Ops 6 hast und seit Jahren keinen Battlefield Juckreiz mehr verspürt hast, solltest du auf jeden Fall nach Delta Force und seiner straff aussehenden taktischen FPS-Action Ausschau halten.

UFL (PS5, Xbox Series) - 5. Dezember

Es ist nicht einfach, ein Konkurrent von EA Sports FC und eFootball zu sein, aber genau das ist es, was UFL sein will. Dieses Sportspiel, das von Cristiano Ronaldo unterstützt wird, wird Anfang des Monats auf Konsolen erscheinen und eine andere Version des digitalen Fußballs bieten als die, mit der wir so vertraut sind. Auch wenn es nicht ganz das gleiche Maß an exklusiven Verpflichtungen hat wie die Pendants von Konami und EA, wird UFL einige Stars und Teams bieten, die seine Konkurrenten nicht bieten können, darunter der legendäre portugiesische Backer und Cover-Star.

Path of Exile 2 (PC, PS5, Xbox Series) - 6. Dezember

Auch dies ist ein kleiner Trick, da Path of Exile 2 nicht vollständig im Dezember veröffentlicht wird, da es stattdessen als Early-Access-Projekt erscheinen wird. Mit einem packenden Action-RPG-Gameplay, das in einer brutalen Fantasy-Welt angesiedelt ist und bei seinem Debüt sechs spielbare Klassentypen bietet, ist Path of Exile 2 eine ideale Wahl für alle, die nach einem Sommer, der von der Vessel of Hatred -Erweiterung von Diablo IV hervorgehoben wurde, etwas anderes erleben möchten.

Marvel Rivals (PC, PS5, Xbox Series) - 6. Dezember

Das Helden-Shooter-Genre war in letzter Zeit eine harte Nuss, die es zu knacken galt, aber das hält NetEase und Marvel nicht davon ab, sich zusammenzutun und es trotzdem zu versuchen. Das Ergebnis ist Marvel Rivals, ein teambasierter Multiplayer-Helden-Shooter, in dem eine Sammlung der größten Helden und Schurken des Comic-Titanen in einer Vielzahl von Spielmodi und an bekannten und ikonischen Kartenorten gegeneinander antreten. Unnötig zu erwähnen, dass Overwatch Fans und Marvel Liebhaber dieses Spiel nicht verpassen wollen.

Indiana Jones und der große Kreis (PC, Xbox Series) - 9. Dezember

Es ist unbestreitbar die größte Markteinführung des Monats Dezember, und die Leute von MachineGames sind bereit, uns als berühmtester Archäologe der Welt auf ein großes Abenteuer mitzunehmen. Indiana Jones and the Great Circle wird Troy Baker Harrison Fords berühmtesten Charakter in einem Action-Adventure sprechen, das voller Geheimnisse, Intrigen und all dem typischen Verrat und Rätsellösen steckt, zu dem Indys Bemühungen normalerweise führen. Mit einem Debüt am ersten Tag Game Pass Veröffentlichung wird dies wahrscheinlich ganz oben auf der Wunschliste vieler Fans stehen.

Mighty Morphin Power Rangers: Ritas Rückblick (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 10. Dezember

Ein wunderbar retro-orientiertes Beat 'em up. Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind ist ein Action-Titel, der die berühmten Helden und lebendige Pixelkunst zu einem interaktiven Erlebnis kombiniert, bei dem das Team gegen eine Roboter-Reinkarnation eines seiner größten Feinde antritt: die mächtige Robo-Rita. Indem sie in die Vergangenheit reisen, um ihre Zukunft zu retten, müssen die Power Rangers zusammenarbeiten, um diesen tödlichen Gegner und ihr jüngeres Gegenstück zu besiegen.

Monument Valley 3 (iOS/Android) - 10. Dezember

Eines der kultigsten modernen Handyspiele erhält diesen Monat einen Dreiteiler. Monument Valley 3 wird auf iOS und Android als Teil des Netflix Games -Angebots erscheinen und bringt damit eine ganze Reihe von beeindruckenden und wunderbaren Rätseln mit sich, die es zu lösen gilt. Mit beeindruckenden Levels und einem lebendigen Kunststil entwickelt sich Monument Valley 3 zu einem passenden Teil der Serie, die seit 2014 unzählige Spieler in ihren Bann zieht.

Flint: Treasure of Oblivion (PC, PS5, Xbox Series) - 17. Dezember

In der Woche vor der festlichsten Woche des Jahres führt uns Flint: Treasure of Oblivion zurück in das goldene Zeitalter der Piraterie, um eine Geschichte zu erleben, die auf der ikonischen Erzählung des klassischen Romans Treasure Island basiert. Dieses Spiel ist als taktisches RPG konzipiert und zeigt Captain Flint und seine Crew auf der Suche nach einem mysteriösen Schatz auf den Meeren, während sie sich rivalisierenden Piraten und der Royal Navy stellen und in einer Erzählung, die im Comic-Stil erzählt wird.

Alien: Rogue Incursion (PC, PS VR2) - 19. Dezember

Das letzte Spiel, das wir im Jahr 2024 vorstellen, Alien: Rogue Incursion ist das erste Alien -Spiel, das sich ausschließlich mit dem Virtual-Reality-Format befasst, wobei in diesem Titel ein gestrandeter Colonial Marine die Aufgabe hat, auf einem kargen Planeten mit nichts als seiner empfindungsfähigen KI als Gesellschaft zu überleben und vom perfekten Organismus gejagt zu werden. der Xenomorph. Mit einer Veröffentlichung auf Steam VR und PS VR2, die im Dezember geplant ist, wird das Spiel im neuen Jahr auch für Meta Quest 3 erscheinen.

Das war's. Die letzten Spiele, nach denen man 2024 Ausschau halten sollte, sind in den Büchern. Nachdem dies erledigt ist, sollten Sie zu Beginn des neuen Jahres zurückkehren, wenn wir einen Blick darauf werfen, was der Januar 2024 für Videospielfans bereithält.