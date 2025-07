Spiele, nach denen Sie Ausschau halten sollten - August 2025

HQ

Es ist der letzte Monat des Sommers. Der August 2025 ist da und wie üblich steht uns ein stabiler Monat bevor, der von einigen großen Namen geprägt sein wird. Es sollte gesagt werden, dass, da der August auch der Monat der Gamescom ist, eine vernünftige Chance besteht, dass einige Spiele in den letzten Tagen in den Schatten gestellt werden, was bedeutet, dass die Auswahl, die wir in der heutigen Games To Look For vorgestellt haben, vielleicht nur ein Vorgeschmack darauf ist, wie der komplette August aussieht. Wie auch immer, lasst uns weitermachen.

Mafia: The Old Country (PC, PS5, Xbox Series) - 8. August

Entwickler Hangar 13 ist einer der wichtigsten Starts des Monats und versetzt uns für das nächste Kapitel der Mafia -Serie zurück in ein Leben voller Verbrechen. Dies wird jedoch nicht näher an die Gegenwart heranrücken, sondern die Fans in die frühen 1900er Jahre zurückversetzen, ausgerechnet nach Sizilien, um mitzuerleben, wie ein Mann in der Torrisi-Verbrecherfamilie aufsteigt. Erwarten Sie düstere Action, spannendes Drama und eine Geschichte, die an klassische Mafia-Filme erinnert.

Echoes of the End (PC, PS5, Xbox Series) - 12. August

Entwickler Myrkur Games plant, das Adventure-Genre im August mit dem isländisch inspirierten Echoes of the End zu erweitern. Mit einer fantastischen und magischen Prämisse dreht sich diese fotorealistische Geschichte um eine Frau, die sich an der Seite ihres Bruders auf eine große Reise begibt, um einen bevorstehenden Krieg zu verhindern. Erwarte tückische Landschaften, skrupellose Feinde und eine packende Handlung.

Madden NFL 26 (PC, PS5, Xbox Series) - 14. August

Die neue NFL-Saison steht vor der Tür und das bedeutet natürlich auch die Ankunft eines brandneuen Madden-Spiels von EA. Das diesjährige Spiel ist unter dem Namen Madden NFL 26 bekannt und wird Star-Runningback Saquon Barkley als Coverstar haben und eine neue Ausgabe ankündigen, die explosives und aktualisiertes Gameplay, einen verbesserten Franchise -Modus, eine verbesserte Präsentation und zusätzliche Superstar -Herausforderungen verspricht.

Drag x Drive (Switch 2) - 14. August

Das Startfenster von Switch 2 wird fortgesetzt und im August haben wir zwei Optionen zur Auswahl. Das erste und wirklich neue Projekt ist die Multiplayer-Sportidee Drag x Drive, ein Projekt, das die Mouse Mode -Steuerung des neuen Joy-Cons für eine Reihe intensiver Online-Action auf die Probe stellt. Mit rollstuhlfahrerischen Charakteren wird dieses Spiel ein weiteres Beispiel dafür sein, wie die Switch 2 einzigartige Spielerlebnisse bieten können.

Sword of the Sea (PC, PS5) - 19. August

Vom Schöpfer von Abzu, Journey und The Pathless ist Sword of the Sea ein atmosphärisches Erkundungsabenteuer, das sich um einen schnittigen Protagonisten dreht, der auf einem stylischen Brett um die Welt surft. Mit Bewegungen, die von Snowboard- und Skateboardspielen inspiriert sind, geht es darum, um die Welt zu reisen, um den verlorenen Ozean zu entdecken und wiederherzustellen.

Gears of War: Reloaded (PC, PS5, Xbox Series) - 26. August

Wahrscheinlich sind Sie zu diesem Zeitpunkt mit dieser Geschichte ziemlich vertraut, aber wenn nicht, wird der beste Weg, das epische erste Kapitel der Gears of War Saga zu erleben, bald durch die remasterte Reloaded Edition sein. In diesem Spiel wehren sich Marcus Fenix und die COG-Armee gegen Locust Eindringlinge mit allen möglichen brutalen, aber effektiven Waffen und Werkzeugen. Passend zu dieser zeitlosen Geschichte gibt es einen aktualisierten Multiplayer-Modus und sogar eine breite Unterstützung für Crossplay und Cross-Progression.

Story of Seasons: Grand Bazaar (PC, Switch, Switch 2) - 27. August

Die Rückkehr eines Lebenssimulationsklassikers, Story of Seasons: Grand Bazaar, führt die Spieler nach Zephyr Town, um dem kleinen Stück Himmel wieder zu seinem früheren Glanz als einer der bemerkenswertesten und beliebtesten Handelszentren der Welt zu verhelfen. Um diesen Zweck zu meistern, musst du die typischen Herausforderungen der Tierzucht, der Ernte von Getreide, der Herstellung von Delikatessen, des Verkaufs deiner Waren und mehr meistern, um auf der Jagd nach Wohlstand zu sein.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (PC, PS5, Xbox Series) - 28. August

Das epische Abenteuer und eine der beliebtesten Metal Gear Geschichten feiert diesen Monat ein Comeback. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ist ein Remake von Konamis beliebtem Stealth-Action-Spiel, genau der gleichen Geschichte, in der Naked Snake in feindliches Dschungelgebiet fällt, bevor er sich im Zentrum einer verdrehten Handlung wiederfindet. Mit verbesserter Grafik und Leistung, aktualisiertem Sound, neuen Funktionen und unter Beibehaltung der charakteristischen Geschichte wird dies ein Muss im August sein.

Kirby und das vergessene Land Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World (Switch 2) - 28. August

Die zweite der beiden Erstanbieter-Nintendo Switch 2 startet diesen Monat. Der Hauptteil dieses Spiels ähnelt dem Super Mario Party Jamboree vom letzten Monat, da es sich um eine aktualisierte Version von Kirby and the Forgotten Land handelt, die das leistungsstärkere System nutzt. Der zweite Teil ist der brandneue Star-Crossed World -Teil, der neue Story-Elemente, neue Mouthful Mode -Fähigkeiten und neue Herausforderungen hinzufügt, die es zu meistern gilt.

The Knightling (PC, PS5, Xbox Series) - 28. August

Wer diesen Sommer auf der Suche nach einem charmanten Action-Abenteuer ist, sollte ein Auge auf Twirlbound 's The Knightling werfen. Dabei handelt es sich um ein Open-World-Projekt, in dem die Spieler in die Rolle eines schildtragenden Knappen schlüpfen, der, nachdem er vom Verschwinden seines Lehnsherrn erfahren hat, beschließt, der Beschützer der Region zu werden, indem er seinen raffinierten und mächtigen Schild für alle Arten von Kampf- und Bewegungsfähigkeiten einsetzt.

Shinobi: Art of Vengeance (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 29. August

Die beliebte und berühmte Shinobi -Serie feiert ein Comeback in diesem beeindruckenden und glänzenden 2D-Action-Plattformer. Mit einem handgezeichneten Look und einer völlig neuen Geschichte ist hier Joe Musashi zurück und begibt sich auf einen Rachefeldzug, nachdem er in sein malerisches Dorf zurückgekehrt ist, wo es geplündert, zu Asche verbrannt und alle Clanmitglieder zu Stein verwandelt wurden. Musashi kanalisiert seine Wut und macht sich auf, Antworten zu finden und sich gegen diejenigen zu wehren, die seinem Clan Unrecht getan haben.

Lost Soul Aside (PC, PS5) - 29. August

Die letzte große Veröffentlichung des Monats, Lost Soul Aside, ist das nächste Projekt, das von PlayStation veröffentlicht wird, und es wird eine große Odyssee bieten, in der ein Mann die Menschheit und seine jüngere Schwester vor seltsamen dimensionalen Eindringlingen retten muss. Für diejenigen, die sich nach einem spannendenFinal Fantasy JRPG gesehnt haben, ist dies definitiv eines, auf das man achten sollte, wenn es auf PC und PS5 erscheint.

Und das war's, schauen Sie in einem Monat wieder, um zu sehen, was der September für Gaming-Fans bereithält.