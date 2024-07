Spiele, nach denen Sie Ausschau halten sollten - August 2024

HQ

Wir nähern uns bereits dem Ende des Sommers und das bedeutet, dass die Gamescom vor der Tür steht. Während wir uns auf die deutsche Messe freuen können, um mehr über die Titel zu erfahren, die später im Jahr 2024 und darüber hinaus erscheinen, gibt es im August auch einige absolute Knaller, auf die wir blicken können, sei es Indie oder AAA, Action, Plattform, MMORPG oder Sport, diesen Monat ist für jeden etwas dabei. Lassen Sie uns also in diesem Sinne in die neueste Folge von Games To Look For eintauchen.

Volgarr the Viking II (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 6. August

Es ist 10 Jahre her, dass der erste Volgarr the Viking sein Debüt feierte und die Spieler an ihre Grenzen brachte, und jetzt ist der berühmte Wikinger in einer Fortsetzung zurück. Dieses Mal ist Volgarr älter und weiser und nimmt es mit neuen Bedrohungen und Monstern mit einer Reihe mächtiger und frischer Fähigkeiten auf. Mit einer zugänglicheren (oder schwierigeren, je nach Wahl entscheidenden) Geschichte, in die du eintauchen kannst, wird dieses Spiel sogar mehrere Enden mit sich bringen.

HQ

Cat Quest III (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 8. August

Das dritte Kapitel der Cat Quest -Serie führt uns in die Puribbean, um ein Piratenabenteuer auf Schatzsuche zu erleben. Cat Quest III bietet eine neue Welt, die es zu erobern gilt, vollgepackt mit mehreren neuen Biomen, die es zu erkunden und mit der verfeinerten und angepassten Kampfsuite zu bekämpfen gilt. Mit Solo- und Koop-Spielen wird dies einer der Indies sein, die man im August fangen kann.

Werbung:

HQ

SteamWorld Heist II (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 8. August

Der nächste Teil der SteamWorld-Serie ist auch eine Fortsetzung des ehrlich gesagt brillanten SteamWorld Heist. In diesem Abenteuer-Strategiespiel macht sich eine Bande von Steambot-Piraten auf den Weg in die weite Welt, um herauszufinden, warum Süßwasser plötzlich giftig und gefährlich geworden ist. Mit neuen und verbesserten Erkundungs- und Kampfsystemen ist dieses Spiel ein weiterer Top-Indie-Spiel, auf den man achten sollte.

Werbung:

HQ

Madden NFL 25 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 16. August

Während viele von euch wahrscheinlich noch an EA Sports College Football 25 arbeiten, können diejenigen, die den Sprung zurück in die großen Ligen und die National Football League wagen wollen, sich auf Madden NFL 25 freuen, das diesen August debütiert. Der neueste Teil der Sportserie bringt ein paar verbesserte Systeme mit sich, um die Immersion und das Gameplay zu verbessern, während sie größtenteils das gleiche Madden-Erlebnis bieten, das wir im Laufe der Jahre erkannt haben.

Black Myth: Wukong (PC, PS5, Xbox Series) - 20. August

Eines der am meisten erwarteten Spiele seit der Enthüllung eines ersten Blicks auf das Gameplay vor Jahren, das vom Entwickler Game Science, Black Myth: Wukong stammt, ist ein Action-RPG, das die berühmte Legende von Sun Wukong neu erzählt. In diesem Spiel spielst du in einem Land der Mythen und musst es mit mystischen und tödlichen Gegnern aufnehmen, indem du deine fortgeschrittenen und umfassenden Fähigkeiten und Fertigkeiten auf die Probe stellst.

HQ

Dustborn (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 20. August

Der August ist wirklich ein fantastischer Monat für Indie-Projekte, denn nach unseren beiden vorherigen Auswahlen folgt Red Thread Games ' Dustborn, ein Einzelspieler-Action-Adventure über Liebe, Freundschaften, Hoffnung und die Macht der Worte. In Dustborn reisen die Spieler in Dustborn durch eine von der Justiz kontrollierte American Republic, um ein Paket aus dem westlichen Pazifik nach Ost-Nova Scotia zu bringen, alles mit Hilfe einiger seltsamer Roadtrip-Verbündeter.

HQ

Concord (PC, PS5) - 23. August

Sonys großer Helden-Shooter wird diesen Monat offiziell auf PC und PS5 erscheinen und ein Multiplayer-Erlebnis mit einem Guardians of the Galaxy -ähnlichen Humorton mit sich bringen. Concord debütiert als kostenpflichtiges Projekt und wird nach der Veröffentlichung einen langwierigen Support haben, der nicht in Form eines Battle Pass kommt, sondern mehrere neue Charaktere, Karten, Spielmodi und dergleichen mit sich bringt.

HQ

World of Warcraft: The War Within (PC) - 26. August

Die nächste große Erweiterung für World of Warcraft wird der Anfang von The Worldsoul Saga sein. The War Within führt die Spieler in einen unsichtbaren Teil von Azeroth weit unter der Erdoberfläche, um die Nerubian Empire zu erkunden und sich dem furchterregenden Harbinger of the Void und seiner Spinnentierarmee zu stellen. Unnötig zu erwähnen, dass WoW-Spieler sich auf eine Menge im August freuen können.

HQ

Visions of Mana (PC, PS4, PS5, Xbox Series) - 29. August

Square Enix wird im August zu einer seiner kultigsten Serien zurückkehren, wenn das nächste große Visions of Mana -Spiel erscheint. Dieses RPG spielt in einer Fantasy-Welt und die Spieler haben die Aufgabe, eine Fee zu beschützen, die zum Tree of Mana reist, um ihr ihre Seele zu opfern, um den Manafluss zu verjüngen. Auf deinem Weg stehst du Monstern und Kreaturen gegenüber, die sich auf einem nahezu nahtlosen, halboffenen Feld voller Geheimnisse befinden.

HQ

Monster Jam Showdown (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 29. August

Die Rennsport-Gurus von Milestone versuchen sich diesen August erneut im Arcade-Rennen, wenn sie Monster Jam Showdown debütieren. Wie der Name schon sagt, dreht sich dieses Spiel darum, Offroad-Strecken und Levels mit einer Reihe von lizenzierten Monster Jam Monstertrucks zu zerreißen. Mit Offline- und Online-, Solo- und Multiplayer-Action, auf die man sich freuen kann, ist dies ein Film für Arcade-Rennsport-Fans, den man sich ansehen sollte.

HQ

Akimbot (PC, PS5, Xbox Series) - 29. August

Plattformer-Fans können sich freuen! Die Pumpkin Jack -Schöpfer von Evil Raptor sind diesen August mit dem Sci-Fi-Thema Akimbot zurück, einem Spiel, das sich um den gesetzlosen Roboter Exe und seinen schlauen Kumpel Shipset dreht, die durch die Galaxie reisen und Armeen von Robotern entweder zu Fuß oder am Steuer eines raffinierten Raumschiffs durchbrechen.

HQ

Star Wars Outlaws (PC, PS5, Xbox Series) - 30. August

Abgerundet wird der August durch die wohl größte Markteinführung des Monats: Star Wars Outlaws. Dieser Titel stammt von Massive Entertainment, demselben Entwickler, der kürzlich Avatar: Frontiers of Pandora debütiert hat, und entführt die Spieler in eine weit, weit entfernte Galaxie, um ein Leben als Gesetzloser zu führen, der für verschiedene kriminelle Syndikate arbeitet und vor ihnen flieht, die die Outer Rim unter der Nase der Galactic Empire betreiben. Unnötig zu erwähnen, dass dies eines der größten Spiele des gesamten Jahres 2024 sein wird.

HQ

Und da haben wir es, ein weiteres Spiel, nach dem man suchen sollte in den Büchern. Schauen Sie nächsten Monat wieder vorbei, wenn wir uns ansehen, was der September 2024 bringt.