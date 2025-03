Spiele, nach denen Sie Ausschau halten sollten - April 2025

HQ

Es ist fast ein neuer Monat und wir alle wissen, was das bedeutet. Es ist an der Zeit, einen Blick darauf zu werfen, was die nächsten Wochen für Videospielfans bereithalten, und das alles im Rahmen einer brandneuen Episode von Games To Look For. Dieser April hält für Gamer aller Art viel bereit, darunter viele Plattform-Exklusivtitel und sogar einige neue Plattform-Launches. Also, mach es dir gemütlich und schau, was du im kommenden Monat spielen solltest.

HQ

Koira (PC, PS5) - 1. April

Den Auftakt macht der neueste Titel, der von Life is Strange creator Don't Nod veröffentlicht wird. Das liebenswerte Koira, das aus dem Finnischen Studio Tolima stammt, dreht sich um einen Waldgeist, der die Aufgabe hat, einen kleinen Welpen zu retten und in Sicherheit zu bringen, während er den Gefahren und Gefahren eines grausamen Waldes auf dem Weg entgeht. Mit einer beeindruckenden künstlerischen Ausrichtung und einer emotionalen Erzählung wirst du dieses Indie-Abenteuer nicht verpassen wollen.

HQ

Werbung:

Steel Hunters (PC) - 2. April

Wargaming wird in diesem Frühjahr sein Projektangebot erweitern, indem es das actiongeladene Steel Hunters in den Early Access auf dem PC bringt. In diesem Spiel treten sechs Teams mit je zwei Spielern auf einer postapokalyptischen Erde gegeneinander an, während sie über riesige Mech-Anzüge verfügen, die verbessert und mit mächtigen und breiten Waffen und Werkzeugen ausgestattet sind. Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Multiplayer-Titel sind, den Sie ausprobieren können, ist Steel Hunters definitiv einen Blick wert.

HQ

The Last of Us: Part II Remastered (PC) - 3. April

Das gefeierte und unvergessliche Abenteuer kommt nach fast fünf Jahren Exklusivität für PlayStation-Konsolen endlich auf den PC. The Last of Us: Part II Remastered ist die verbesserte und erweiterte Version des Originalspiels, die jetzt eine Vielzahl von PC-zentrierten Funktionen und Ergänzungen bietet, während der erstaunliche charakteristische Kern und die Geschichte, die im Jahr 2020 so viele umgehauen haben, erhalten bleiben.

Werbung:

HQ

Südlich von Mitternacht (PC, Xbox Series) - 8. April

Das nächste Action-Adventure von Compulsion, einer der größten Veröffentlichungen im April, ist unter dem Namen South of Midnight bekannt und entführt die Spieler in eine fantastische Version des amerikanischen Südens, um die Geschichte von Hazel zu erleben, einer jungen Frau, die kürzlich entdeckte magische Fähigkeiten nutzt, um die Welt wieder aufzubauen und von der Dunkelheit zu reinigen, die sie ergriffen hat. Und das alles, während sie versucht, ihre verlorene Mutter zu finden, die ihr während eines Sturms entrissen wurde.

HQ

Commandos: Origins (PC, PS5, Xbox Series) - 9. April

Nach einer kleinen Pause feiert das Commandos -Franchise im April dieses Jahres sein großes Comeback in Form eines brandneuen Teils von Entwickler Claymore Game Studios. Dies ist eine lang erwartete Fortsetzung des Originaltitels, die sich auf die Anfänge des Kommandokriegs im Zweiten Weltkrieg konzentriert und eine neue Sichtweise auf die taktische Echtzeit-Action bietet, für die die Serie in den folgenden Jahren bekannt geworden ist.

HQ

Blue Prince (PC, PS5, Xbox Series) - 10. April

Puzzle-Fans unter uns haben zweifellos ein gespanntes Auge auf das ungewöhnliche Blue Prince von Dogubomb geworfen, einen Titel, der eine Vielzahl von Dingen bedeutet. In diesem Spiel dreht sich alles um die Erkundung einer mysteriösen Villa, indem du durch wechselnde Korridore und Kammern navigierst, alles auf der Suche nach einem angeblich 46. Zimmer in diesem geschichtsträchtigen und veralteten Haus. Mit seiner Roguelike-Natur und einer atemberaubenden künstlerischen Ausrichtung wirst du diesen vielversprechenden Indie-Film nicht verpassen wollen.

HQ

Forever Skies (PC, PS5) - 14. April

Begeben Sie sich in das weite Jenseits im kommenden kooperativen Survival-Crafting-Spiel von Far From Home. Dieses Projekt mit dem Namen Forever Skies stellt die Spieler vor die Aufgabe, auf einer postapokalyptischen Erde zu überleben, indem sie ein aufrüstbares High-Tech-Luftschiff bewohnen, das es den Spielern ermöglicht, die Welt auf der Jagd nach Ressourcen und einem Heilmittel zu durchqueren, um die Menschheit vor einem düsteren Schicksal zu retten.

HQ

Lost Records: Bloom and Rage - Tape 2 (PC, PS5, Xbox Series) - 15. April

Die zweite Hälfte des erzählerischen Abenteuers von Don't Nod erscheint diesen Monat. Nach den Ereignissen des ersten Bandes, Bloom, wird das zweite Kapitel, das als Rage bekannt ist, die übernatürlichen Ereignisse enträtseln, die die junge Gruppe von Mädchen erlebte und die ihr Leben in den folgenden fast drei Jahrzehnten prägten.

HQ

Indiana Jones und der große Kreis (PS5) - 17. April

Der erste von zwei Xbox Game Studios '-Titeln, die diesen Monat für PlayStation-Konsolen erscheinen. Nach einer kurzen Zeit der Konsolenexklusivität auf der Xbox Series X/S feiert das gefeierte MachineGames ' Indiana Jones and the Great Circle sein PS-Debüt und bringt ein originelles, von den 80ern inspiriertes Abenteuer mit sich, in dem der berühmte Archäologe auf der Jagd nach mythischen Artefakten um die Welt reist und versucht, einen schrecklichen Nazi-Plan zu vereiteln.

HQ

Clair Obscur: Expedition 33 (PC, PS5, Xbox Series) - 24. April

Eine der anderen großen Veröffentlichungen im April, Clair Obscur: Expedition 33 von Sandfall Interactive, entführt die Fans in eine erstaunliche mythische Welt und folgt einer Sammlung von Helden, die die Aufgabe haben, ein mächtiges Wesen namens Paintress zu zerstören, um zu verhindern, dass sie erneut den Tod malt. Inspiriert vom Frankreich der Belle Epoque ist dies ein rundenbasiertes RPG, das ebenfalls Echtzeit-Mechaniken verwendet und eine gestapelte Besetzung von Darstellern bietet, die die verschiedenen Charaktere bilden.

HQ

Fatal Fury: City of the Wolves (PC, PS4, PS5, Xbox Series) - 24. April

Wir haben lange darauf gewartet, dass dies Realität wird, aber nach 28 Jahren feiert diesen Monat ein brandneues Kapitel in der Fatal Fury -Serie sein Debüt. Fatal Fury: City of the Wolves nimmt die sagenumwobene Saga und verpasst ihr einen frischen Anstrich und einen neuen Kunststil und liefert dann ein straffes und actiongeladenes Kampf-Setup, das ebenso aufregend wie herausfordernd zu meistern sein soll.

HQ

Days Gone Remastered (PS5) - 25. April

PlayStation hat es sich zur Gewohnheit gemacht, leicht verbesserte Versionen seiner größten PS4-Titel anzubieten, und der nächste, der diese Behandlung erhält, ist Bend Studio Days Gone. Das kommende Remaster wird das postapokalyptische Abenteuer aufgreifen und es mit besserer Auflösung, Grafiktreue und Leistung verbessern, DualSense-Unterstützung einführen und sogar ein paar zusätzliche Goodies hinzufügen, darunter ein neues Horde Assault Mode, um deine Fähigkeiten gegen größere und furchterregendere Freaker Horden auf die Probe zu stellen.

HQ

Forza Horizon 5 (PS5) - 29. April

Das zweite von zwei Xbox Game Studios '-Projekten, die für PlayStation 5 erscheinen. Dieses Mal ist es eines der großen Franchises, das den Sprung schafft, wobei Forza Horizon 5 von Playground zum ersten Mal die Xbox-Konsolenexklusivität der Franchise aufgeben wird, um PS5-Fans die Möglichkeit zu geben, nach Mexiko zu fahren, um Autos zu fahren, Stunts auszuführen und sich ansonsten einfach nur in der sengenden Sonne zu sonnen.

HQ

Und das war's, Leute! Das ist ein weiteres Spiel, nach dem man in den Büchern Ausschau halten sollte, und kehren Sie in ein paar Wochen zurück, um zu sehen, was der Mai 2025 für Videospielfans bereithält.