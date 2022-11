Spiele, nach denen man suchen sollte - November 2022

HQ

Wir sind jetzt ziemlich an der letzten Hürde des Jahres, wenn es um Spieleveröffentlichungen geht, denn während der Dezember normalerweise ein paar große Titel hat, nach denen man Ausschau halten muss, wird der November oft als der letzte Monat des Jahres für Massenstarts angesehen, da Entwickler und Publisher versuchen, einen Sprung in die Feiertage zu bekommen. Und da dies der Fall ist, ist dieser November vollgestopft mit einer Reihe aufregender Starts, also lasst uns ohne weitere Umschweife die vorletzte Ausgabe von Games to Look For 2022 starten.

The Chant (PC, PS5, Xbox-Serie) - 3. November

Halloween mag an diesem Punkt vorbei sein, aber das ändert nichts an Brass Tokens Entscheidung, das verrückte Horror-Action-Adventure-Spiel The Chant zu debütieren. Dieses Einzelspieler-Third-Person-Erlebnis findet in einem abgelegenen spirituellen Retreat statt und fordert die Spieler auf, die übernatürlichen und psychedelischen Schrecken, die die Insel als Heimat bezeichnen, herzustellen, zu kämpfen und ihnen auszuweichen, indem sie einem verpfuschten Ritual folgen, das ein Tor zu einer Dimension voller kosmischer Schrecken öffnete.

WRC Generations (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 3. November

Wir werden uns kurz fassen, da KT Racing und Nacon beschlossen haben, WRC Generations aus dem ursprünglichen Oktober-Veröffentlichungsfenster zugunsten einer gleichzeitigen Plattformveröffentlichung im November zu verschieben. Dieser Titel bringt die Ära der Hybrid-Rallye-Autos sowie eine breite Auswahl an Strecken, Teams und Autos, um durch eine Vielzahl von ikonischen Orten zu stürzen und zu rasen.

Harvestella (PC, Switch) - 4. November

Square Enix wird sein Herbstportfolio mit dem Lebenssimulations-RPG Harvestella fortsetzen. In einer Fantasy- und magischen Welt bauen die Spieler in diesem Spiel ein Haus und ein Farmgrundstück auf, während sie das Land erkunden und den Bewohnern der nahe gelegenen Stadt bei Aufgaben helfen und sich gegen die gefährlichen Kreaturen wehren, die ihren Lebensunterhalt bedrohen. Unnötig zu sagen, dass es viel zu tun gibt, besonders wenn man das Geheimnis im Kern der Erzählung berücksichtigt, das gelöst werden muss.

Football Manager 2023 (PC, PS5, Xbox Series, Switch, iOS, Android) - 8. November

Um es gleich vorweg zu nehmen: Football Manager 2023 ist eher ein breiter Begriff, der die vielen ähnlichen Starts zusammenfasst, die alle am 8. November stattfinden. Hier werden Sega und Sports Interactive die PC-Edition namens Football Manager 2023, die Konsolenedition Football Manager 2023 Console, die Switch- und iPad-Version mit dem Titel Football Manager 2023 Touch und schließlich die breitere iOS- und Android-Edition vorstellen, die als Football Manager 2023 Mobile gilt. In der Tat eine ganze Handvoll, aber wenn Sie Spaß daran haben, einen Fußballverein zu leiten, sollte einer davon genau das Richtige für Sie sein.

Sonic Frontiers (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 8. November

Segas ikonischer blauer Igel ist seit geraumer Zeit nicht gerade der überzeugendste Videospiel-Protagonist, aber Sonic Team will das mit dem ehrgeizigen Sonic Frontiers korrigieren. Mit einem Open Zone-Format, das mehr Erkundungsoptionen bietet, zusammen mit einem neuen Kampfsystem, einigen wiederkehrenden 3D-Plattformsequenzen, die alle mit der charakteristischen ultraschnellen Bewegung der Serie übereinstimmen, ist dies ein Titel, der neu definieren will, wie wir Sonic the Hedgehog in einem Videospiel sehen.

God of War: Ragnarök (PS4, PS5) - 9. November

Zweifellos eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres, greift Santa Monica Studios' God of War: Ragnarök die Ereignisse der Folge 2018 auf und sieht Kratos und Atreus mit einem zornigen Asgard konfrontiert, einschließlich eines schrecklichen Thor, der sich bemüht, die drohende Bedrohung von Ragnarök zu unterdrücken, bevor seine Prophezeiung das berühmte und mächtige Reich beansprucht. Dieses Spiel führt das Vater-Sohn-Duo durch die Neun Reiche und führt eine Reihe interessanter neuer Charaktere ein, während verschiedene bekannte Gesichter zurückkehren, um dort weiterzumachen, wo sie aufgehört haben.

Pentiment (PC, Xbox One, Xbox-Serie) - 15. November

Obsidian Entertainment hat derzeit eine sehr lange Liste von Projekten auf dem Teller, aber das nächste Debüt ist das historische Mystery-Erzähl-Abenteuerspiel Pentiment. Die Idee hinter diesem Titel spielt im Bayern des 16. Jahrhunderts und ist es, eine Reihe von Morden über einen Zeitraum von 25 Jahren aufzudecken, um herauszufinden, wer das Verbrechen begangen hat und es verdient, bestraft zu werden. Mit unzähligen Entscheidungen und Entscheidungen, von denen jede einen Einfluss auf die Erzählung haben wird, erwarten Sie nicht, dass die Wahrheit offensichtlich ist.

Call of Duty: Warzone 2.0 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox-Serie) - 16. November

Wir müssen Ihnen an dieser Stelle nicht sagen, was Call of Duty: Warzone ist. Sie sind sich wahrscheinlich mehr als bewusst. Aber was ist diese 2.0-Edition und warum hat sie es in diese Folge von GTLF geschafft? Nun, das liegt daran, dass Activision das gesamte Warzone-Erlebnis in diesem Monat erheblich verbessert, indem es eine neue Technologie verwendet, die das kürzlich gestartete Call of Duty: Modern Warfare II antreibt, zusätzlich zu einer besseren Cross-Progression-Unterstützung unter Call of Duty-Titeln, mit Ricochet Anti-Cheat am ersten Tag, optimierten Gameplay-Elementen sowie einer neuen Karte, neuen Fahrzeugen, Waffen, Shop-Interface und mehr.

Goat Simulator 3 (PC, PS5, Xbox-Serie) - 17. November

Nein, du bist nicht verrückt. Es gab keine Goat Simulator 2, Coffee Stain hat sich stattdessen entschieden, direkt zu Goat Simulator 3 zu springen. Und mit einem solchen Sprung nach vorne, können wir in diesem Nachfolger des äußerst beliebten Titels ein wirklich verrücktes und geradezu bizarres Sandbox-Erlebnis erwarten, das es den Spielern ermöglicht, ihrer ultimativen Fantasie zu frönen, eine unzerstörbare und durch und durch irritierende Ziegenbedrohung zu sein.

The Dark Pictures: The Devil in Me (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox-Serie) - 18. November

Im nächsten Teil der The Dark Pictures Anthology von Supermassive Games steht eine neue Gruppe von Personen im Mittelpunkt und stellt sich den Schrecken eines Hauses, das als moderne Nachbildung des berüchtigten Murder Castle des Serienmörders H.H. Holmes gilt. Mit vielen versprochenen Jump Scares und beängstigenden Begegnungen soll dieser Titel das große Horror-Videospiel des November 2022 werden.

Pokémon Scharlachrot/Violett (Switch) - 18. November

Während God of War: Ragnarök wahrscheinlich die beste Chance im November auf Anerkennung und Auszeichnungen sein wird, wird Pokémon Scarlet/Violet zweifellos der meistverkaufte Titel des Monats und vielleicht sogar das meistverkaufte Switch-Spiel des gesamten Jahres sein. Warum? Denn dies wird die nächste große neue Generation für Pokémon-Spiele bringen, einschließlich einer brandneuen Region, einer Sammlung neuer Taschenmonster und einer geänderten Gameplay-Formel, die Open-World-Optionen und sogar neue Möglichkeiten zum Erkunden bietet. Wenn Sie ein Fan des ikonischen Franchise sind, haben Sie zweifellos dieses im Auge behalten.

Evil West (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox-Serie) - 22. November

Der Wilde Westen wird von einer Geißel heimgesucht. Keine Geißel von Banditen oder Gesetzlosen, sondern blutrünstige Vampire, die nichts anderes wollen, als sich von den unglücklichen Menschen zu ernähren und zu vermehren, die die raue Grenze ihre Heimat nennen. In Evil West 2 schlüpfst du in den Mantel eines Wildwest-Superhelden, der in die Region gekommen ist, um sie von ihren unerwünschten, untoten Mietern zu befreien, alles mit Hilfe einer Sammlung von Schusswaffen, Waffen und sogar einem blitzfähigen Spießrutenlauf, um Vampire buchstäblich bis ins Mark zu schockieren.

Warhammer 40.000: Darktide (PC) - 30. November

Das Wichtigste zuerst: Warhammer 40,000: Darktide kommt immer noch auf Konsolen der Xbox Series, aber zu einem etwas späteren und derzeit unbekannten Datum im Vergleich zur PC-Edition, die im November erscheint. Diese Version des legendären Universums von Vermintide-Entwickler Fatshark führt die Spieler in die Bienenstockstadt Tertium, um sich den wachsenden Bedrohungen unter der Oberfläche der dystopischen Welt zu stellen und sie zu beseitigen. Mit einem First-Person-Shooter-Gameplay-Fokus bietet dieser Titel eine Reihe von Charakter-Archetypen und -Klassen sowie eine Menge Waffentypen, die es zu verwenden und zu meistern gilt.

Das tut es noch einmal. Wie üblich, schaut in einem Monat vorbei, um zu sehen, was die letzte Ausgabe von Games To Look For in diesem Jahr bereithält.