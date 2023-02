Spiele, nach denen man suchen sollte - März 2023

HQ

Es ist fast ein neuer Monat und das bedeutet, dass wir eine neue Liste von Spielen haben, auf die wir achten müssen. Da der März ein arbeitsreicher Monat ist, aber nicht so immens gepackt ist wie der Februar, den wir abschließen, gibt es viele Spiele, auf die man sich freuen kann, also lasst uns ohne weitere Umschweife mit einer neuen Episode von Games To Look For weitermachen.

Wo Long: Fallen Dynasty (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 3. März

Team Ninja ist zurück mit einer neuen Interpretation des Action-RPG-Genres. Dieser Titel führt die Spieler in die Ära der Drei Reiche in China, wo sie zu einem namenlosen Krieger werden, der kriegerische Fraktionen überwinden und schreckliche Bestien überleben muss, die in der Welt lauern, alles in dem Bemühen, Ihren Namen in der Geschichte zu fälschen. Wo Long: Fallen Dynasty wird den Monat auch als eine der ersten Game Pass-Ergänzungen beginnen, was es für PC- und Xbox-Besitzer noch zugänglicher macht.

Mato Anomalies (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 10. März

Arrowiz erweitert das JRPG-Genre diesen Monat mit dem Anime-Spiel im Visual Novel-Stil Mato Anomalies. Dieser Titel spielt in einer neo-futuristischen Version einer vergangenen orientalischen Stadt und fordert die Spieler auf, eine Reihe seltsamer Ereignisse zu untersuchen, die die Stadt plagen. Mit einem Dual-Protagonisten-System und einer intelligenten Kampfsuite, die viele Entscheidungen in die Hände des Spielers legt, ist dieses Spiel eines für die JRPG-Fans.

DC's Justice League: Cosmic Chaos (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 10. März

Outright Games mag für seine kinderfreundlichen Videospiele bekannt sein, aber der nächste auf seiner Liste der veröffentlichten Titel sucht nach einem für DC-Fanatiker jeden Alters. Dieser Titel, der als DC's Justice League: Cosmic Chaos bekannt ist, fordert die Spieler auf, sich als Superman, Batman und Wonder Woman zu verkleiden, um ihre Verbündeten und das lokale Happy Harbour-Gebiet aus den Fängen des ruchlosen Mr. Mxyzptlk zu befreien.

The Dark Pictures: Switchback VR (PS VR2) - 16. März

Supermassive Games versprach PlayStation VR2-Besitzern ein Horror-Erlebnis und genau das werden sie im März bekommen. The Dark Pictures: Switchback VR ist eine VR-Achterbahn, in der die Spieler Waffen einsetzen müssen, um sich gegen die Gefahren und Schrecken zu wehren - viele aus der ersten Staffel der Anthologie-Serie -, die auf der Strecke vor dir auftauchen, während du auf Inferno's Ride bist. Mit mehreren Wegen und Schrecken, auf die man stoßen kann, sollen keine zwei Fahrten gleich sein.

WWE 2K23 (PC, PS4. PS5, Xbox One, Xbox Series) - 17. März

Nach einer kleinen Pause vor WWE 2K22 ist 2K Games wieder auf Kurs und liefert jährliche Wrestling-Spiele, die auf der größten Wrestling-Marke basieren, die es gibt: WWE. Die diesjährige Ausgabe WWE 2K23 sieht John Cena als Cover-Star und enthält sogar eine Geschichte, die sich um die 20-jährige Karriere des legendären Wrestlers dreht und Verbesserungen für MyGM, MyFaction, Universe Mode und Multiplayer bringt.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon (Switch) - 17. März

Haben Sie sich jemals gefragt, wie Bayonetta zu der furchtlosen Hexe wurde, die sie ist? Wenn ja, sollte dieses Nintendo Switch-Spinoff genau das Richtige für Sie sein. Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon ist ein ganz anderes Bayonetta-Spiel, in dem die Spieler auf einen farbenfroheren animierten Kunststil stoßen, während sie die Protagonistin Cereza (die Frau, die Bayonetta werden sollte) und ihren Begleiter Dämon Cheshire durch die Avalon Forest führen.

Deceive Inc. (PC, PS5, Xbox Series) - 21. März

Wir haben uns alle gefragt, wie es wäre, ein Geheimagent zu sein. Wir haben alle einen Bond-Film gesehen und dachten: "Ich kann das". Nun, jetzt kannst du in Sweet Bandits Studios Multiplayer-Spionage- und Täuschungstitel, Deceive Inc. Solo-Agenten oder Teams von Spielern auf einer Vielzahl von Karten gegeneinander antreten, dieses Spiel fordert dich auf, ein spezielles Artefakt zu entdecken, zu greifen und mit ihm zu entkommen, während Gegner versuchen, deine Pläne zu vereiteln und mit dem Artefakt selbst zu entkommen.

Resident Evil 4 Remake (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 24. März

Es gibt wahrscheinlich nicht viel zu erklären, was hier getan werden muss, da wir wahrscheinlich alle mit Resident Evil 4 und auch den Remakes vertraut sind, die Capcom in den letzten Jahren herausgebracht hat. Dennoch wird der Resident Evil 4 Remake das ikonische Abenteuer mit Leon S. Kennedy an der Spitze zurückbringen und es mit besserer Grafik und Leistung an die moderne Zeit anpassen, zusätzlich zu einer Reihe neuer Gameplay-Ergänzungen, die darauf abzielen, das Spiel auf unerwartete Weise zu erweitern.

EA Sports PGA Tour (PC, PS5, Xbox Series) - 24. März

Nach ein paar Jahren Pause kehrt EA mit EA Sports PGA Tour in die Welt der Golf-Videospiele zurück. Diese aktuelle Version einer der ältesten Sportarten, die noch gespielt wird, wird als offizielle Heimat der Masters bezeichnet, da sie eine Auswahl exklusiver, lizenzierter Kurse und Spieler bietet, die zu den anspruchsvollsten Golfplätzen der Welt reisen, in der Hoffnung, dass ihre Namen in die Geschichtsbücher eingetragen werden. Mit einer verbesserten Gameplay-Suite und sogar Ergänzungen zum Career-Modus und Multiplayer will dies den Mantel als das zu schlagende Golfspiel zurückerobern.

Crime Boss: Rockay City (PC, PS5, Xbox Series) - 28. März

Wolltest du schon immer mit einigen der größten Namen Hollywoods in einem Videospiel zusammenarbeiten? Wenn ja, sollte Crime Boss: Rockay City genau das Richtige für Sie sein. Mit Chuck Norris, Michael Rooker, Danny Trejo, Kim Basinger, Michael Madsen, Danny Glover, Damion Poitier und sogar Vanilla Ice fordert Sie dieser von den 90ern inspirierte Titel auf, die Verbrechensleiter einer sonnigen Stadt zu erklimmen, während Sie sich anderen Verbrecherbossen stellen und vom Sheriff's-Radar fernbleiben.

Und das tut es wieder einmal. Schauen Sie in etwa einem Monat vorbei, um zu sehen, nach welchen Spielen vom April 2023 Sie Ausschau halten sollten.