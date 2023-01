Spiele, nach denen man suchen sollte - Januar 2023

HQ

Es ist ein neues Jahr und ein neuer Monat, und jetzt, da die Feiertage hinter uns liegen, ist es an der Zeit, herauszufinden, was die nächsten Wochen für Gaming-Fans bereithalten. Während der Januar ein bisschen unfruchtbar ist, wenn es um große Neuerscheinungen geht (wie immer), gibt es ein paar bemerkenswerte Titel, nach denen man Ausschau halten sollte, also lassen Sie uns in eine brandneue Folge von Games To Look For eintauchen.

One Piece Odyssey (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 13. Januar

Fans der massiven und langjährigen Anime-Serie One Piece werden bald in der Lage sein, das ikonische Universum in einem brandneuen RPG von ILCA und Bandai Namco zu erkunden. One Piece Odyssey sieht Spieler, die sich als Strohhut-Crew zusammenschließen, während sie sich auf der Suche nach einer neuen Insel und neuen Möglichkeiten auf ein Abenteuer durch die Neue Welt begeben, bevor sie Schiffbruch erleiden und in einem tropischen Paradies gefangen sind, das von endlosen Stürmen umgeben ist. Dieses Spiel findet im Rahmen der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum von One Piece statt und richtet sich an neue und alte Fans des beliebten Anime.

Werbung:

Persona 3 Portable & Persona 4 Golden (PC, PS4, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 19. Januar

Obwohl es sich nicht um neue Spiele handelt, ist es nach dem massiven Erfolg, der sich aus der Landung von Persona 5 Royal auf modernen Plattformen im Jahr 2022 ergab, erwähnenswert, dass sowohl Persona 3 Portable als auch Persona 4 Golden in diesem Monat die gleiche Behandlung erhalten werden. Bei ihrem Debüt auf dem PC, den beiden neuesten Generationen von Xbox, Nintendo Switch und ausschließlich PlayStation 4 - da PS5 keine native Version erhalten wird - sollten Sie sich diese ikonischen JRPGs in ein paar Wochen noch einmal ansehen.

Fire Emblem Engage (Switch) - 20. Januar

Nintendos großes Spiel des Monats bringt die Fans mit dem brandneuen RPG Fire Emblem Engage zurück in das Fire Emblem-Universum. Nach dem Erwachen des bösen Drachenfells werden sich in diesem Spiel legendäre Helden zusammenschließen, um den mystischen Kontinent Eylos vor der Verwüstung zu schützen und zu retten. Mit rundenbasierten strategischen Kämpfen, bei denen die Spieler Befehle und Bewegungen sorgfältig planen und ausführen müssen, wird Fire Emblem Engage im Laufe des Jahres sogar um zusätzliche Inhalte als Teil des Erweiterungspasses erweitert.

Werbung:

HQ

Monster Hunter Rise (PS4, PS5, Xbox One, Xbox-Serie) - 20. Januar

Ähnlich wie bei Persona ist es aufgrund des allgemein recht fehlenden Monats Januar erwähnenswert, dass Monster Hunter Rise nach seinem Debüt auf Switch auf noch mehr Plattformen kommen und kurze Zeit später auf dem PC starten wird. Dieses Mal werden sowohl PlayStation als auch Xbox die Rise-Behandlung erhalten, da die Bestientötungsrate in wenigen Wochen sowohl auf aktuelle als auch auf die neueste Generation der Plattform kommen wird, ausgestattet mit einer Reihe plattformspezifischer Funktionen.

Forspoken (PC, PS5) - 24. Januar

Nach einigen Verzögerungen im Laufe des Jahres 2022 sind Square Enix und Luminous Productions endlich bereit, das magische RPG Forspoken in die Wildnis zu entlassen. Dieses Spiel spielt im fantastischen Reich von Athia und sieht die Spieler als Frey, einen New Yorker, der aus dem Stadtbild der Metropole in eine zusammenbrechende und feindliche Welt aus Ihrer wildesten Fantasie gezogen wurde. Mit einer breiten Sammlung von Zaubersprüchen, die es zu meistern gilt, vielen bösen Kreaturen, die es zu überwinden gilt, und Tonnen von Geheimnissen, die es zu lüften gilt, will dieses Spiel den Titel des größten Blockbusters des Januars übernehmen.

HQ

OddBallers (PC, PS4, Xbox One, Switch) - 26. Januar

Wenn Sie nach einem dämlichen neuen Partyspiel gesucht haben, mit dem Sie und Ihre Freunde testen können, dann suchen Sie nicht weiter. OddBallers ist ein verrücktes und seltsames Multiplayer-Partyspiel, in dem die Spieler in einer verrückten Version von Völkerball gegeneinander antreten. Vollgepackt mit seltsamen Minispielen und Regeln, die nur gebrochen werden sollen, ist dieser Titel für lokale Genossenschaften mit vier Spielern oder Online-Spiele für sechs Spieler gedacht.

Dead Space Remake (PC, PS5, Xbox-Serie) - 27. Januar

Ihr habt dieses Spiel vielleicht schon einmal gespielt, aber im Gegensatz zu Persona und Monster Hunter Anfang des Jahres hat EA Motive nicht nur das ikonische Survival-Horror-Spiel zurückgebracht, sondern auch seine Grafik verbessert, Gameplay-Elemente verbessert, um nahtloser zu machen, und verbessertes Audio, Beleuchtung, Feinde und mehr, um Dead Space als modernes und aufregendes Erlebnis wieder zum Leben zu erwecken, das ausschließlich für Plattformen der aktuellen Generation entwickelt wurde.

HQ

Spongebob Schwammkopf: The Cosmic Shake (PC, PS4, Xbox One, Switch) - 31. Januar

Nickelodeons berühmter Schwamm wird später in diesem Monat wieder in Videospielform verfügbar sein, wenn der Plattformer Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake auf PC, Switch und PlayStation- und Xbox-Konsolen der letzten Generation erscheint. Dieses Spiel erstreckt sich über mehrere Wunschwelten mit Ritter, Cowboys, Piraten und mehr und sieht Spongebob und Patrick, die daran arbeiten, ihre Freunde zu retten, die sich in diesen großartigen Reichen verloren haben.

HQ

Das war's auch schon für diesen Monat, aber kehren Sie in ein paar Wochen zurück, wenn wir einen Blick darauf werfen, was der Februar 2023 für Videospielfans bereithält.