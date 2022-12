Spiele, nach denen man suchen sollte - Dezember 2022

HQ

2022 ist fast vorbei. Wir sind auf der Zielgeraden und während das zweifellos bedeutet, dass viele von euch auf die Feiertage oder vielleicht sogar Anfang 2023 blicken, die absolut mit brandneuen und vielversprechenden Spielen gefüllt sind, hat der Dezember ein paar interessante Projekte, nach denen man Ausschau halten sollte. Lassen Sie uns also ohne weitere Umschweife in die letzten Spiele 2022 eintauchen, nach denen wir suchen sollten.

The Callisto Protocol (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 2. Dezember

Es ist nicht zu leugnen, dass der Dezember ziemlich vorgezogen ist. Das ist es immer. Aber obwohl es der letzte Monat des Jahres ist, ist der 2. Dezember ein großer, und alles beginnt mit dem Debüt von Striking Distance, The Callisto Protocol. Das Survival-Horror-Spiel ist eines der am meisten erwarteten Projekte des Jahres, seit es detaillierter gezeigt wurde, und die Spieler schlüpfen in die Rolle von Jacob Lee, einem Mann, der überleben und dem Black Iron Gefängnis entkommen will, das von einem bösen und schrecklichen außerirdischen Krankheitserreger verwüstet wird.

Marvel's Midnight Suns (PC, PS5, Xbox-Serie) - 2. Dezember

Firaxis war es nicht fremd, seinen nächsten Titel zu präsentieren, ein Projekt, das einige der kultigsten Superhelden und Schurken von Marvel zusammenbringt und sie in taktischer RPG-Action gegeneinander antreten lässt. Marvel's Midnight Suns bittet einige der mächtigsten Helden der Erde, sich zusammenzuschließen und sich der bösen Lilith und dem älteren Gott Chthon zu stellen. die versuchen, die Welt mit übernatürlichen Kräften zu übernehmen. Mit einem dunkleren Ansatz als das, was wir normalerweise in Marvel-Werken sehen, wird dies ein Superhelden-Abenteuer sein, anders als viele, die wir zuvor gesehen haben.

Need for Speed Unbound (PC, PS5, Xbox-Serie) - 2. Dezember

Abgerundet wird der Gigant vom 2. Dezember durch den neuesten Need for Speed-Teil von Criterion. Bekannt als Need for Speed Unbound, führt dieses Spiel die Spieler in die Straßen von Lakeshore, einem urbanen Paradies, in dem sich Autoenthusiasten in Scharen versammeln, um ihre Garagen zu konkurrieren, anzupassen und zur Schau zu stellen, während sie davon träumen, das führende und ultimative Straßenrennen zu bestreiten: The Grand.

Fortnite Chapter 4 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, iOS, Android) - 4. Dezember

Während wir normalerweise neue Saisons von lang laufenden Spielen überspringen, ist ein neues Fortnite-Kapitel im Wesentlichen das Äquivalent einer Erweiterung, was bedeutet, dass es definitiv etwas ist, nach dem man Ausschau halten sollte. Diese nächste Ära von Fortnite, die am 4. Dezember (ja, einem Sonntag) beginnen soll, ziemlich bald nach dem Fracture-Event am 3. Dezember, wird nicht nur Kapitel 3 für immer schließen, sondern auch große Veränderungen auf der Insel mit sich bringen.

Hello Neighbor 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 6. Dezember

Wenn Sie in den letzten Jahren eine große Videospielkonferenz gesehen haben, haben Sie ohne Zweifel einen Trailer für die gruselige Fortsetzung von tinyBuild gesehen. Hello Neighbor 2 fordert die Spieler auf, eine zunehmend intelligente KI zu überlisten, die einen geheimnisvollen und beunruhigenden Nachbarn darstellt, der studiert und aus Ihren Bewegungen lernt, während Sie versuchen herauszufinden, was genau er verbirgt. Mit einer ganzen Stadt zum Spielen geht es in diesem Spiel darum, ein Rätsel zu lösen, ohne Verdacht zu erregen und erwischt zu werden.

Dragon Quest Treasures (Switch) - 9. Dezember

Die Dragon Quest-Serie gibt es schon unglaublich lange und im Dezember wird sie noch weiter expandieren, wenn Dragon Quest Treasures auf der Nintendo Switch debütiert. Dieser Titel dreht sich um die Geschwister Erik und Mia und zeigt die Uo, die sich in die Welt von Draconia begibt, um zu erkunden, neue Kreaturen zu treffen, sich allen möglichen Feinden zu stellen und vor allem alle Arten von Beute und Schätzen auszugraben und zu entdecken.

Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 13. Dezember

Während wir bis 2023 warten müssen, bis Final Fantasy VII: Rebirth debütiert und die Geschichte des neu verfilmten Final Fantasy VII fortsetzt, wird in diesem Dezember das PSP-Spinoff-Projekt Crisis Core: Final Fantasy VII - Reunion die moderne Behandlung erhalten. Mit verbesserter Grafik und Leistung sowie einer verbesserten Kampfsuite dreht sich diese Geschichte um Zack Fair, als er die schreckliche Wahrheit hinter Shinra Corportations schrecklichen Experimenten entdeckt.

High on Life (PC, Xbox-Serie) - 13. Dezember

Es gibt nur wenige kreative Menschen, die einen seltsameren Geist zu haben scheinen als die Person, die uns sowohl Rick and Morty als auch Trover Saves the Universe gegeben hat. Justin Roiland und Squanch Games sind zurück mit einem anderen Projekt namens High on Life, und dieses ist ein Ego-Shooter, in dem die Spieler verschiedene, bizarre sprechende Waffen einsetzen müssen, um sich gegen ein außerirdisches Kartell zu wehren, das beabsichtigt, die Menschheit als eine neue Art von Droge zu benutzen.

The Witcher 3: Wild Hunt - Next-Gen (PC, PS5, Xbox-Serie) - 14. Dezember

Es mag ein sieben Jahre altes Spiel sein, aber CD Projekt Reds The Witcher 3: Wild Hunt gilt immer noch als eines der überzeugendsten und am besten gestalteten Projekte aller Zeiten. Aus diesem Grund hat es den Schnitt für die GTLF im Dezember gemacht, da der polnische Entwickler endlich bereit ist, das kostenlose "Next-Gen" -Update auf PC-, PS5- und Xbox-Series-Konsolen zu veröffentlichen. Dies unterscheidet sich jedoch von einem typischen Upgrade, da dies neue Quests und Ausrüstung zusätzlich zur Verbesserung von Grafik, Grafik und Leistung hinzufügt.

Aka (PC, Switch) - 15. Dezember

Es ist immer schön, ein entspannenderes und beruhigenderes Spiel zu finden, mit dem Sie Ihre Zeit über die Ferienzeit füllen können, also warum richten Sie Ihre Aufmerksamkeit nicht auf Cosmo Gattos kleines, Open-World-Lebenssimulationserlebnis Aka. In einer fantastischen Welt erkunden die Spieler in diesem Spiel eine Vielzahl von handgefertigten Inseln, auf denen sie sich um die lokale Flora und Fauna kümmern, Babydrachen füttern und vieles mehr. Klingt entspannend, oder?

Und das tut es auch. 2022 ist in den Büchern, was bedeutet, dass wir bald untersuchen werden, was 2023 als Ganzes im Gaming-Bereich auf den Tisch bringt.