Spiele, nach denen man Ausschau halten sollte - Oktober 2022

Der Sommer war und ist vorbei und die dunkleren Nächte ziehen herein, was bedeutet, dass eine Sache, wenn Sie ein Fan von Videospielen sind, die Saison der namhaften Starts ist hier. Und für dieses Jahr - nach ein paar stabileren Jahren aufgrund der Pandemie - sind wir wieder im Schwung der Dinge, mit einem Oktober, der absolut gestapelt ist. Wenn dies der Fall ist, lassen Sie uns in eine andere Folge von Games To Look suchen.

Overwatch 2 (PC, PS4, Xbox One, Switch) - 4. Oktober

Die Shooter-Fortsetzung von Blizzard Entertainment ist nach einer gefühlten Ewigkeit endlich da. Das kalifornische Kraftpaket stoppte die Produktion wichtiger neuer Inhalte für das Original, nachdem es vor Jahren den Helden Echo debütierte, und seitdem fühlte sich der beliebte Titel zunehmend veraltet an. Aber der Grund für diese Entscheidung ist, dass Blizzard Tonnen von Inhalten für die Veröffentlichung der Free-to-Play-Fortsetzung Overwatch 2 gestapelt hat, die am 4. Oktober erscheint und drei neue Helden bringt; Sojourn, Junker Queen und Kiriko sowie eine Reihe neuer Karten, ein neuer Spielmodus und vieles mehr.

WRC Generationen (PS4, PS5, Xbox One, Xbox-Serie) - 13. Oktober / (PC) - November

Zum ersten Mal in der Geschichte der Serie wird das Rennspiel 2022 in der WRC-Ausgabe ein wenig wechseln. WRC Generations wird den Titel von KT Racing in die Ära der Hybridmotoren führen, Autos mit unterschiedlicher Leistung bringen und somit neue Rennstrategien der Teams und Spieler hervorbringen. Diese Überarbeitung der Gameplay-Systeme wird natürlich auch zusätzlich zu einer Reihe von Rennen und Stufen stattfinden, an denen man teilnehmen kann, die meisten, die jemals in einem WRC-Spiel stattfinden, um genau zu sein. Es ist eine aufregende Zeit, ein Rallye-Fan zu sein.

NHL 23 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox-Serie) - 14. Oktober

Während für viele europäische Länder das große Sportspiel des Jahres die FIFA ist, neigen viele der nordischen Regionen dazu, ihre Aufmerksamkeit auf das jährliche NHL-Spiel zu lenken, weshalb NHL 23 den Schnitt für die GTLF dieses Monats macht. Dieses Sportsimulationsspiel, das ausschließlich auf Konsolen erhältlich ist, wird versuchen, dank der Einbeziehung gemischter Männer- und Frauenmannschaften und -spieler eine doppelte Portion Eishockey zu servieren. Kombinieren Sie dies mit plattformübergreifendem Matchmaking, einem überarbeiteten Strategiesystem und besseren Grafiken, und Sie erhalten ein NHL-Spiel, das anders ist als jedes zuvor.

Scorn (PC, Xbox-Serie) - 14. Oktober

Im Allgemeinen hat diese gruselige Saison ein wenig gefehlt, wenn es um neue Spielveröffentlichungen geht. Zum Glück ist Ebb Software hier, um den eindringlichen Urlaub mit dem schrecklich aussehenden Scorn zu retten. Inspiriert von den Werken von H.R. Giger, fordert dieser Titel die Spieler auf, durch eine düstere Welt zu wandern und Umwelt- und herausfordernde Rätsel zu lösen, während Sie die Geschichte der Welt selbst zusammensetzen.

A Plague Tale: Requiem (PC, PS5, Xbox-Serie, Switch) - 18. Oktober

Die Geschichte von Amicia und Hugo ist seit dem Debüt von A Plague Tale: Innocence vor ein paar Jahren zu einer ziemlich bekannten Geschichte im Gaming-Bereich geworden. Tatsächlich hat sich dieser Action-Adventure-Titel für den Entwickler, Asobo Studio, so gut geschlagen, dass er in der Lage war, A Plague Tale wirklich zu verdoppeln und eine Fortsetzung zu schaffen, die tiefer, breiter, körniger und vollgepackt mit Hunderttausenden von weiteren Ratten ist, alles auf dem Bildschirm auf einmal.

Ghostbusters: Spirits Unleashed (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox-Serie) - 18. Oktober

Wen werden Sie anrufen? Nun, wenn sich diese Frage auf einen Entwickler bezieht, der in der Lage ist, ein Ghostbusters-Spiel zu entwickeln, dann wäre Illfonic die Antwort, da dieses leidenschaftliche Team bald den asymmetrischen Multiplayer-Titel Ghostbusters: Spirits Unleashed liefern wird. Dieser Titel, der ein vierköpfiges Team mit der Jagd auf einen Geist beauftragt, der von einem anderen Spieler gespielt wird, bietet sogar Fortschritte sowohl für die Ghostbusters als auch für die Ghosts, die alle darauf abzielen, das Spielerlebnis zu verbessern und zu verändern.

Mario + Rabbids: Funken der Hoffnung (Switch) - 20. Oktober

Die Anstrengungen, die Davide Soliani und seine Crew unternommen haben, um Mario + Rabbids Kingdom Battle auf den Weg zu bringen, sind eine unglaublich bewundernswerte Geschichte, die den Test der Zeit bestehen wird. Während die Fortsetzung Mario + Rabbids: Sparks of Hope vielleicht keine so beeindruckende Hintergrundgeschichte hat, ist dies ein Spiel, das an fast jeder Ecke Verbesserungen aufweist, was es umso spannender macht. Zwischen einem überarbeiteten Kampfsystem, besseren Erkundungsmöglichkeiten, mehr Charakteren, mit denen man herumspielen kann, und all dem zusätzlich zu den neuen beeindruckenden Spark-bezogenen Kräften ist dies ein exklusiver Switch, den Sie nicht verpassen sollten.

Gotham Knights (PC, PS5, Xbox-Serie) - 21. Oktober

Der Batman ist tot. Mit dem Caped Crusader aus dem Bild hat der Unterleib von Gotham City eine Gelegenheit gesehen, die berühmte fiktive Metropole für sich zu beanspruchen. Glücklicherweise sind im Zuge des Undenkbaren vier der Verbündeten und Lehrlinge des Batman aufgetreten, um die Stadt vor einem grausamen Schicksal zu bewahren, und in diesem von Warner Bros. Games Montreal entwickelten Actiontitel liegt die Verantwortung, die Verschwörungen von Harley Quinn, The Penguin, Mr. Freeze, Clayface, dem Court of Owls und mehr zu vereiteln, bei Batgirl. Robin, Red Hood und Nightwing.

New Tales from the Borderlands (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox-Serie, Switch) - 21. Oktober

Nach dem Erfolg des Telltale Games-Titels nimmt Gearbox ein eigenes erzählerisches Abenteuer in die Höhe. Diese Geschichte, die eine brandneue Besetzung ungewöhnlicher Schurken aus Pandora zusammenbringt, wird drei Gesichter sehen, die es mit den Unternehmensoberherren aufnehmen, die über den Planeten herrschen, in der zeitlosen Jagd nach Beute und den berühmten Gewölben.

Star Ocean: The Divine Force (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox-Serie) - 27. Oktober

Square Enix setzt sein Portfolio an Herbstspielen mit der Veröffentlichung des neuesten Teils der Star Ocean-Serie fort. In diesem Titel, bekannt als Star Ocean: The Divine Force, landet der Protagonist Raymond Lawrence auf einem unterentwickelten Planeten, wo er sich in einem Invasionsplan befindet, der von der ruchlosen Pangalaktischen Föderation angeführt wird. Mit zwei spielbaren Protagonisten, acht Charakteren, die Sie Ihrer Gruppe hinzufügen können, und einer Welt, die Sie frei in der Luft oder zu Fuß erkunden können, möchte dieses Spiel die Star Ocean-Serie in die moderne Ära des Spielens bringen.

Bayonetta 3 (Schalter) - 28. Oktober

Die berühmte Hexe von PlatinumGames ist zurück für ein brandneues Toben dieses Mal auf der Nintendo Switch im lang erwarteten Dreiquel Bayonetta 3. Mit einer Vielzahl neuer Orte, die es zu erkunden gilt, Verbündeten, die man treffen kann, und Feinden, durch die man sich hacken und durchschlagen kann, konzentriert sich Bayonetta in der Geschichte dieser Folge auf die künstlichen Biowaffen, die einfach als Homunculi bekannt sind.

Resident Evil Re:Verse (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox-Serie) - 28. Oktober

Es fühlt sich in vielerlei Hinsicht nicht wirklich wie ein neues Spiel an, da Resident Evil Re:Verse fast eine Erweiterung von Resident Evil Village ist und sich auch so oft verzögert hat, dass man sich irren könnte, dass es vor Monaten oder Jahren debütierte. Aber unabhängig davon haben wir in dieser gruseligen Saison eine neue Resident Evil-Erfahrung, auf die wir uns freuen können, und diese ist ein Multiplayer-Titel, bei dem die Spieler es als ihre Lieblingscharaktere aus der Serie herausstellen können, darunter Leon S. Kennedy und Claire Redfield, aber auch ikonische Bösewichte wie Nemesis und Lady Dimitrescu.

Call of Duty: Modern Warfare II (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox-Serie) - 28. Oktober

Zum ersten Mal seit langer, langer Zeit wird sich Activision vom typischen jährlichen Veröffentlichungsplan für ein Call of Duty-Spiel lösen, und der Titel, der zum ersten Mal die Gewässer eines echten mehrjährigen Supports überqueren muss, wird kein anderer als die Fortsetzung von Infinity Ward sein, Call of Duty: Modern Warfare II . Mit einem geerdeteren und realistischeren Design, einer Geschichte, die darauf abzielt, alle actiongeladenen Beats zu treffen, die wir von einer Call of Duty-Kampagne erwarten, und nahtloser Integration und Fortschritt mit Call of Duty: Warzone, Warzone 2 und Warzone Mobile wird Activision mit dem diesjährigen Teil wirklich groß raus.

Und das tut es noch einmal, ein weiteres Games To Look For ist in den Büchern. Seien Sie sicher, dass Sie in einem Monat wiederkommen, wenn wir einen Blick darauf werfen, was der November 2022 zu bieten hat.