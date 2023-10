Spiele, nach denen man Ausschau halten sollte - November 2023

HQ

Nach einem bereits sehr arbeitsreichen und beeindruckenden Jahr 2023 sind wir fast am Ende des Jahres angelangt. Aber bevor wir zum Dezember und den zugegebenermaßen sehr wenigen Spielen kommen, die in diesem Monat erscheinen sollen, müssen wir den November überstehen. Im kommenden Monat werden einige massive und erwartete Spiele ihr Debüt geben, also mit viel, auf das wir uns freuen können, lassen Sie uns in diese vorletzte Episode von Games To Look For einsteigen.

Song of Nunu: A League of Legends Story (PC, Switch) - 1. November

Riot Forges neuester Versuch, die Welt von League of Legends zu erweitern, hat dazu geführt, dass es sich an Tequila Works gewandt hat, um ein storybasiertes Einzelspieler-Abenteuer zu schaffen. Song of Nunu: A League of Legends Story führt die Spieler in die gefrorenen Weiten von Freljord, um mehr über die Vergangenheit und die Wahrheit zu erfahren, die Nunu und Willumps Vergangenheit definiert, während sie unterwegs verschiedene League of Legends-Charaktere wie Braum, Ornn und Volibear treffen.

Robocop: Rogue City (PC, PS5, Xbox Series) - 2. November

Robocop ist eine Ikone der 80er Jahre, und wie viele der Charaktere, die in dieser Zeit berühmt wurden, hat er es seitdem nicht leicht. Aber vor diesem Hintergrund möchte Teyon Detroits bestem Gesetzeshüter, der halb Mensch, halb maschineller Gesetzeshüter ist, seine Zeit in der Sonne noch einmal im blutigen und actiongeladenen Robocop: Rogue City geben. In diesem Ego-Shooter räumst du Kriminelle aus und hältst das Gesetz in einer Stadt aufrecht, die von Kriminalität und Ungerechtigkeit geprägt ist.

WarioWare: Move It! (Switch) - November 3

Dieser Herbst ist vollgepackt mit neuen Mario-Abenteuern, und in diesem Sinne macht auch Marios Widersacher mit. Wario ist zurück für den neuesten Teil seiner Minispielserie, wobei dieses Spiel die Spieler auffordert, Joy-Cons zu verwenden, um durch alle möglichen verschiedenen albernen Aktivitäten zu schlagen, zu tanzen und zu wackeln, in einem Spiel, das passenderweise den Titel WarioWare: Move It! trägt

EA Sports WRC (PC, PS5, Xbox Series) - 3. November

Die längste Zeit hatte KT Racing die Rechte, offizielle WRC-Videospiele zu entwickeln, aber das ist nicht mehr der Fall, da EAs Codemasters diese Verantwortung nun übernommen hat. Zu diesem Zweck wird EA Sports WRC der erste Teil von Codemasters sein, der in die Welt der offiziellen WRC-Spiele zurückkehrt, mit einer modernen Physik-Engine, größeren und detaillierteren Strecken und mehreren Möglichkeiten, die Karriere zu Ihrer eigenen zu machen, und mehr.

Football Manager 2024 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Netflix) - 6. November

Wir wissen, was Sie denken, Netflix als Plattform gelistet? Für Football Manager 2024 ist genau das der Fall, denn wie schon in der Vergangenheit feiert das langjährige Sportsimulationsspiel als eine von vier Versionen sein Debüt. Football Manager 2024 erscheint für PC, Football Manager 2024 Console für Xbox und PlayStation, Football Manager 2024 Touch für Switch und Football Manager 2024 Mobile wird speziell auf Netflix als eines seiner Spieleangebote eingeführt.

Wie ein Drache Gaiden: Der Mann, der seinen Namen löschte (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 9. November

Es ist schon eine Weile her, dass wir ein neues Yakuza-Spiel mit Kazuma Kiryu an der Spitze hatten, aber zum Glück will Ryu Ga Gotoko Studio das mit Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name Gaiden: The Man Who Erased His Name korrigieren. In diesem nächsten Kapitel in Kiryus Geschichte wird das ehemalige Yakuza-Mitglied, das zum Agenten wurde, aus seinem Leben gerissen, um ein mysteriöses Individuum aufzuhalten, das versucht, ihn aus seinem Versteck zu vertreiben und seine Anwesenheit denen zu offenbaren, die Kiryu lange für tot hielten.

Call of Duty: Modern Warfare III (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 10. November

Das wohl größte Spiel des Monats und der am meisten erwartete Titel für den Rest des Jahres 2023, die verschiedenen Entwickler von Activision haben sich erneut zusammengetan, um das nächste Kapitel der Serie Call of Duty: Modern Warfare zum Leben zu erwecken. In diesem dritten Teil der neu gestarteten Serie kämpfen Captain Price und Task Force 141 darum, den ultranationalistischen Kriminellen Makarow davon abzuhalten, seine Terrorkampagne fortzusetzen. Mit einem Multiplayer, der stark von Modern Warfare 2 aus dem Jahr 2009 inspiriert ist, und einer frischen Zombies-Erfahrung von Treyarch werden Fans der Serie viel zu entdecken haben, wenn Call of Duty: Modern Warfare III sein Debüt gibt.

Der Tag davor (PC) - 10. November

Es gibt immer noch eine große Unsicherheit rund um dieses Spiel, da viele immer noch mehr über dieses Projekt von Fntastic erfahren wollen. Aber mit der Veröffentlichung, die für den 10. November geplant ist, dauert es nicht allzu lange, bis The Day Before sein Debüt auf dem PC feiert und die Spieler in eine offene Multiplayer-Welt mit der Absicht gehen, Bedrohungen von anderen Spielern zu überleben.

Assassin's Creed Nexus VR (Meta Quest 2 & 3) - November 16

Wir nehmen nicht oft Virtual-Reality-Spiele in Games To Look For auf, aber angesichts der Größe der Assassin's Creed-Serie konnten wir Assassin's Creed Nexus VR nicht davon abhalten, den Schnitt zu machen. Dieser VR-Titel, der die Spieler buchstäblich in die Rolle von Ezio, Connor und Kassandra versetzt, spielt in drei einzigartigen Zeitabschnitten und erzählt unerzählte Geschichten, die auf drei der beliebtesten und ikonischsten Protagonisten der Serie basieren. Nexus VR erscheint für Meta Quest 2 und 3 Plattformen und scheint das bisher immersiveste Assassin's Creed zu sein.

Persona 5 Tactica (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 17. November

Die Persona-Serie hat im Laufe der Jahre viele verschiedene Geschichten erzählt, und diesen November möchte Persona 5 Tactica dies weiter ausbauen. In der brandneuen Spin-off-Geschichte kehren verschiedene beliebte Charaktere zurück, um einer mysteriösen Revolutionärin namens Erina bei einer gefährlichen Mission zu helfen, während sie rundenbasierte Kämpfe als Grundlage für den Kampf nutzen.

Super Mario RPG (Switch) - 17. November

Den Abschluss des Monats November bildet eine Neuauflage des allerersten Mario-Rollenspiels. Super Mario RPG wurde für die Nintendo Switch überarbeitet und zeigt Mario und seine Freunde, wie sie die Mission zur Reparatur der Sternenstraße übernehmen, während sie die finstere Smithy Gang auf dem Weg aufhalten. Mit einer isometrischen Spielperspektive und vielen Minispielen bietet Super Mario RPG eine unwahrscheinliche Reihe von Helden, darunter Bowser, der magische Mallow und die Puppe Geno.

Und das war's dann auch schon mit dieser Folge von Games To Look For. Wie in den meisten Jahren verlangsamen sich die Zeitpläne für die Veröffentlichung von Spielen in der zweiten Novemberhälfte, da sich Publisher und Entwickler vor den Feiertagen zurückziehen. Seien Sie dennoch im nächsten Monat dabei, um zu sehen, was der viel, viel stabilere Dezember 2023 zu bieten hat.