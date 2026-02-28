Spiele, nach denen man Ausschau halten sollte – März 2026

HQ

Die dunklen und trüben Wintertage gehen allmählich zu Ende und wir stehen nun kurz vor dem Beginn des Frühlings. Nur weil die Tage länger sind und das Wetter milder ist, heißt das nicht, dass du deinen PC oder deine Konsole verlassen solltest, denn dieser März ist vollgepackt mit vielversprechenden neuen Spielen aus einer Vielzahl von Genres. Es wird ein sehr geschäftiger Monat, also schauen wir uns mit der neuesten Ausgabe von Games To Look For an.

World of Warcraft: Midnight (PC) – 2. März

Der Auftakt ist die Rückkehr auf den Fantasy-Kontinent Azeroth für die zweite Erweiterung der größeren Worldsoul-Saga für Blizzards MMORPG. World of Warcraft: Midnight führt uns zurück ins elfische Königreich Quel'Thalas am Vorabend der großen Invasion durch Xal'ataths Truppen – ein entscheidender und entscheidender Moment in der weiteren Erzählung dieses Spiels, der zeigt, wie der Voidstorm droht, die Welt zu überwältigen und in völlige Dunkelheit zu hüllen.

Scott Pilgrim EX (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch) – 3. März

Du brauchst keine Einführung in diese Videospiellegende. Der ikonische Scott Pilgrim kehrt in diesem brandneuen Titel, der erforscht, was passiert, zu seinen pixeligen Beat-em'-up-Wurzeln zurück, der zeigt, wenn die Bandkollegen des titelgebenden Helden von dunklen Kräften entführt werden. Die Geschichte wird in eine neue Richtung geführt und Scott tritt gegen drei neue feindliche Fraktionen an, und diese Weiterentwicklung der Formel bringt neue Kampfmechaniken, aufrüstbare Charaktere und viele Geheimnisse.

Marathon (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 5. März

Nach weit über einem Jahrzehnt als Destiny-Entwickler zeigt Bungie seine kreativen Fähigkeiten erneut und kehrt zu einer der ältesten Franchises zurück. Marathon ist dieser große Launch, ein Extraktions-Shooter, der in einer kalten und dunklen Science-Fiction-Welt spielt, in der Spieler jagen, plündern, plündern und stärkere Builds zusammenbauen müssen, um immer wieder Zugang zu noch reicheren und riskanteren Missionen zu erhalten. Hast du das Zeug dazu?

Pokémon Pokopia (Switch 2) – 5. März

Der große Nintendo Switch 2-Start des Monats erfolgt kurz nach dem jährlichen Pokémon-Tag und bietet ein sehr einzigartiges Erlebnis im Vergleich zu dem, was wir bisher von der Serie erlebt haben. Pokémon Pokopia ist ein Abenteuer à la Animal Crossing trifft Viva Pinata, bei dem die Spieler die Rolle eines neugierigen Ditto übernehmen, der damit beauftragt ist, Leben und Monster-Charisma in ein ansonsten eher trostloses Landstück zurückzubringen.

Planet of Lana II: Children of the Leaf (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2) – 5. März

Zu diesem Zeitpunkt haben wir bereits einige große Triple-AAA-Titel im März erschienen, also warum nicht einen kleinen Paletten-Reiniger machen und für ein paar Stunden den Indie-Bereich erkunden? Die Leute bei Wishfully werden mit dem lang erwarteten Planet of Lana II: Children of the Leaf ihre Rückkehr feiern – ein eindrucksvolles und farbenfrohes Abenteuer, bei dem ein Mädchen und ihr ungewöhnlich aussehender Katzenverbündeter verschiedene Biome durchqueren, um ein Heilmittel für die Krankheit ihrer Schwester zu finden.

John Carpenters Toxic Commando (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 12. März

Monster, Trucks, Waffen und kooperatives Actionspiel. Müssen wir noch mehr sagen, um dich von John Carpenters Toxic Commando zu überzeugen? Dieser FPS-Titel debütiert und bietet ein Back 4 Blood-ähnliches Erlebnis, bei dem eine Gruppe von bis zu vier Spielern ein gefährliches Level durchqueren muss, Aufgaben erledigt, Upgrades findet und dabei Horden angreifender Monster bekämpft. Erwartet hektisches Chaos in diesem Actionspiel.

Greedfall II: The Dying World (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 12. März

Eine Fortsetzung, die im erzählerischen Sinne tatsächlich ein Prequel ist. Genau das hat der Entwickler Spiders mit Greedfall II: The Dying World geliefert, einem Nachfolgekapitel, das nach jahrelangen Verbesserungen im Early Access nun auch für einen groß angelegten Start auf Konsolen bereit ist. Auch dieses Kapitel untersucht, wie das Deutan-Imperium ursprünglich an den Ufern von Uxantis landete und eine Streitmacht bildete, die die Einheimischen des Landes einschränkte und unterwarf.

1348 Ex Voto (PC, PS5) – 12. März

Wenn Sie auf der Suche nach einer weiteren düsteren und authentischeren Darstellung des mittelalterlichen Europas suchen, richten wir Ihre Aufmerksamkeit auf 1348 Ex Voto, ein Abenteuerspiel, das einem jungen Ritter folgt, der sich auf eine brutale Reise durch Italien begibt, um die Person zu retten, die ihr am meisten am Herzen liegt. Erwarten Sie keine glitzernde High-Fantasy in diesem zermürbenden und matschigen Titel, der unter anderem Jennifer English spricht.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2) – 13. März

Capcom hat in letzter Zeit einen bewundernswerten Job gemacht, jedes Jahr ein neues Monster Hunter-Abenteuer zu präsentieren, und anknüpfend an Wilds von 2025 haben wir 2026 den nächsten Teil der Stories-Reihe, ein Spiel namens Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Dieses Rollenspiel folgt einem Rathalos Rider und erforscht die Beziehung, die Menschen zu Monstern eingehen können, und zeigt, wie ein Held versucht, einen schockierenden Bürgerkrieg zu verhindern.

Crimson Desert (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 19. März

Was ursprünglich als sehr ambitioniertes Spiel gefeiert wurde, hat sich inzwischen zu einem der am meisten erwarteten Titel des Jahres entwickelt. Pearl Abyss' Crimson Desert startet im März dieses Jahres und bringt ein atemberaubendes und immens breit gefächertes RPG-Abenteuer mit sich, das einem Helden im Fantasiereich von Pywel folgt, das von Menschen, Monstern und übernatürlichen Kräften bewohnt wird. Mit Gefahr an jeder Ecke, wirst du das Zeug dazu haben, deine Legende zu schaffen und dein Schicksal zu umarmen?

Screamer (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 26. März

Die Leute bei Milestone sind traditionell für alles rund um Simulationsrennen bekannt, aber sie haben auch Erfahrung im Arcade-Rennsegment, das sie mit dem bald erscheinenden Screamer noch weiter ausleben werden. Dieses von Anime inspirierte Rennspiel entführt uns in eine fiktive dystopische Welt, in der jeder Charakter auf die Straße geht, um Ruhm oder Rache zu suchen, und in der jedes Auto eine Waffe zur Zerstörung ist.

Life is Strange: Reunion (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 26. März

Das neueste Kapitel in Square Enix' beliebter, erzählerisch lastiger Abenteuerreihe wird Ende März erscheinen und eine Geschichte präsentieren, die die fortlaufende Saga zweier ihrer berühmtesten Protagonisten abschließen soll. Max Caulfield sitzt in dieser erwarteten Folge wieder am Steuer, wo sie von der zurückkehrenden Chloe Price begleitet wird, die beide versuchen aufzuklären, wie Letztere wieder in Max' Leben zurückgekehrt ist, während sie gleichzeitig die Schuldigen für ein äußerst zerstörerisches Feuer jagen.

Mega Man Star Force: Legacy Collection (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch) – 27. März

Da heutzutage so viele nostalgische Spielesammlungen erscheinen und bei den Fans große Erfolge sind, fühlte es sich nur natürlich an, das GTLF dieses Monats mit der Ermittlung von Mega Man Star Force: Legacy Collection zu beenden. Dieses Bundle ist auf allen Plattformen erhältlich und vereint alle sieben Spiele der Mega Man Star Force-Reihe zu einem unverzichtbaren Ganzen, das selbst den hungrigsten Arcade- und Retro-Spieler stillen sollte.

Damit endet die GTLF dieses Monats. Seid unbedingt in ein paar Wochen zurück, wenn wir uns anschauen, was der April 2026 für Videospielfans weltweit bereithält.